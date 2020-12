11 lancements de fusées en 10 jours: l’industrie aérospatiale va terminer l’année en beauté

L’année s’achève, mais au moins dans la course à l’espace, elle le fera en grand. Dans ces dix jours, il y aura pas moins de 11 lancements de roquettes de différentes missions spatiales, ce qui rend bien compte de l’activité dans ce secteur.

Il existe de nombreuses entreprises et organisations nationales qui ensemencent le ciel avec des satellites, mais il existe également des lancements uniques tels que Virgin Galactic et son SpaceShipTwo visant à fournir des services aux touristes de l’espace en 2021. Des fusées à emporter.

Space jams

Quel agenda pour les entreprises dédiées au domaine aérospatial. Il y a déjà eu quelques lancements ces derniers jours, mais les choses deviennent encore plus intéressantes à partir de maintenant.

Image du Delta IV Heavy qui a permis de lancer la mission NRO le 10 décembre. La source

La société américaine Astra, par exemple, lancera la troisième itération de ses fusées pour des missions orbitales. On s’attend à ce que le Mission de fusée 3.2 est lancé depuis Kodiak (Alaska).

Saturne et Jupiter nous ont rejoints pour le lancement de demain de Rocket 3.2 😍 pic.twitter.com/4Tzsr3HK2F – Astra (@Astra) 10 décembre 2020

SpaceX a lancé le Starship, mais lancera également le Falcon 9 pour mettre en orbite la Satellite Sirius XM SXM-7.

🚀🚨 SpaceX prévoit de lancer le satellite SXM-7 pour SiriusXM à bord d’une fusée Falcon 9 le 11 décembre. ⏰ La fenêtre de lancement s’étend de 11h20 à 13h20 👀 Le visionnement de lancement depuis l’Atlantis North Lawn est inclus dans l’admission. https://t.co/AlQoIr27B2 pic.twitter.com/i3VnkotfAo – Complexe des visiteurs du Kennedy Space Center (@ExploreSpaceKSC) 8 décembre 2020

Cette fusée SpaceX ne restera pas immobile et quelques jours plus tard, elle sera lancée la mission NROL-108 profitant également de ce navire. Le lancement devrait avoir lieu le 17 décembre.

Être officiellement annoncé aujourd’hui par @NatReconOfc, le lancement prévu du NROL-108 à bord d’un @SpaceX Falcon 9, la dernière mission de l’année à présenter un atterrissage RTLS. Cibler maintenant le décollage du LC-39A, @NASAKennedy, le jeudi 17 décembre 🚀 Crédit photos: HoverSlamPhoto pic.twitter.com/xkmGip9tVm – Kahtan Alhamdany (@AlhamdanyKahtan) 4 décembre 2020

Plus mystérieuse était la cargaison de la mission NROL-44 qui s’est lancée dans l’espace ce matin à travers le spectaculaire Delta IV Heavy.

Lancement par ULA hier soir du Delta IV Heavy après deux avortements de dernière minute en août et septembre. La charge utile était le satellite classé NROL-44 placé en orbite pour le National Reconnaissance Office. Comme toujours, le Heavy met sur supprimer le spectacle au lancement. #ULA #POT @torybruno pic.twitter.com/QszcQx6HRu – Greg Scott (@GregScott_photo) 11 décembre 2020

Un autre événement pertinent est celui qui soulève Virgin Galactic avec le lancement du SpaceShipTwo, qui permettra d’évaluer le comportement de ce vol suborbital motorisé et ainsi de vérifier le comportement de la cabine de ce navire unique qui veut offrir un service commercial en 2021.

La fenêtre de vol pour notre premier vol spatial depuis le Nouveau-Mexique ouvrira le 11 décembre, en attendant les bonnes conditions météorologiques et l’état de préparation technique. https://t.co/stwXFn0RPs pic.twitter.com/mVUNSNQJm7 – Vierge Galactique (@virgingalactic) 1 décembre 2020

En Russie, ils profiteront également de ces jours pour le deuxième lancement d’un Fusée Angar A5 / Briz-M avec une charge de test qui permettra d’évaluer le comportement de cette étape lors du lancement.

