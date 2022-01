11 célébrités controversées qui ont été licenciées pour leurs opinions

Plusieurs stars continuent d’être tenues pour responsables de leurs commentaires controversés et insensibles.

En particulier, à la suite des protestations de George Floyd en 2020, les opinions et actions offensives de plusieurs célébrités ont été mises à l’honneur. Les marques et les mentions ont rompu les liens avec les célébrités supposées racistes.

Le mouvement #metoo a également permis aux femmes et aux hommes de faire part de leurs expériences d’agression sexuelle et de violence domestique.

Bien que des célébrités aient été accusées de viol dans le passé, comme en témoignent Chris Brown au début des années 2000 et les allégations de maltraitance d’enfants de Michael Jackson tout au long de sa carrière, ce mouvement a permis aux survivants de voir de réels changements tangibles dans l’industrie.

Voici une liste de 11 célébrités controversées qui ont subi les conséquences de leurs actions passées.

1. Chrissy Teigen : abandonnée par Target, Bloomingdale’s et Macy’s pour cyberintimidation.

Photo : Tinseltown | Shutterstock

Le mannequin et entrepreneur est connu pour son franc-parler et sa franchise sur Twitter.

Cependant, cela lui a fait perdre plusieurs contrats de marque lorsqu’il est apparu qu’elle avait intimidé une jeune fille de 16 ans en 2011.

Selon Outsider, son collègue mannequin Courtney Stodden a présenté des DM et plusieurs tweets de Teigen tels que « Je te déteste », « mon fantasme du vendredi : toi. Petite sieste » et « allez-y. Dormir. Toujours. » – en ce qui concerne le mariage de Stodden avec Doug Hutchison, 51 ans.

Teigen a présenté des excuses publiques sur Twitter en mai 2021 et a déclaré: « Et je suis vraiment désolé de vous avoir laissé tomber. Je travaillerai toujours pour être meilleur qu’il y a 10 ans, 1 an, 6 mois.

Cependant, des marques telles que Target, Bloomingdale’s et Macy’s ont cessé de vendre sa gamme d’ustensiles de cuisine, Cravings by Chrissy Teigen.

Mais Amazon, Walmart et bien d’autres continuent de vendre ses produits.

2. Addison Rae : « Licencié » d’être correspondant de l’UFC.

Photo : Ga Fullner | Shutterstock

L’influenceuse Addison Rae a fait face à de graves réactions négatives lorsqu’elle a publié deux photos insinuant qu’elle était correspondante de l’UFC selon Buzzfeed News.

Rae avait sous-titré le tweet « J’ai étudié le journalisme audiovisuel à l’université pendant 3 mois entiers pour me préparer à ce moment. »

Le célèbre TikToker a brièvement étudié le journalisme sportif à la Louisiana State University avant de se lancer dans les médias sociaux.

Cependant, plusieurs personnes comme l’a dit Victor Jahaj, « C’est irrespectueux envers toutes les personnes qui vont à l’université et travaillent d’arrache-pied pour des emplois comme celui-ci et parfois ne les obtiennent même pas, mais parce qu’Addison a de l’influence, elle les obtient sur les journalistes sportifs QUALIFIÉS. »

Suite à la controverse, Rae a tweeté, « nvm vous m’avez tous fait virer »

Mais selon Insider, « Addison a fait quelques interviews avec nous pour l’UFC 264. Cependant, elle n’est pas une employée à plein temps de l’UFC. »

3. Armie Hammer : Licencié de tous les films après plusieurs allégations de viol.

Photo : DFree | Shutterstock

L’acteur américain a fait l’objet de plusieurs allégations de viol et d’agression sexuelle en janvier 2021.

Selon Variety, les allégations ont fait surface sur le compte Instagram anonyme, House of Effie et des conversations détaillées sur les fantasmes de viol, le cannibalisme, etc.

La femme derrière le compte s’est manifestée lors d’une conférence de presse en mars 2021 et a commencé l’enquête du LAPD.

Depuis l’annonce de la nouvelle, l’agence WME et plusieurs films tels que « Billion Dollar Sky », « Shotgun Wedding » et « The Offer » ont tous rompu leurs liens avec Hammer.

