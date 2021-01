11 ordinateurs portables de jeu GeForce RTX série 30 que vous pouvez acheter dès maintenant

Les nouveaux ordinateurs portables de la série GeForce RTX 30 de Nvidia sont enfin là, et bien qu’ils ne soient plus équivalents à leurs cousins ​​de bureau portant le même nom, cette nouvelle race de GPU est toujours formidable, comme le prouve notre revue mobile RTX 3080. Encore mieux? Contrairement aux cartes graphiques de bureau, vous pouvez les acheter!

Eh bien, certains d’entre eux. La plupart des séries GeForce RTX 30 que nous avons repérées jusqu’à présent sont associées aux puissants processeurs de jeu Comet Lake H de 10e génération d’Intel. Les nouveaux processeurs de jeu AMD Ryzen 5000 Mobile et Intel Tiger Lake H35 ont été annoncés au CES 2021, mais ils ne sont pas encore disponibles – bien que la page de l’intrigant ordinateur portable Ryzen 9 5900HS ROG Flow X13 d’Asus et de sa station graphique complémentaire ROG XG Mobile tease qu’ils seront bientôt disponibles, et nous avons déjà une unité d’examen entre nos mains.

L’Asus ROG Flow X13 pèse autant qu’un XPS 13 2-en-1 mais dispose d’un Ryzen 9 5980HS à 8 cœurs, d’une GeForce GTX 1650 et peut être associé à une GeForce RTX 3080.

Pour l’instant, cependant, si vous voulez un ordinateur portable de la série RTX 30 votre mains, vous devez aller avec Intel de 10e génération. C’est une bonne chose que ces puces soient toujours utilisées pour les jeux. Vous devrez également utiliser des graphiques RTX 3070 ou 3080 plus puissants, au moins pendant quelques jours, car les ordinateurs portables RTX 3060 à un prix plus modéré (et à des performances modestes) ne sortiront dans les rues qu’après le 2 février.

Acheter un ordinateur portable de jeu est maintenant plus difficile en raison de certains changements fondamentaux que Nvidia a apportés à la série RTX 30. Aucune des listes de ces ordinateurs portables n’inclut d’informations cruciales sur la puissance ou la vitesse d’horloge pour vous faire savoir à quel point les fabricants poussent ces machines. Néanmoins, à un moment où les cartes graphiques de bureau sont impossibles à trouver et gonflées à des prix incroyables dans les rares moments où vous le pouvez, nous avons jugé utile de dresser une liste de certains des ordinateurs portables de la série RTX 30 que vous pouvez acheter dès maintenant.

Tous les modèles de cette liste non exhaustive sont livrés avec des écrans ultra-rapides et dignes de bave, et tous étaient en stock au moment de la rédaction de cet article, bien que quelques-uns restent en précommande. N’hésitez pas à cliquer sur n’importe quel lien pour des informations de configuration encore plus détaillées. Allons creuser.

11 ordinateurs portables GeForce RTX série 30 que vous pouvez acheter dès maintenant

Gigaoctet

Gigaoctet

Si vous souhaitez dépenser moins de deux mille dollars sur un ordinateur portable de la série RTX 30, vos options sont extrêmement limitées en ces premiers jours. Vous n’en avez que deux, en fait. La Gigabyte Aorus 15G coûte 1800 € chez NeweggRemove lien non-produit. Voici ce que vous obtenez pour votre argent:

CPU : Intel Core i7-10870H

: Intel Core i7-10870H GPU : Nvidia GeForce RTX 3070

: Nvidia GeForce RTX 3070 Afficher : 15,6 pouces, 240 Hz 1080p IPS

: 15,6 pouces, 240 Hz 1080p IPS Mémoire : 32 Go

: 32 Go Espace de rangement : SSD de 512 Go

: SSD de 512 Go Poids: 4,51 livres

Les 2099 € Gigabyte Aorus 17GLa suppression de la liaison non-produit comprend le même matériel de base, mais passe à un écran 17 pouces plus grand et plus rapide avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz.

