11 meilleures listes de lecture Amazon Music pour demander à Alexa de jouer pour vous maintenant

Je ne sais pas pour vous, mais bien trop souvent je me retrouve dans une ornière musicale.

Je suis frappé par l’envie d’écouter un certain type de musique, d’écouter ladite musique sans arrêt pendant des semaines ou même des mois, je constate que je ne peux plus supporter cette musique et je finis par feuilleter les listes de lecture Spotify et traquer les choix musicaux de mes amis pendant une période insupportable jusqu’à ce que je tombe sur ma prochaine obsession lyrique.

S’il vous plaît, permettez-moi de digresser un instant…

Quand j’ai essayé Tinder pour la première fois, tout ce que j’ai écrit dans mon profil était : « J’en ai marre de ma musique actuelle. Qu’est-ce que tu as pour moi ? Cela a fait des merveilles dans le double but d’augmenter les matchs et de développer une nouvelle liste de lecture (dont j’en ai maintenant marre).

Je t’en prie.

Quoi qu’il en soit, étant donné qu’une bonne partie des personnes que je connais utilisent maintenant Echo ou Echo Dot compatible Alexa d’Amazon pour organiser leur maison, leur vie, leurs achats et leurs choix de divertissement, j’ai pensé que cela pourrait valoir la peine de prendre un regarde ce qu’Alexa pourrait faire pour moi et mon ennui musical.

Parce que je suis chic comme ça.

Il s’avère qu’il existe un grand nombre d’options!

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore Alexa, voici l’explication d’Amazon sur la façon dont « elle » fonctionne :

« Alexa vous permet de poser des questions et de faire des demandes en utilisant uniquement votre voix. Par exemple, vous pouvez poser une question à Alexa, telle que « Quel temps fait-il aujourd’hui à New York ? », ou dire à Alexa de faire quelque chose, comme « Ajouter des piles à ma liste de courses » ou « Jouer du jazz ». Lorsque vous parlez à Alexa, un enregistrement de ce que vous avez demandé à Alexa est envoyé au cloud d’Amazon afin que nous puissions traiter et répondre à votre demande.

« Vous accédez à Alexa différemment en fonction du type d’appareil que vous utilisez. Pour les appareils « mains libres », comme Amazon Echo, vous accédez à Alexa en prononçant le mot de réveil (Alexa, Echo, Amazon ou ordinateur). Pour les autres appareils, comme certaines tablettes Fire, vous accédez à Alexa en appuyant sur un bouton. »

Les catégories d’aide fournies par Alexa incluent :

Musique et divertissement

Appel et messagerie

Nouvelles et informations

Questions et réponses

Aide autour de la maison

Maison intelligente

Amusement et jeux

Achats

Compétences Alexa

Alors revenons au dilemme de la playlist, j’ai pêché un peu…

Selon Amazon (encore une fois), vous pouvez « ajouter de la musique à vos listes de lecture à tout moment dans l’application Amazon Music ».

Cela semble sacrément facile, et pas seulement cela, mais il s’avère que sélectionner une liste de lecture que quelqu’un d’autre a déjà créée via Alexa est encore plus facile que je ne le pensais !

Tout ce que vous avez à faire est de dire « Alexa! » et puis, » Joue [whatever playlist you want] playlist. » Et le tour est joué ! Musique !

À partir de là, vous pouvez faire toutes sortes de choses, de mélanger une liste à répéter une chanson en passant par — des trompettes, s’il vous plaît ! — demander à Alexa de donner le coup d’envoi à une chanson dont vous en avez marre !

Voici quelques-unes des meilleures commandes Alexa :

Voici 11 meilleures listes de lecture Amazon Music que vous devez demander à Alexa de jouer pour vous maintenant :

1. Barbecue hip-hop des années 90

En ce qui me concerne, toutes les bonnes choses doivent commencer par le hip-hop des années 90. C’est comme ça.

Et vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper avec ce mix avec Outkast, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, 2Pac, Snoop Dogg, Lauryn Hill, LL Cool J, Common et bien d’autres.

2. Roadtrip : Alternative des années 90

Dans les années 90, ça se passait dans tous les genres, que dire ?