# AngaraA5 a été déployé et élevé en position verticale au cosmodrome de Plesetsk. Le lancement est prévu le 14 décembre à 05h50 UTC. Ceci est une vieille photo; aucune photo officielle du nouvel Angara n’est disponible. Et oui, presque aucun espoir de retransmission en direct du lancement. 😢 pic.twitter.com/Dxu5nw08Xi – Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) 10 décembre 2020

La mission « The Owl’s Night Begins » de la société Rocket Lab sera lancée (si tout se passe bien) le 15 décembre et utilisera une fusée Electron qui placera sur une orbite synchrone avec le soleil le Satellite d’observation StriX Alpha développé par la société japonaise Synspective.

Pour éviter une éclipse solaire qui pourrait affecter la mission de Synspective, nous visons maintenant le 15 décembre pour le lancement. Lorsque les clients demandent un nouveau T-0, nous sommes heureux de vous y rendre. C’est la beauté d’un lancement dédié sur Electron, nos clients peuvent choisir (et changer!) Leur heure de lancement. pic.twitter.com/ay78xID37B – Rocket Lab (@RocketLab) 11 décembre 2020

Un peu plus tard, le 17 décembre, il y aura le lancement de la fusée PSLV-XL de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), qui placera l’orbite géostationnaire Satellite de télécommunications indien GSAT-12R.

MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LANCEMENT PSLV-XL | CMS-01 (GSAT-12R) est maintenant lancé depuis Sriharikota, République de l’Inde dans 6 jours, 1 heures.https: //t.co/3GkYffUHid – Space Launch Now 🚀 (@SpaceLaunchNow) 11 décembre 2020

L’agence spatiale russe Roscosmos a également été très active ces derniers jours et a réalisé en seulement 24 heures deux lancements de fusées Soyouz-2. Le second d’entre eux, Soyouz-2.1B / Fregat-M, était en charge de la mise en place d’un satellite du Système de communication russe OneWeb qui fournira des services similaires à ceux que SpaceX propose avec Starlink.

VOD: https://t.co/Fn3c0HL91s Deuxième lancement réussi de la fusée Soyouz-2 en 24 heures – À 01h14 UTC le 3 décembre, un militaire russe Soyouz-2.1b a été lancé depuis LC-43/3 au cosmodrome de Plesetsk dans le nord de la Russie. https://t.co/vakeaKvpNh pic.twitter.com/eJyRISMau0 – CosmoQuest (@cosmoquestX) 10 décembre 2020

Une autre des missions uniques qui auront lieu ces jours-ci –prévisible Le 19 ou 20 décembre – est celle menée par la NASA et Virgin Orbit. Il s’agit de Lanceur LauncherOne qui est en développement depuis 2007 et est lancé non pas depuis une rampe de lancement terrestre, mais depuis un Boeing 747-400.

✅ Découvrez les jalons de la mission ELaNa 20 de cette semaine! L’ensemble de charge utile encapsulé a été accouplé à l’extrémité avant de @ViergeOrbite‘s LauncherOne pour # LaunchDemo2. Nos missions 9⃣ CubeSat sont presque prêtes à être lancées! 🚀 pic.twitter.com/XpnSJaQTy4 – Programme de services de lancement de la NASA (@NASALSP) 10 décembre 2020

La Chine veut également dire au revoir à 2020 avec un autre lancement, dans ce cas de sa fusée Long March 8, qui a une cargaison secrète connu uniquement sous son nom de code, XJY 7. La sortie devrait avoir lieu le 20 décembre.

La Chine continue d’avancer, c’est Long 8 mars, la première fusée chinoise réutilisable. Il était en phase de construction et très prochainement nous pourrions avoir un vol d’essai, bien qu’il n’y ait toujours pas de tentative de récupérer la 1ère étape. https://t.co/6TWc5DVPrz – ESPACE OK🎄✨🎅 (@SpaceOkk) 12 novembre 2020

Via | Espace fouineur