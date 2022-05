11 règles strictes qu’Angelina Jolie et Brad Pitt font suivre à leurs enfants

En ce qui concerne les six enfants qu’Angelina Jolie partage avec son ex-mari Brad Pitt, Jolie a mis en place quelques règles pour s’assurer qu’ils peuvent mener une vie assez normale.

Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox et Vivienne, dont trois ont été adoptés et trois qui ont donné naissance à Jolie, ont fait une assez grande maison.

L’un des plus grands objectifs de Jolie est de s’assurer que ses enfants sont en sécurité et heureux, en particulier avec le divorce de Pitt et la bataille brutale pour la garde dans laquelle l’ancien couple a été impliqué après sa séparation.

Voici 11 règles strictes qu’Angelina Jolie fait suivre à ses enfants.

1. Angelina Jolie s’est assurée de prendre du temps pour passer du temps avec ses enfants.

Dans une interview avec People, suite à son divorce avec Pitt, Jolie a cessé de travailler « pendant plus d’un an » pour s’occuper de ses enfants suite à la rupture.

« Tout sera autour des enfants », a expliqué Jolie. « Je n’ai pas travaillé depuis plus d’un an maintenant parce qu’ils avaient besoin de moi à la maison. Tout était juste arrêté.

« Je suis vraiment assis et je parle avec eux parce que tout les affecte. Chaque lieu, chaque type de projet, je vais devoir l’adapter à tout ce qu’ils peuvent gérer. »

2. Angelina veut que ses enfants adoptent leurs différents héritages.

Les enfants les plus âgés de Jolie, Maddox, Zahara et Pax, sont nés respectivement au Cambodge, en Éthiopie et au Vietnam. L’une des plus grandes leçons que Jolie veut enseigner à ses enfants est de s’assurer qu’ils savent d’où ils viennent.

« Nous voyageons souvent en Asie, en Afrique, en Europe, là où ils sont nés », a déclaré l’actrice à Vogue. « Ces garçons savent qu’ils viennent d’Asie du Sud-Est, et ils ont leur nourriture, leur musique et leurs amis, et ils ont une fierté qui leur est propre. »

« Mais je veux qu’ils soient tout aussi intéressés par l’histoire des pays de leurs sœurs et du pays de maman afin que nous ne commencions pas à nous diviser », a-t-elle déclaré à propos de la proximité de sa famille.

« Au lieu d’emmener Z dans un voyage spécial, nous allons tous en Afrique et nous passons un bon moment. »

3. Angelina s’assure de prioriser la thérapie familiale.

Après le divorce de Jolie avec Pitt, la mère de six enfants s’est assurée de donner la priorité à la thérapie pour ses enfants afin de faire face à la séparation de leurs parents.

Selon Gens, une source a déclaré que Jolie et tous ses enfants avaient commencé une thérapie, « Cela a été une situation traumatisante. »

« C’était dur pour tous. Ils sont habitués à plus d’activités et de divertissements, il leur est donc difficile de rester à la maison. Les plus jeunes ne comprennent pas ce qui se passe.

4. Elle veut que ses enfants suivent leurs propres passions dans la vie.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, Jolie a partagé qu’aucun de ses enfants n’avait le moindre désir d’être acteur.

Alors qu’elle travaillait sur le film « Kung Fu Panda 3 », Jolie a emmené un jour ses enfants avec elle sur le plateau, où ils ont fourni des bruits d’animaux à certains des pandas du film d’animation.

« Ils étaient un peu timides », a déclaré Angelina. « Ils ne veulent pas vraiment être acteurs, mais je ne voulais pas qu’ils ratent l’occasion. Ils sont venus et ils se sont beaucoup amusés. »

Selon Gens, Jolie a déclaré que ses enfants étaient davantage dans les efforts humanitaires.

« [They’re into] les affaires, les affaires humanitaires, des choses comme ça.

5. Les enfants ont des experts en cybersécurité qui surveillent leur présence en ligne.

Jolie n’a créé un compte Instagram que récemment, mais pendant très longtemps, elle a eu une présence clairsemée sur les réseaux sociaux.

« C’est tellement au-delà de ce que nous comprenons », a déclaré Jolie à propos d’elle-même et de son ex-mari Brad Pitt en 2014, selon Business Insider. « Nous ne saurions même pas quoi chercher. »

L’ancien couple a décidé d’embaucher « une équipe de cybersécurité pour surveiller le contenu d’Internet et des médias sociaux que leurs enfants rencontrent », selon People.

