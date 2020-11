11 astuces pour Google Chrome: tirez le meilleur parti de celui-ci

Tirez encore plus parti de Google Chrome avec les meilleures astuces de navigateur de 2020.

Dans Google Play, nous pouvons trouver des navigateurs Web pour Android, certains d’entre eux beaucoup plus complets ou avec des fonctions originales que nous ne trouvons dans aucune des quatre versions de Google Chrome disponible. Et pourtant nous sommes nombreux à finir par revenir tôt ou tard à l’application développée par le grand G, principalement en raison de la commodité de la synchronisation multiplateforme de l’historique, des signets et des mots de passe.

Avec plus d’un milliard d’installations via l’App Store, Google Chrome pour Android c’est toujours le navigateur le plus utilisé sur la plateforme. Cependant, beaucoup peuvent ne pas profiter pleinement de l’application qu’elle peut offrir.

Les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de Google Chrome sur Android

Depuis des années, le navigateur Web de Google ajoute des fonctions et des outils qui, bien que dans la plupart des cas soient annoncés avec style, dans d’autres, ils peuvent atteindre passer inaperçu et être oublié tôt ou tard.

Parfois, en plus, petit astuces ou secrets cachés avec lequel tirer encore plus les capacités de ce puissant navigateur Web. Alors aujourd’hui, nous voulions passer en revue certains de ces fonctions inconnues et utilitaires cachés disponible dans Chrome.

Gagnez du temps en écrivant vos informations sur les pages Web

Comme je l’ai dit, l’un des avantages les plus évidents de Google Chrome par rapport aux autres navigateurs pour Android est sa capacité à se synchroniser. Grâce à notre compte Google, la version mobile du navigateur accède à toutes les informations disponible, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire de ressaisir les mots de passe ou d’enregistrer les signets que nous avions sur d’autres plates-formes.

Mais au-delà des signets, de l’historique et des mots de passe, Google Chrome peut stocker notre adresse, afin de saisir automatiquement les données sur les sites Web qui nécessitent ces informations – par exemple, lors de la commande dans un magasin.

L’ajout d’une nouvelle adresse est aussi simple que accéder aux paramètres du navigateur, et dans la section « Adresses et plus », cliquez sur « Ajoutez l’adresse ». Une fois toutes les données saisies, l’adresse sera stockée et disponible pour être utilisée la prochaine fois qu’un site Web en fera la demande.

Accédez rapidement aux derniers onglets ouverts

Une astuce qui semble être passée inaperçue depuis que Google l’a introduit dans Chrome il y a plusieurs mois est la possibilité d’accéder à la liste des pages récemment fermées via un appui long sur le bouton « retour ».

Zoomez sur n’importe quelle page, même si ce n’est pas autorisé

Certaines pages Web éviter la possibilité d’élargir le contenu par le geste classique pincer pour zoomerCependant, Google Chrome pour Android offre un moyen de contourner cette restriction.

Vous n’avez qu’à accéder aux paramètres du navigateur, et dans la section « Accessibilité » activez l’option Zoom forcé. Il sera désormais possible d’élargir le contenu de n’importe quelle page Web.

Basculer rapidement entre les onglets ouverts

Depuis un certain temps déjà, Google s’efforce de permettre aux utilisateurs de Chrome d’effectuer de plus en plus d’actions par gestes. Certaines versions de l’application vous permettent déjà de revenir en arrière ou en avant par gestes, et Il est également possible de basculer entre les onglets en glissant vers la droite ou vers la gauche dans la barre d’outils en haut.

Rechercher des informations sur n’importe quel mot sur un site Web

Une autre des options les moins connues de Google Chrome – peut-être parce qu’elle est assez cachée – mais très utile, est la possibilité de effectuer des recherches rapides sur un mot ou une phrase spécifique. Il suffit de faire un appui long sur le texte en question, et dans le menu qui apparaîtra, d’accéder aux options avancées via l’icône à trois points, pour choisir l’une des trois options disponibles: rechercher sur le Web, traduire ou rechercher sur Wikipedia..