Rien ne dit la liberté et le soleil comme certains Jane’s Addiction, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Green Day, Beck, U2, Blind Melon et à peu près tous ceux qui nous ont tous fait surfer sur la vague de flanelle il y a à peine 3 décennies. (OMG, je me sens vieux…)

3. 50 grandes chansons des 10 dernières années

De peur que vous ne pensiez que je ne suis qu’une vieille brumeuse qui va utiliser cet article comme un moyen de revivre ses années d’université, je vous remets cette liste de lecture pour vous dire un bonjour, « Alors là! » Celui-ci n’est peut-être pas plein des derniers succès d’aujourd’hui, mais ceux-ci sont assez faciles à trouver sur le premier écran de n’importe quelle application musicale que vous choisissez.

Le combo éclectique de tubes de Lady Gaga, Beyonce, Maroon 5, Lil Wayne, Ed Sheeran, Bruno Mars et Linkin Park vous fera jouer toute la journée.

4. Le plus petit hipster

Que vous soyez l’enfant d’un hipster ou un hipster avec enfant, rien que le plus cool du cool suffira, même (ou peut-être surtout), quand il s’agit de votre choix de morceaux. Et quoi de plus cool pour un enfant ultra-moderne que d’aller exactement dans le rétro ?!

Cette liste de lecture mettant en vedette Barenaked Ladies, Lisa Loeb, Casper Babypants (OMG, pourquoi n’ai-je pas pensé à ce nom ?!?!), Cake et Recess Monkey garantira que votre enfant reste en avance sur son temps en gardant juste assez de pied laissé ironiquement dans le passé.

5. Entraînement de pays moderne

Je dois être honnête ici. Je ne connais pas grand-chose à la musique country, mais je sais que c’est un excellent mélange d’entraînement.

Cette liste comprend des noms à la fois les fans de country purs et durs et ceux qui sont moins au courant aimeront tous, tels que Carrie Underwood, Luke Bryan, Keith Urban, Dierks Bentley, Miranda Lambert, Sam Hunt et Dustin Lynch.

6. 50 excellentes confitures R&B lentes

Rien, et je ne dis rien, ne dit « allons-y » comme le bon vieux R&B.

Prenez la longue liste d’artistes inclus ici, comme Beyonce, Teddy Pendergrass, SWV, Janet Jackson, Maxwell, R, Kelly, Usher, Aretha Franklin, Jodeci, Whitney Houston, Luther Vandross, Toni Braxton, Justin Timberlake… Je veux dire, ça ne devient pas plus sexy que ça.

7. Dîner rock classique

L’association parfaite pour n’importe quel dîner, ou vraiment n’importe quelle occasion où vous voulez juste vous détendre, est du bon vieux rock classique.

Ce combo rassemble le cœur, le courage et la passion de groupes de renommée mondiale comme America, Jim Croce, The Beatles, Neil Young, The Jimi Hendrix Experience, James Taylor, Elton John, Pink Floyd, Fleetwood Mac et The Rolling Stones .

8. Remède contre la rage

Certains jours, vous avez juste besoin de le crier, et dans ces moments-là, rien n’atténue votre fureur comme du heavy metal/hard rock.

Les chansons de Rage Against The Machine, Linkin Park, Three Days Grace, Papa Roach, Korn, Rob Zombie et bien d’autres sont le moyen idéal pour vous accorder la permission de crier à pleins poumons sans alerter les autorités qui doivent payer vous une visite.

9. 50 grands numéros musicaux

Pour les geeks du théâtre comme pour les plus prestigieux, parfois la seule chose qui fera mouche est un bon air de spectacle à l’ancienne de Broadway.

Les grands numéros de cette liste de lecture des classiques qui plaisent à la foule Hamilton, Les Misérables, Wicked, Rent, Chicago, Phantom of the Opera, Sweeney Todd, et autres sont garantis pour vous mettre du pied et vous remonter le moral.

10. L’âge d’or du pop punk

Pour les rebelles parmi nous, le punk est la voie à suivre.

Ces morceaux de grands comme Fall Out Boy, blink-182, Good Charlotte, Weezer, Panic ! À la discothèque, My Chemical Romance et leur équipe ont plus d’énergie que la plupart des chiots que j’ai jamais rencontrés.

OK, c’était une analogie étrange à utiliser pour les groupes de punk rock, mais vous voyez ce que je veux dire.

11. Eminem et plus

Juste parce que c’est mon garçon, j’ai dû ajouter cette liste de lecture qui tourne autour d’Eminem et de sa cohorte de stars du rap telles que Dr. Dre, The Notorious BIG, 50 Cent et Obie Trice.

Je ne sais pas ce que c’est à propos de ces messieurs, mais leur musique fait que tout se sent un peu plus bien.

En fait, je pense que je devrais peut-être aller mettre celui-là tout de suite …

