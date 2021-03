11 bombes de l’interview révélatrice du prince Harry et de Meghan Markle

L’attente est terminée! Après des semaines d’anticipation, l’interview révélatrice d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et l’ancienne Meghan Markle a finalement été diffusée dimanche soir … et c’était explosif!

Nous avons rassemblé les 11 plus grosses bombes de l’affaire de deux heures que vous devez savoir demain matin avant de vous arrêter à la fontaine d’eau du bureau sur Zoom.

1. Ils se sont effectivement enfuis.

Meghan a déclaré à Winfrey que trois jours avant leur mariage en 2018, elle et Harry se sont en fait mariés.

«Personne ne le sait», expliqua-t-elle. «Nous avons appelé l’archevêque et nous avons juste dit, regardez, cette chose, ce spectacle est pour le monde, mais nous voulons notre union entre nous, donc les vœux que nous avons formulés dans notre chambre ne sont que nous deux dans notre archevêque de Canterbury. »

« Juste nous trois, » ajouta Harry.

2. Meghan a dû apprendre à faire la révérence.

Lorsque Harry et Meghan sortaient ensemble, les deux étaient en voiture pour déjeuner au Royal Lodge de Windsor, en Angleterre, où réside le prince Andrew. Pendant qu’ils conduisaient, ils ont appris que la reine terminait un service religieux à proximité et qu’elle y serait également.

La reine Elizabeth II, Meghan, duchesse de Sussex et le prince Harry, duc de Sussex. Chris Jackson / Getty Images

Meghan a expliqué: «Je me souviens qu’Harry et moi étions dans la voiture et il a dit: ‘OK, eh bien ma grand-mère va être là alors tu vas la rencontrer. J’ai dit: ‘OK, super! J’aimais ma grand-mère, j’avais l’habitude de m’occuper de ma grand-mère. Il dit: ‘D’accord, savez-vous comment faire une révérence?’ «

En fin de compte, la duchesse n’avait aucune idée que la famille faisait vraiment une révérence à la reine en privé.

«Je pensais vraiment que c’était ce qui se passait à l’extérieur. Je pensais que cela faisait partie de la fanfare. Je ne pensais pas que c’était ce qui se passait à l’intérieur. J’ai dit: « Mais c’est ta grand-mère. » Il dit: ‘C’est la reine.’ »

3. Kate Middleton a fait pleurer Meghan.

Plusieurs mois après le mariage de Meghan et Harry, une histoire a éclaté selon laquelle Meghan avait fait pleurer sa belle-sœur, l’ancienne Kate Middleton, à propos d’une dispute sur les robes de demoiselle d’honneur. Mais Meghan a déclaré que la réalité était « l’inverse s’est produit ».

Kate Middleton. AP

« Quelques jours avant le mariage, (Kate) était bouleversée par quelque chose – le problème était correct, à propos des robes de demoiselle d’honneur – et cela m’a fait pleurer et cela m’a vraiment blessé », se souvient Meghan. « Ce n’était pas une confrontation, et je ne pense pas qu’il soit juste pour (Kate) d’entrer dans les détails parce qu’elle s’est excusée et je lui ai pardonné. Ce qui était difficile à surmonter était d’être blâmé pour quelque chose non seulement Je ne l’ai pas fait, mais cela m’est arrivé et les personnes qui faisaient partie de notre mariage se sont rendues à notre équipe de communication en disant: ‘Je sais que cela ne s’est pas produit.’ «

Elle a ajouté que Kate lui avait offert des fleurs et lui avait ensuite écrit une note d’excuses, la qualifiant de «bonne personne».

4. La couleur de peau d’Archie était une conversation « maladroite ».

Meghan, qui est à moitié noire, a déclaré à Winfrey qu’il y avait «des inquiétudes et des conversations» au sein de la famille royale avant la naissance de son fils Archie sur «à quel point sa peau pourrait être sombre».

Lorsque Winfrey a demandé si le problème était qu’il était « trop ​​brun et que ce serait un problème », a expliqué Meghan, « je n’ai pas pu expliquer pourquoi, mais si c’est l’hypothèse que vous faites, je pense que se sent comme un assez sûr. «

Le prince Harry, le duc de Sussex, Meghan, la duchesse de Sussex et leur bébé Archie Mountbatten-Windsor. Samir Hussein / WireImage

Winfrey a également demandé au prince Harry ce que sa famille lui posait au sujet de la race de son fils.

