11 faits amusants que nous avons appris dans la nouvelle interview de Dolly Parton avec Andy Cohen

Les secrets de sa garde-robe

Parton a également répondu à plusieurs questions de fans sur sa garde-robe, son tour de taille et ses perruques.

« (Le tour de taille) dépend de ce que j’ai mangé ! » Parton a plaisanté. « Je pense que ma taille a l’air petite. Mes pieds sont petits et ma taille est petite, comme je l’ai toujours dit, car rien ne pousse à l’ombre. Ma taille, je ne sais pas, elle est petite. Cela dépend de la taille Je le tire. Je peux le tirer à 20 ou 21 (pouces) si je ne veux vraiment pas respirer ce jour-là. »

En ce qui concerne les perruques, Parton a également plaisanté en disant que parce qu’elle en porte une « tous les jours », elle doit en posséder « au moins 365 », mais elle ne compte pas combien elle en a dans sa collection. La seule chose plus cohérente, a-t-elle révélé, ce sont les talons hauts, qu’elle porte même lorsqu’elle fait des courses.

« Pour moi, faire une course occasionnelle équivaut à rester assis », a-t-elle déclaré. « Même quand je serai vieux et dans mon fauteuil roulant, je suis sûr que je serai comme Mae West dans mes chaussures à talons hauts. »

Comment elle garde une attitude positive

Les bonnes œuvres de Parton sont bien connues : sa contribution d’un million de dollars à la recherche qui a aidé à créer le vaccin contre le coronavirus Moderna a fait la une des journaux et un programme d’alphabétisation qu’elle dirige dans le Tennessee aide à fournir des livres aux enfants de l’État. Parton a déclaré que son attitude positive est renforcée par la réalisation de ce type de projets.

« Vous devez en quelque sorte travailler pour être positif comme certaines personnes travaillent pour être misérables », a-t-elle déclaré. « Je pense juste que c’est une attitude alors j’essaie juste de trouver toutes les bonnes choses que je peux, et si je vois quelque chose de mal ou quelque chose de mauvais, j’essaie juste d’en faire quelque chose de mieux. »

Son passe-temps favori surprenant

Au cours de son interview, Parton a avoué qu’elle adorait regarder la télévision « le plus bas des sourcils » qu’elle pouvait trouver et qu’elle appréciait un martini avec une olive le soir, mais son véritable passe-temps préféré pourrait surprendre les fans.

« J’adore trouver de vieilles maisons, de vieilles maisons délabrées, et y aller et voir si je peux trouver de vieux livres ou de vieux morceaux de verre, ce genre de choses », a déclaré Parton. « Je suis un aventurier. J’aime faire ce genre de choses. »

Son point de vue sur le mouvement #FreeBritney

Parton a déclaré que même si elle essayait de « ne pas s’impliquer dans les affaires des autres », elle envoyait des pensées positives à Britney Spears pendant qu’elle combattait sa tutelle devant les tribunaux.

« Je pense que c’est une artiste merveilleuse et je pense que c’est une fille merveilleuse et je ne lui souhaite que le meilleur », a déclaré Parton.

La star de la musique a également fait allusion au fait qu’elle s’était battue pour sortir seule.

« Je comprends toutes ces choses folles, j’ai vécu beaucoup de choses moi-même, à travers un gros procès à mes débuts avec (le chanteur) Porter Waggoner, en essayant de sortir par moi-même, donc je comprends d’où elle vient et comment elle se sent », a déclaré Parton. « J’espère que tout se passera comme il se doit. »

Ses réflexions sur une résidence à Las Vegas

Les fans pourraient être intéressés par une résidence potentielle à Las Vegas pour Parton, mais la chanteuse elle-même ne pense pas que cela se produira malgré les demandes de renseignements.

« On m’a posé des questions à ce sujet plusieurs fois, mais je ne sais pas si je suis capable de travailler aussi dur pendant aussi longtemps », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment un travail difficile … C’est beaucoup de travail et je ne sais pas si je voudrais construire un spectacle aussi grand. Je sors et fais ce que je fais et le mien n’est pas si glamour et glamour. Je raconte juste des histoires, je fais mes chansons, donc je ne pense pas que cela arrivera de si tôt. »

A-t-elle déjà fumé avec sa filleule Miley Cyrus ?

Parton a rapidement confirmé qu’elle n’avait jamais fumé de marijuana avec Cyrus, mais qu’elle « côtoyait » la jeune star « quand elle fumait un joint ».

« Nous devenons juste drôles », a déclaré Parton. « Elle ne fume pas, mais oui, j’ai été près d’elle quand elle fume. Je m’en fiche. C’est comme l’euphorie que tu as, alors je viens avec elle. Peu importe. »