Enregistrer des pages Web sous forme de documents PDF

Bien que Chrome propose sa propre option pour télécharger des pages Web pour y accéder hors connexion, vous souhaitez parfois enregistrer une copie «réelle» d’une page, qui peut être partagée avec d’autres personnes ou simplement envoyée vers d’autres appareils. Pour ce faire, juste exporter la page en question sous forme de fichier PDF.

C’est simple: vous devrez accéder à la page en question, et dans le menu des options cliquez sur « Partager ». Une fois à l’intérieur, l’option « imprimer » est choisie, mais au lieu d’envoyer le fichier à une imprimante, nous sélectionnerons l’option « enregistrer au format PDF ». Un détail à garder à l’esprit est que toutes les pages Web ne sont pas optimisées pour être enregistrées en tant que fichiers PDF.

Trouvez rapidement des mots ou des phrases sur une page

L’option de trouver des mots ou des expressions exacts sur une page Web est l’une des fonctions les plus utiles du navigateur mobile Google. Cependant, il existe une astuce pour tirer encore plus de cette fonction.

Lors d’une recherche, une barre verticale apparaît sur le côté droit de l’écran indiquant le nombre de fois où les mots recherchés apparaissent sur la page. Lors du défilement sur cette barre, le navigateur lui-même nous emmènera de l’un à l’autre de manière beaucoup plus rapide.

Silence complètement les pages Web ennuyeuses

Certaines pages contiennent des vidéos ou des fichiers audio qui sont lus automatiquement lorsque vous les visitez, une tactique qui peut être extrêmement ennuyeuse pour les utilisateurs. Heureusement, il existe un moyen de contourner ce problème.

Dans les paramètres avancés de Chrome, une option appelée « Configuration du site Web », où il est possible de modifier certains aspects liés aux pages Web que nous visitons. L’un d’eux est Du son, et dans cette option, il est possible d’ajouter des exceptions, de sorte que les pages Web saisies dans cette section, ils ne seront pas autorisés à jouer du son.

Profitez de la sélection de texte intelligente avec les téléphones, les adresses et plus

La sélection de texte intelligente a été introduite dans la version 8.0 Oreo du système d’exploitation, et Google Chrome a été l’un des premiers à adopter cette fonctionnalité utile. Merci à elle, en sélectionnant différents types de texte spécifique, tels que des numéros de téléphone, des adresses ou des e-mails, le navigateur les identifiera comme tels et le menu des actions rapides inclura respectivement l’accès direct au téléphone, aux cartes ou à l’application de messagerie par défaut.

Reprenez le travail là où vous l’avez laissé grâce à la synchronisation multiplateforme

Savez-vous que vous pouvez récupérer les onglets Chrome ouverts sur votre mobile dans la version de bureau du navigateur? C’est aussi simple que de se diriger vers menu d’options à trois points en haut à droite et touchez « Histoire ».

Une fois sur place, vous verrez les deux dernières pages Web que vous avez ouvertes sur votre ordinateur, comme ceux que vous aviez ouverts sur votre mobile ou sur d’autres appareils sur lesquels vous utilisez Chrome.

Fermer rapidement les onglets ouverts

Vous n’avez pas besoin d’accéder au menu des onglets ouverts pour pouvoir fermez-les. Il suffit de faire un geste aussi simple qu’un appui long sur le bouton des onglets de la barre de recherche Chrome, et attendez un menu contextuel avec l’option « Fermer l’onglet ». Beaucoup plus rapide et plus simple.

Ce sont quelques-uns des les meilleures astuces pour profiter de Chrome pour Android. Étant donné que le navigateur Google est fréquemment mis à jour, de nouvelles fonctionnalités et secrets apparaissent de temps en temps, nous vous recommandons donc d’ajouter cette page à vos favoris pour découvrir les meilleures façons de tirer le meilleur parti du navigateur mobile le plus populaire.

Par contre, il y a beaucoup plus de secrets et de fonctions cachées dans le navigateur, au sein du menu « drapeaux » de Google Chrome, que nous abordons plus en détail dans son article correspondant.

