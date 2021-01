11 jeux vidéo de voyage dans le temps: quand le passé et le futur sont interactifs

Vous aurez sûrement réalisé que le voyage dans le temps est inné à presque tous les jeux vidéo. Et sinon la possibilité de jouer une nouvelle vie lorsque notre personnage meurt? Un voyage dans le temps court (ou non, dépend de la points de contrôle), dans lequel nous nous déplaçons vers le passé, à l’époque où nous étions encore en vie. Même dans les jeux à mort permanente, il est possible de recommencer l’aventure: tout jeu vidéo est un boucle constant.

Pourtant, il existe des jeux vidéo dans lesquels la manipulation du temps est une possibilité entre les mains du joueur: ralentir, remixer. Ou, bien sûr, il est possible que les machines à voyager dans le temps et les voyageurs spatio-temporels fassent partie de l’argument. Le fait est que les jeux vidéo et le temps ont une relation très intime, et de nombreux cas le prouvent: ces 11 sont parmi les meilleurs jeux vidéo avec un voyage dans le temps.

Chrono Trigger (1995)

Le jeu vidéo classique de voyage dans le temps par excellence, un RPG classique avec Des designs absolument intemporels d’Akira Toriyama, programmés par les équipes ‘Final Fantasy’ et ‘Dragon Quest’, et dans lequel les personnages visitent toutes sortes de périodes historiques, avec des dinosaures, des chevaliers médiévaux, un avenir post-apocalyptique et d’autres. Il est sorti pour la Super Nintendo (et peu de temps après pour Playstation) et certaines de ses découvertes ont révolutionné à jamais le genre, telles que les fins multiples ou la façon de développer des personnages.

Le jour du tentacule (1993)

La suite de «Maniac Mansion» est l’un des classiques absolus de toutes les aventures graphiques de LucasArts, et pour de nombreux fans, elle se classe encore plus haut que la mythique «Monkey Island». Les Trois amis excentriques Bernard, Hoagie et Laverne affrontent un tentacule sociopathe qui veut conquérir le monde, et ils le font avec les Cron-O-Latrines, des machines à voyager dans le temps qui les dispersent à travers le temps, à la fois deux cents ans dans le passé et dans un avenir apocalyptique et tentaculaire. Aussi hideux et désuet qu’à son époque.

L’ombre des souvenirs (2002)

Une aventure graphique unique pour PS2 qui commence par la mort du protagoniste, qui doit revenir dans le passé pour résoudre son propre meurtre. Une histoire traditionnelle de fantasmes criminels, mais parsemée d’énigmes et de recherche d’unités d’énergie pour maintenir la machine en marche, et qui emmêlera le protagoniste dans une histoire fascinante liée à la découverte de la pierre philosophale.

Prince of Persia: Les Sables du Temps (2003)

Le jeu Playstation 2 qui a ouvert la saga ‘Prince of Persia’ à l’histoire du voyage dans le temps (et qui ne serait plus abandonné, d’une manière ou d’une autre) est également l’un des titres d’action et d’aventure qui mieux il les a mis en œuvre dans la mécanique. Essayer de réparer un désordre avec les Sables du Temps et affronter des monstres générés par la perturbation du flux temporel, notre héros peut ralentir, accélérer et remonter le temps pour surmonter les obstacles et vaincre ses ennemis.

Tresse (2008)

L’un des jeux qui a mené la révolution indé que nous avons vécu au cours de la dernière décennie, et que prend à l’extrême la manipulation temporelle de l’action dans le style de « Prince of Persia » et la propage avec des énigmes certainement infernales. Ralentissez, rembobinez, mondes parallèles qui naissent des diversifications du temps qui passe, du gel, des ennemis parfois immunisés contre tout cela … Un mélange de réflexion et d’action avec une fin énigmatique et ouvert à de multiples interprétations qui auraient un impact énorme sur l’industrie du jeu vidéo , déchaînant les imitateurs, les critiques et une nouvelle façon de comprendre la création indépendante.