« Cette conversation que je ne partagerai jamais, mais à l’époque, c’était gênant et j’ai été un peu choqué », a-t-il déclaré. « C’était juste au début … à quoi ressembleront les enfants? »

5. Meghan a envisagé le suicide.

Tout en réfléchissant à l’attaque de la presse négative que la duchesse a reçue depuis son mariage avec le prince Harry en 2018, la duchesse a déclaré qu’elle était arrivée à un point où la situation semblait insurmontable.

«Je n’ai tout simplement pas vu de solution», a-t-elle dit à Winfrey. «Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante.

Joe Pugliese / Harpo Productions

Elle a finalement dit à son mari qu’elle avait des pensées suicidaires, disant que ce dont elle se souvenait de la conversation était «comment il m’a juste bercé». Les deux ont dû se rendre à un événement au Royal Albert Hall quelques heures plus tard, une sortie à laquelle Harry ne pensait pas que Meghan devrait assister compte tenu de son état mental.

«Je me souviens de lui disant: ‘Je ne pense pas que vous puissiez y aller’, et j’ai dit: ‘Je ne peux pas être laissé seul.' »

6. Meghan et Harry n’ont pas choisi de ne pas donner à Archie un titre royal.

La duchesse a déclaré que, alors qu’elle était enceinte d’Archie, née en mai 2019, la famille royale souhaitait changer de protocole et ne pas offrir à son fils un titre royal.

« Ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse … ce qui serait différent du protocole et qu’il n’allait pas recevoir de sécurité », a déclaré Meghan. « J’avais très peur d’avoir à offrir notre bébé, sachant qu’il n’allait pas être gardé en sécurité. »

Elle a ajouté qu ‘ »aucune explication » n’avait été donnée sur le fait que son fils n’avait pas reçu de titre. «Ce n’est pas leur droit de le retirer», a-t-elle déclaré.

7. Ils ont une fille!

Ils ont révélé que leur deuxième enfant ensemble serait une fille! Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa réaction quand il a découvert l’échographie, Harry a répondu, « Incroyable. Juste reconnaissant. »

« Avoir un enfant, un ou deux, serait incroyable, mais avoir un garçon et ensuite une fille, que demander de plus? » Il a continué. « Maintenant, nous avons notre famille. Nous avons nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial. »

8. Ils ont fini d’avoir des enfants.

« C’est fait, deux c’est ça », a déclaré Meghan à Winfrey, ajoutant que le bébé devait être bébé en été.

9. La dynamique avec la famille de Harry a changé après leur tournée en Australie.

Harry a expliqué que bien que sa famille n’ait jamais reconnu explicitement le racisme auquel Meghan était confronté dans la presse, sa grand-mère, son père et son frère et sa belle-sœur Kate étaient tous « vraiment accueillants » au départ. Mais « cela a vraiment changé après la tournée en Australie », a-t-il déclaré, lorsqu’ils ont annoncé que Meghan était enceinte pour la première fois.

« (La tournée) était la première fois que la famille voyait à quel point elle était incroyable au travail, et cela lui a rappelé des souvenirs », a-t-il expliqué, faisant référence à sa mère, la défunte princesse Diana.

« Je souhaite juste que nous puissions tous apprendre du passé, mais voir à quel point il était facile pour Meghan d’entrer si rapidement dans la famille en Australie et à travers la Nouvelle-Zélande, Figi et Tonga et être en mesure de se connecter avec les gens », a-t-il déclaré.

Diana, princesse de Galles et Meghan, duchesse de Sussex.

10. L’argent de la princesse Diana a été utilisé après que la famille royale les a coupés.

Le prince Harry a déclaré qu’après que la famille royale les avait interrompus au premier trimestre de 2020, il s’était tourné vers l’argent que sa mère lui avait laissé.

«Ma famille m’a littéralement coupé la parole financièrement et j’ai dû nous offrir la sécurité», a-t-il déclaré, ajoutant: «J’ai tout ce que ma mère m’a laissé. Sans cela, nous n’aurions pas été en mesure de le faire.

Winfrey a demandé plus tôt ce qu’il pensait que sa mère penserait de leur sortie royale, à laquelle il a dit: « Je pense qu’elle l’a vu venir. J’ai senti sa présence tout au long de ce processus. »

11. Le prince Harry et le prince William ne semblent pas être dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne la relation entre le prince Harry et son frère, le prince William, qui est troisième sur le trône, le duc a déclaré que s’il aime son frère, ils mènent désormais des vies différentes.

« J’adore William en morceaux », dit-il. « C’est mon frère et nous avons traversé l’enfer ensemble. Nous avons une expérience partagée. Mais nous suivons des chemins différents.

Plus tard, quand Winfrey l’a pressé au sujet de sa relation avec son frère, il a ajouté: « La relation est l’espace … pour le moment. Le temps guérit toutes choses, espérons-le. »