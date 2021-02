11 questions auxquelles WandaVision doit répondre dans son dernier épisode

Tyler Hayward est devenu l’un des personnages les plus mystérieux de WandaVision. Au début, il semblait dévoué à aider les résidents de Westview, qui auraient été kidnappés par Wanda. Cependant, au fil des épisodes, son intention de détruire la sorcière écarlate a été découverte. De plus, dans l’épisode 8, il a été révélé qu’elle avait menti en disant qu’elle avait tiré sur le corps de Vision. La dernière image a généré plus de soupçons car Hayward a remonté le corps de l’androïde dans sa version blanche. Est-il le vrai méchant?