4. David Dobrik: Abandonné par plusieurs avenants majeurs suite à une plainte pour agression sexuelle.

Photo : Kathy Hutchins | Shutterstock

Le célèbre YouTuber connu pour ses vlogs rapides et ses vidéos de farces a été abandonné par plusieurs sponsors après qu’il a été révélé que Dom Zeglaitis, membre de l’équipe de vlogs, aurait agressé sexuellement une femme en 2018.

Selon NBC News, la femme a affirmé que Dobrik avait filmé alors qu’elle était agressée sexuellement par Zeglaitis, et dit elle était trop ivre pour donner son consentement.

Dobrik a ensuite été retiré des avenants avec des sociétés telles que HelloFresh, DoorDash et SeatGeek.

Un porte-parole de DoorDash a déclaré à NBC News : « Cette horrible inconduite est incongrue avec les valeurs de DoorDash et ne représente pas les communautés que nous nous efforçons de créer. Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés.

Dobrik a publié une vidéo d’excuses en mars 2021 et a déclaré: « Il y a aussi eu des moments où j’ai regardé en arrière des vidéos, et je me rends compte qu’elles ne me représentent plus, et qu’elles blessent les autres, et je ne ‘ Je ne les veux pas parce que j’ai grandi en tant que créateur de contenu et en tant que personne, et je ne suis pas d’accord avec certaines des vidéos que j’ai publiées.

Il dit aussi qu’il croit pleinement la femme.

5. Victoria Fuller : tirée de la couverture de Cosmopolitan après avoir porté la chemise « White Lives Matter ».

Photo : vlfuller | Instagram

L’ancienne candidate au baccalauréat est apparue dans la saison de Peter Weber où elle a gagné une chance de figurer sur une couverture numérique de Cosmopolitan.

Cependant, le magazine a décidé de ne pas publier sa couverture lorsque des photos de Fuller portant un chapeau «WLM» pour la société «We Love Marlins» ont fait surface selon US Magazine.

La société a également vendu des t-shirts White Lives Matter et a utilisé le dessin du drapeau confédéré.

Fuller s’est ensuite excusée sur ses histoires Instagram et a déclaré: « Je tiens à dire que je rejette sans équivoque les croyances du mouvement White Lives Matter ou toute propagande qui soutient le racisme de quelque nature que ce soit. Je voudrais m’excuser spécifiquement auprès des personnes de couleur qui sont affectées par le racisme au quotidien. Je n’ai jamais eu l’intention d’ajouter de l’huile sur le feu racial dans ce pays », selon USA Today.

6. Abby Lee Miller : abandonnée par le réseau Lifetime pour commentaires racistes.

Photo : Kathy Hutchins | Shutterstock

Le professeur de danse strict de Dance Moms ne sera plus impliqué dans la série télévisée et tout ce qui concerne le réseau télévisé.

Sa série programmée, « Abby’s Virtual Dance-Off » a été annulée en 2020 après que d’anciens membres de la distribution ont fait part de leurs expériences.

Selon Yahoo News, Camille Bridges a déclaré qu’Abby avait été à plusieurs reprises raciste envers sa fille noire Camryn pendant qu’ils étaient dans l’émission.

Camille a dit à E! Des nouvelles, « [Abby] a essayé de faire croire à Camryn qu’elle était la pauvre et qu’elle était boursière. J’ai fermé ça immédiatement. Elle aime s’approprier notre culture et ne jamais l’apprécier. Elle n’a pas donné aux chorégraphes noirs de l’émission la reconnaissance de leur travail. Elle a continuellement mis Camryn en afros.

La mère Adriana Smith s’est également exprimée sur Instagram en affirmant qu’Abby avait dit: « Je sais que tu as grandi dans le HOOD avec seulement une boîte de 8 crayons, mais j’ai grandi dans le Country Club avec une boîte de 64 – ne sois pas stupide .”

Abby aurait également dit à sa fille de 7 ans qu’elle était là parce qu’ils avaient besoin d’une « pincée de couleur ».

Le professeur de danse a ensuite publié des excuses sur Instagram en réponse et a affirmé que le racisme pouvait provenir de l’ignorance.