Steins; Porte (2009)

Ongle roman visuel avec le sujet du voyage dans le temps si fermement ancré dans son essence qu’il nous a même fallu écrire un article pour l’analyser dans toute sa complexité. Son argument, cependant, fait partie de le paradoxe le plus essentiel de tous: changer les éléments pour influencer le passé et le futur grâce à une machine qui envoie des messages au passé. Et au milieu de l’intrigue, des conspirations mondiales et des organisations secrètes. Un bijou dont la densité a déjà généré des animes et autres produits dérivés.

Pas le temps d’expliquer (2011)

Les créateurs de ‘Hello Neighbour’ ont paraphé plus tôt, au début de la décennie, ce petit jUn jeu de plateforme extrêmement difficile, très dans la veine des jeux d’action 2D de l’époque, mais avec une touche de voyage dans le temps et des réalités parallèles qui lui ont donné une touche imprévisible et délirante. Partant de cette phrase légendaire que tout voyageur du temps a prononcée (à commencer par Doc dans ‘Back to the Future’) de « Il n’y a pas de temps pour les explications », le joueur sera embarqué dans une série de phases dans lesquelles il kidnappera lui-même lui-même et est envoyé à d’autres moments afin de sauver de multiples réalités. Un désordre, mais hilarant (et très stimulant).

Spider-Man: bord du temps (2011)

Ce n’est pas le meilleur des jeux vidéo Spider-man qui ont été réalisés à l’époque (cet honneur correspond peut-être à son précédent, le fabuleux ‘Shattered Dimensions’, plus axé sur le thème des multivers), mais c’est celui qui profiter au maximum du voyage dans le temps, ici en créant une équipe entre l’actuel Trepamuros et son homologue de l’année 2099. Sans trop compliquer la vie avec des paradoxes (au-delà du fait que les changements dans le présent affectent l’avenir), le jeu est plus une aventure sautant dans le temps, avec des héros et des méchants se déplaçant entre les temps comme quelqu’un qui prend le métro.

L’âge silencieux (2015)

L’un des indies les plus suggestifs de ces derniers temps, il est né comme un jeu en mobile puis il est passé aux consoles de bureau, mais en conservant sa sobriété esthétique et la fermeté de son concept: un concierge découvre un moyen de sauter instantanément dans le temps et devra utiliser cette compétence pour explorer une installation en résolvant différentes énigmes. Calme, tranquille, volontairement raide, il contient certaines des énigmes les plus difficiles vues dans les jeux vidéo récents, alors soyez patient.

La vie est étrange (2015)

L’un des jeux indépendants les plus acclamés de ces derniers temps, divisé en épisodes qui se vivent presque comme une série télévisée interactive et qui entrelacent les manières des adolescents avec une réflexion simple, plus centrée sur les émotions que sur les mathématiques, sur la théorie de l’effet papillon. En d’autres termes, chaque décision prise peut avoir des effets dévastateurs et imprévisibles. Notre protagoniste a la capacité de revenir en arrière dans le temps et de changer les décisions qu’il a prises, mais l’impact peut être dévastateur. Il a connu une suite en 2018, avec une orientation et des mécanismes similaires, mais une histoire complètement nouvelle.

Rupture quantique (2016)

Il est passé en partie inaperçu en son temps, mais ce joyau de Remedy a certaines des meilleures applications de la manipulation temporelle dans les codes d’action, dans le style de ‘Prince of Persia’ mais hypermusculés. Notre protagoniste peut arrêter le temps, accélérer ses mouvements ou revoir des événements qui ont eu lieu dans le passé. Avec un mélange d’action explosive et d’énigmes, le jeu ne plonge pas trop profondément dans le sujet des paradoxes cérébraux, c’est-à-dire que nous sommes loin d’une « tresse », mais comme amusant sans complexes (et beaucoup de magie au fil du temps), il est fortement recommandé .