6. Angelina scolarise strictement ses enfants à la maison au lieu d’aller à l’école publique.

Selon Gens, Jolie a pris la décision importante que ses enfants soient scolarisés à la maison parce qu’elle voulait qu’ils apprennent plus qu’ils ne le feraient dans une école publique.

« Cela m’a dérangé de voir à quel point on m’a peu appris à l’école », a déclaré Jolie.

« Je m’inquiète pour l’éducation de mes enfants. Je fais l’école à la maison en partie parce qu’ils viennent du monde entier et c’est très… Je ne voulais pas qu’ils aient la même éducation que j’ai eue au Vietnam ou au Cambodge.

«Ils ont des tuteurs pour toutes sortes de matières, y compris différentes langues et instruments. Les enfants sont également très actifs physiquement. Ils aiment le football et adorent le skateboard, et prennent également des cours d’autodéfense », a ajouté une source.

7. Angelina ne peut pas interrompre les appels des enfants avec Brad Pitt.

Selon Gens, un juge a autorisé Pitt à avoir un accès téléphonique illimité à ses enfants au milieu de la bataille pour la garde entre lui et Jolie.

Pitt doit être autorisé à avoir le numéro de téléphone portable de chaque enfant et peut envoyer des SMS et appeler avec eux sans la supervision de Jolie.

Dans les documents judiciaires, le juge note que les enfants « ne pas avoir de relation avec leur père leur est préjudiciable », ajoutant qu' »il est essentiel que chacun d’eux ait une relation saine et solide avec son père et sa mère ».

8. Angelina prévoit du temps pour passer du temps avec chacun de ses enfants individuellement.

Jolie trouve qu’il est extrêmement important qu’elle consacre du temps à sa journée bien remplie pour passer du temps en tête-à-tête avec chacun de ses six enfants.

« Je planifie du temps individuel avec chacun des enfants comme une folle », a déclaré Jolie à Vogue, via The Indian Express.

Selon E! Nouvelles, Jolie a emmené son fils aîné Pax comme invité aux Golden Globes en 2018 afin de passer du temps de qualité avec lui.

Histoires liées de YourTango :

9. Les enfants Jolie-Pitt ne sont pas autorisés à rechercher leurs parents sur Google.

Selon People, Jolie et Pitt sont extrêmement stricts lorsqu’il s’agit de l’accès de leurs enfants aux informations les concernant.

« Sur tous les ordinateurs des enfants, nos noms étaient bloqués », a déclaré Pitt. «Ils ne peuvent pas rechercher leur mère et leur père sur Google. Je ne veux pas me rendre dépendant de ce que pensent les autres.

10. Angelina encourage ses enfants à apprendre plusieurs langues.

« Tous les enfants apprennent des langues différentes », a déclaré Jolie, selon US Weekly.

« Je leur ai demandé quelles langues ils voulaient apprendre et Shi apprend le khmai, qui est la langue cambodgienne, Pax se concentre sur le vietnamien, Mad est passé à l’allemand et au russe, Z parle français, Vivienne voulait vraiment apprendre l’arabe et Knox apprend la langue des signes.

« Je suppose que cela signifie simplement que vous ne savez pas qui sont vos enfants jusqu’à ce qu’ils vous montrent qui ils sont, et ils deviennent simplement qui ils veulent être », a-t-elle ajouté.

« C’était mon rêve. Ils s’intéressent à d’autres cultures.

11. Angelina soutient ses enfants en ce qui concerne leur identité de genre.

Jolie a annoncé en 2010 que son enfant biologique le plus âgé, Shiloh, avait voulu s’appeler John à la place depuis qu’ils avaient deux ans.

John porte des costumes et d’autres vêtements non conformes au genre depuis des années, et Jolie a même parlé d’embrasser l’identité de genre de son enfant dans une interview Vanity Fair.

« Elle veut être un garçon », a déclaré Jolie. « Alors nous avons dû lui couper les cheveux. Elle aime porter tout ce qui concerne les garçons. Elle pense qu’elle est l’un des frères. »

On ne sait pas comment le quatrième enfant de Jolie s’identifie actuellement.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.