Si vous voulez un ordinateur portable RTX 3080 plus puissant de Gigabyte, vous devrez plutôt opter pour la ligne Aero de la société. Il commence à 2200 € pour le Aéro 15Supprimez le lien non-produit avec un RTX 3070 à l’intérieur, mais plusieurs configurations sont disponibles, aboutissant à un montant bestial de 3700 € Gigabyte Aero 17Supprimer le lien non-produit. Pour votre argent, vous obtiendrez un RTX 3080 associé au féroce Core i9-10980HK d’Intel, 64 Go de mémoire, 2 To de stockage SSD PCIe rapide et un écran 4K calibré en usine.

MSI

MSI

MSI propose également un ordinateur portable de la série RTX 30 de moins de 2000 € avec 1799 € MSI GP66 LeopardSupprimer le lien non-produit. C’est le même prix que le Gigabyte Aorus 15G discuté précédemment, mais un peu plus modestement spécifié. L’expérience globale est très importante pour les ordinateurs portables, mais le bloc-notes Gigabyte offre certainement plus pour votre argent sur le papier. Les deux utilisent cependant la puce mobile RTX 3070.

CPU : Intel Core i7-10750H

: Intel Core i7-10750H GPU : Nvidia GeForce RTX 3070

: Nvidia GeForce RTX 3070 Afficher : 15,6 pouces, 144 Hz 1080p «niveau IPS»

: 15,6 pouces, 144 Hz 1080p «niveau IPS» Mémoire : 16 GB

: 16 GB Espace de rangement : SSD de 512 Go

: SSD de 512 Go Poids: 5,25 livres

MSI propose une plus grande variété de gammes d’ordinateurs portables RTX 30. Les 2300 € MSI GE66 Raider augmente les choses jusqu’à un écran 300Hz, un processeur Core i7-10870H, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Le plus grand 17 pouces de l’entreprise GE76 RaiderLa suppression du lien non-produit est uniquement en précommande pour le moment, hélas, tout comme les ordinateurs portables plus puissants avec un RTX 3080 intensif à l’intérieur. Le produit phare 2 999 € MSI GS66 Stealth par exemple, peut être commandé sur Amazon maintenant mais ne sera pas expédié avant le 15 février.

Razer

Razer

Razer s’est fortement penché sur la série RTX 30, avec des plans pour Lame de RazerSupprimer le lien non-produit et Razer Blade ProSupprimez les modèles de lien non produit avec une sélection impressionnante d’écrans de différentes tailles, vitesses et types de panneaux. Actuellement, cependant, vous ne pouvez acheter que le Édition de base du Razer Blade 15 avec un écran 144Hz, 1080p pour 2000 € Supprimez le lien non produit ou un écran 165Hz, 1440p pour 2200 € Supprimez le lien non-produit. Tous les autres modèles sont répertoriés en précommande ou sont livrés avec un bouton de notification lorsque le stock arrive.

Voici ce que contient le Razer Blade 15 Base Edition, mis à part ces différentes configurations d’affichage:

CPU : Intel Core i7-10750H

: Intel Core i7-10750H GPU : Nvidia GeForce RTX 3070

: Nvidia GeForce RTX 3070 Mémoire : 16 GB

: 16 GB Espace de rangement : SSD de 512 Go

: SSD de 512 Go Poids: 4,6 livres

Finalement, vous pourrez acheter un Razer Blade Pro 4K 17 poucesSupprimez le lien non produit avec un Core i7-10875H, un RTX 3080, un SSD PCIe de 1 To (avec une option pour 2 To) et 32 ​​Go de RAM (avec une option de 64 Go) comme offre Razer ultime. Pour l’instant, vous pouvez le précommander.

Les ordinateurs portables de pointe GeForce RTX série 30 commencent tout juste à arriver sur notre banc d’essai, mais assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables de jeu pour des recommandations concrètes au fil du temps. Jusque-là, le guide propose des conseils d’achat qui peuvent vous aider à naviguer dans le monde quelque peu déroutant des spécifications et des configurations d’ordinateurs portables. Bonne chance!

