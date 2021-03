100 millions de coups de feu dans les armes: les États-Unis atteignent rapidement l’objectif de vaccination

D’ici la fin de vendredi (19 mars), les États-Unis auront administré 100 millions de doses de vaccin contre le coronavirus depuis l’inauguration du président Joe Biden, un jalon que son administration s’était initialement engagée à atteindre d’ici son centième jour au pouvoir.

« Je suis fier d’annoncer que demain, 58 jours après le début de notre administration, nous aurons atteint notre objectif », a déclaré le président Joe Biden lors d’une conférence de presse le 18 mars. Associated Press (AP) a rapporté . Notant que des millions de résidents américains supplémentaires ont encore besoin des vaccins, Biden a déclaré: « Nous allons battre cela; nous sommes bien en avance sur le calendrier, mais nous avons un long chemin à parcourir ». selon NPR .

Étant donné que plusieurs des vaccins autorisé pour une utilisation d’urgence nécessitent deux doses, toutes les personnes qui ont reçu un vaccin ne sont pas encore complètement vaccinées. Les vaccins fabriqués par Pfizer / BioNTech et Moderna les deux nécessitent deux doses, à plusieurs semaines d’intervalle, tandis que le médicament récemment autorisé Johnson & Johnson le vaccin ne nécessite qu’une seule injection.

Dans l’ensemble, plus de 115 millions de doses totales de vaccin ont été administrées depuis que les résidents américains ont commencé à recevoir des vaccins en décembre 2020, selon Politifact . Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Suivi du vaccin COVID-19 montre qu’environ 41 millions de personnes sont complètement vaccinées et que plus de 75 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, a rapporté Politifact.

«Aujourd’hui, 65% des personnes âgées de 65 ans ou plus ont reçu au moins un vaccin et 36% sont entièrement vaccinés», a noté Biden dans son Discours du 18 mars . « Et c’est la clé – parce que c’est une population qui représente 80% des plus de 500 000 décès dus au COVID-19 qui se sont produits en Amérique. »

Les États-Unis administrent maintenant en moyenne 2,2 millions de doses par jour, et ce rythme s’accélérera probablement à mesure que le taux de fabrication de vaccins augmente et que davantage de vaccins seront autorisés à être utilisés, selon l’AP.

En plus d’annoncer le jalon de 100 millions de doses, la Maison Blanche a partagé les détails d’un nouveau plan pour fournir 4 millions de doses de la dose à deux doses Vaccin AstraZeneca au Mexique et au Canada, a rapporté l’AP. Deux millions et demi de doses du vaccin seront envoyées au Mexique et les 1,5 million restants iront au Canada.

Le tir d’AstraZeneca n’a pas encore été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, mais le pays a déjà stocké des dizaines de millions de doses, en prévision de l’autorisation à venir.

« Notre première priorité reste la vaccination de la population américaine », a déclaré jeudi l’attachée de presse Jen Psaki, selon l’AP. Cependant, « veiller à ce que nos voisins puissent contenir la virus est une étape critique pour la mission, est essentielle pour mettre fin à la pandémie », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis ne se sont pas encore engagés à partager les doses avec d’autres pays via l’alliance COVAX, un effort international soutenu par l’Organisation mondiale de la santé pour distribuer les vaccins COVID-19 à plus de 90 pays à revenu faible et intermédiaire, a rapporté l’AP.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis et d’autres pays riches de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont bloqué une offre de renonciation aux droits de brevet sur les vaccins, . a rapporté . L’offre, soutenue par plus de 80 pays à faible revenu, pourrait permettre à plus de fabricants de produire les clichés et ainsi augmenter l’offre disponible.

