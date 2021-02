« 100 jours pour tomber amoureux »: pourquoi Netflix a sorti la saison 2 de manière surprenante, sans préavis

Basé sur la telenovela argentine du même nom créée par Sebastián Ortega, «100 jours pour tomber amoureux« Est une production de Telemundo avec Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño et David Chocarro. La comédie dramatique a été créée le 28 avril 2020, se classant automatiquement parmi les plus vues sur la plateforme au cours de ces semaines.

PLUS D’INFORMATIONS: Elisa Polanco, le personnage de Geraldine Bazán dans la saison 2

La telenovela créée par Ricardo Alvarez Canales suis deux bons amis, Constanza Franco, une avocate très sophistiquée et prospère, ainsi qu’une mère et une épouse; déjà Remedios Rivera, aussi une mère et une épouse aimante, mais qui, contrairement à son amie, est une esprit libre qu’il ne peut pas garder sa vie en ordre. Les deux femmes décident de terminer 20 ans de mariage avec leurs maris respectifs.

À la surprise générale, la deuxième saison de «100 jours pour tomber amoureux« A été publié le Mercredi 10 février 2021 et immédiatement, des milliers de fans ont parcouru les nouveaux chapitres mettant en vedette Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño Oui David Chocarro, au point de demander déjà un troisième versement.

PLUS D’INFORMATIONS: Elissa Marie, la fille de Geraldine Bazán et Gabriel Soto qui apparaît dans « 100 jours pour tomber amoureuse 2 »

Pourquoi la plateforme Netflix n’a pas annoncé la deuxième saison? Habituellement, le géant de diffusion Il favorise généralement l’arrivée de nouveaux épisodes de sa série la plus célèbre, mais dans ce cas cela n’a pas été le cas. « 100 jours pour tomber amoureux« A créé son partie 2 sans aucune annonce officielle.

POURQUOI LA SAISON 2 DE «100 JOURS POUR TOMBER AMOUREUX» A-T-ELLE LANCÉE PAR SURPRISE SUR NETFLIX?

L’une des séries les plus populaires de 2020 était «100 jours pour tomber amoureux» qui, depuis sa première sur Netflix, figurait dans le Top 10 des séries les plus vues sur la plateforme (Photo: Instagram)

En premier lieu, vous devez d’abord parler de la production mouvementée de Telemundo qui a commencé en 2019. Au moment où la première saison de “100 jours pour tomber amoureux», Aucun de ses participants ne pensait qu’il y aurait une pandémie mondiale ou que l’émission allait être divisée en deux saisons.

Salas, l’actrice qui joue Constanza Franco, a expliqué que «100 jours pour tomber amoureux » Il aurait dû une seule saison d’autour 100 épisodes, mais quand la pandémie du COVID-19[feminine obligé la production à suspendre les enregistrements, il a été décidé de diviser le programme en deux parties, l’une plus courte que l’autre.

« Le plan était que ce soit une seule longue saison, nous étions sur le point de finir et nous devions nous arrêter. Nous pensions que nous ne pourrions plus nous conformer car tout était incertain, mais finalement ils ont réussi à le diviser en deux saisons avec le montage et le travail de nombreuses personnes.», A commenté Pièces dans la entretien.

Ilse Salas joue Constanza Franco dans « 100 jours pour tomber amoureuse » (Photo: Netflix)

Le spectacle devait être présenté en première Juillet 2020 pour récupérer les frais de production sans avoir filmé tous les chapitres. C’est pourquoi le dernier chapitre de la Première saison, le 57, a culminé avec un message indiquant que la série reviendrait, laissant de nombreuses intrigues inachevées et reportant son tournage à plus tard.

« Revenir au tournage avec un masque était effrayant»A ajouté l’actrice, évoquant le retour à la production en pleine pandémie. Elle n’est actuellement engagée dans aucun autre projet pour le pandémie qui a paralysé l’industrie de cinéma et la la télé depuis quelques mois Mars 2020.

Pour Août 2020, les enregistrements étaient déjà terminés et la production de toute la série s’était achevée avec succès. Cependant, comme la première saison était sortie en juillet de la même année, il n’y avait toujours pas d’annonce officielle sur la date de retour de l’émission, principalement parce qu’elle était incertaine.

« 100 Days to Fall in Love » est basé sur le feuilleton argentin du même nom créé par Sebastián Ortega (Photo: Instagram)

Maintenant, cela vient du producteur. ¿Pourquoi Netflix ne l’a pas commenté? Compte tenu de l’histoire de la plateforme de streaming, elle a profité de la situation de la pandémie pour pouvoir faire connaître son service, en donnant un large catalogue afin que le public enfermé chez lui puisse en profiter sans avoir à s’inquiéter de l’arrivée du virus dans sa chambre.

De plus, ce ne serait pas la première fois Netflix lance un saison, série ou film sans en faire la promotion d’aucune sorte. Les intégrations d’anime, d’anciennes séries ou même de nouvelles versions comme c’était le cas « Le paradoxe de Cloverfield»Ont été postés sans passer sous le radar des fans. Bien qu’il n’y ait pas d’explication exacte à cela, ce n’est pas que la société ait toujours publié ses nouvelles versions.