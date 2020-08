100 participants en Hesse: le festival d’été provoque une épidémie de corona

100 invités viennent à une soirée privée à Wiesbaden. Au moins 18 d’entre eux sont infectés par le virus corona. Le service de santé est en train de déterminer toutes les personnes de contact, mais cela est difficile car certains clients sont entre-temps partis en vacances.

Selon la ville de Wiesbaden, une fête d’été privée avec au moins 100 participants a provoqué une augmentation du nombre de cas de corona dans la capitale de Hesse. Les invités concernés avaient déjà été largement identifiés, testés et certains mis en quarantaine, a déclaré la ville de Hesse.

Jusqu’à présent, 18 cas positifs ont été signalés, d’autres résultats de tests sont toujours en attente. “Cet exemple montre une fois de plus que le respect des règles d’hygiène et de distance est également extrêmement important lors des célébrations”, a déclaré le maire Gert-Uwe Mende, selon le message.

Détermination “extrêmement complexe”

Selon la ville, le service de santé doit désormais déterminer toutes les personnes de contact des personnes touchées. C’est “extrêmement complexe”, car quelques jours se sont écoulés depuis le festival et certains invités sont partis en vacances. “Dans ces cas, les autorités sanitaires d’autres régions ont également été informées de combler les lacunes.” De plus, il est vérifié si l’organisateur avait un concept d’hygiène concluant et qu’il avait été correctement mis en œuvre.

Des épidémies locales de virus corona se produisent à plusieurs reprises lors de célébrations privées. Après une célébration de mariage dans le quartier de Kleve la semaine dernière, plus de 50 personnes ont été testées positives. Lorsqu’un invité a signalé un cas corona après le festival, plus de 100 personnes ont été rapidement testées et mises en quarantaine.

Peu de temps auparavant, 200 contacts devaient être en quarantaine après que 35 personnes étaient invitées à une fête de bienvenue pour bébé près de Hagenow dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Douze ont ensuite été testés positifs pour le virus. Le festival s’était largement déroulé à l’extérieur, mais à cause du temps, la fête s’est poursuivie dans un garage. Parmi les personnes infectées, il y avait un employé du centre pour l’emploi de Hagenow. Cela était fermé jusqu’à présent.