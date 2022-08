100 millions d’abonnés : MrBeast est la 5e chaîne à atteindre un cap sur YouTube

Fièvre avec un flux en direct MrBête la 100 millions d’abonnés opposé. Au 28 juillet 2022 est-ce donc si loin : Il atteint la limite, qui n’est que devant lui quatre autres chaînes YouTube ont dépassé. Il juge à la fois dans le stream et sur les réseaux sociaux mots touchants à ses fans.

MrBeast : « Ce chiffre représente toute ma vie »

Le 28 juillet, « MrBeast » diffusera un moment spécial de sa carrière : il atteint le 100 millions d’abonnés sur YouTube. En une demi-heure, le nombre grimpe de 99,95 millions aux 100 millions tant attendus. viens chaque seconde des dizaines de milliers d’abonnés à. Au dessus un million de téléspectateurs suivez le flux en direct et célébrez avec nous.

MrBeast s’adresse à la fois au cours de la diffusionainsi que sur des médias sociaux à ses fans et les remercie pour le soutien:

« C’est tout ce que j’ai fait dans ma vie. Je fais ça depuis 2011, j’ai maintenant 24 ans. Vraiment, tout ce que je fais tous les jours, c’est me réveiller et réfléchir à la façon de faire la meilleure vidéo possible. […] Je veux juste que vous sachiez que ce chiffre représente à peu près toute ma vie.

Avant lui, seules quatre autres chaînes ont franchi ce cap. Parmi les canaux par un dirigé par une seule personne devenir, il n’est même que la deuxième. La première chaîne à dépasser à elle seule les 100 millions d’abonnés est PewDiePie.

100 millions d’abonnements : quelle suite pour la chaîne ?

MrBeast veut exactement ça continuer comme avant: Avec ses vidéos un créer de la valeurPersonnes faire quelque chose de bien et son divertir les fans. sur Twitter il écrit, entre autres : « Tout ce que je veux, c’est faire les meilleures vidéos possibles et aider le plus de gens possible. »

Il gagne avec sa chaîne beaucoup d’argent et l’utilise principalement pour encore grands projets réaliser. L’une de ses vidéos probablement les plus spectaculaires était que Réplique de la série Squid Gamedans lequel les participants s’affrontent pour un prix en argent de 456 000 € joué.