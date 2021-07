11 des réponses les plus drôles à cette 1ère photo du redémarrage de «Sex and the City»

Et juste comme ça… un mème est né ! Les fans de « Sex and the City » font preuve de créativité sur les réseaux sociaux après la sortie d’un premier aperçu du premier jour de tournage de la série HBO Max, « And Just Like That ».

Sur la photo originale, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker et Kristin Davis sont habillées comme leurs personnages Miranda Hobbes, Carrie Bradshaw et Charlotte York alors qu’elles marchent côte à côte dans les rues de New York.

La photo originale. Avec l’aimable autorisation de HBO Max

Le teaser de la série très attendue avait déjà fait sensation sur les réseaux sociaux après l’annonce du redémarrage au début de cette année, envoyant les fans dans une frénésie près de 17 ans après la fin de la série originale.

Cette fois-ci, la photo en avant-première a suscité une réponse immédiate d’Internet, qui a pris la photo et l’a utilisée en créant une myriade de scénarios photoshopés hilarants. Beaucoup d’entre eux ont tenté d’imaginer qui pourrait remplacer l’irremplaçable Samantha Jones, interprétée par Kim Cattrall, qui, de manière controversée, ne reviendra pas dans la série.

Voici 11 de nos réactions préférées au premier regard sur « Et juste comme ça ».

1. « Sœur Acte »

Un utilisateur de Twitter a rendu hommage au personnage légendaire de « Sister Act » de Whoopi Goldberg, Deloris Van Cartier, retouchant une photo d’elle à côté de Davis portant son habit religieux.

« Et juste comme ça, on a repris l’habitude », le tweeter lis.

2. « Billy dans la rue »

Une autre version modifiée de la photo ressemblait à un épisode de « Billy on the Street » de Billy Eichner, mettant en vedette Elena, une favorite des fans de la série à succès, montée sur le côté.

3. La pub Old Navy

Une version de la photo a été modifiée pour apparaître comme une publicité imprimée Old Navy typique, avec le logo bleu marine placé à l’avant et au centre, indiquant « 30% de réduction » ci-dessous.

L’utilisateur tweeté, « Et juste comme ça… d’énormes économies. »

4. Présentation de Wendy Williams…

Nixon, Parker et Davis ont été rejoints dans le message d’un autre utilisateur par une autre icône de New York : Wendy Williams. Une photo de l’animatrice de talk-show de jour posant avec sa main sur sa hanche a été placée à côté de Nixon, le légende en lisant : « Et juste comme ça… Wendy et la ville. »

5. Barbe et étoile

Les trois femmes ont reçu la visite de Barb et Star dans un autre montage, mettant en scène Kristen Wiig et Annie Mumolo comme leurs personnages de « Barb & Star Go to Vista Del Mar », leis et tout.

6. Fran Lebowitz

Ce ne serait pas New York sans une apparition de Fran Lebowitz elle-même. Une autre photo éditée par des fans montrait Lebowitz enfilant un long manteau noir et ses montures emblématiques semblant peu amusées à côté des trois femmes alors qu’elles marchaient dans la rue.

« Faire semblant que c’est un redémarrage du sexe et de la ville », le tweeter lu, à partir de la série Netflix de Lebowitz, « Pretend It’s a City » réalisé par Martin Scorsese.

7. Les séquelles d’Elsa

Un fan a fait un montage plus opportun, en utilisant une photo de l’inondation de cette semaine dans le métro de New York pour éditer le casting pataugeant dans l’eau.

« Et puis j’ai réalisé qu’avec New York sous l’eau, ma vie amoureuse était-elle aussi en train de se noyer ? » les légende lu, en jouant sur le célèbre cliché d’écriture de Carrie Bradshaw.

8. XOXO Gossip Girl

En l’honneur de la première du reboot de « Gossip Girl » sur HBO Max, les trois femmes de « Sex and the City » ont rencontré le personnage de Tavi Gevinson, Kate Keller, professeur d’anglais à Constance Billard.

« *Kristen Bell Voice* Et juste comme ça… » le tweeter lire, rendant hommage à Bell en tant que narrateur de «Gossip Girl».

9. Le retour de « Punky Brewster »

Une édition faisait référence à l’absence de Kim Cattrall, faisant apparaître un personnage de retour des années 80. Une image de Glomer de l’animation de courte durée « Punky Brewster » a été placée dans le coin inférieur, le légende en lisant : « Honnêtement, je pensais que Kim Cattrall me manquerait davantage, mais honnêtement, ce premier regard sur « Et juste comme ça… » semble tout à fait naturel. »

Honnêtement, je pensais que Kim Cattrall me manquerait davantage, mais honnêtement, ce premier regard sur « And Just Like That… » semble complètement naturel. pic.twitter.com/ETu8YD2b24 – Daniel Fienberg (@TheFienPrint) 9 juillet 2021

10. Le croisement « The Undoing »

Dans un autre, Davis s’est un peu relookée, en échangeant sa tenue monochrome noire d’origine avec le long manteau vert de Nicole Kidman de « The Undoing » avec un fourre-tout en daim marron.

« Et juste comme ce vieux manteau vert, » le tweeter lis.

11. AUJOURD’HUI rencontre « Et juste comme ça »

Hoda Kotb et Jenna Bush Hager d’AUJOURD’HUI méritent aussi de s’amuser !