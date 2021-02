« 100 jours pour tomber amoureux »: pourquoi la saison 2 ne compte que 35 épisodes

« 100 jours pour tomber amoureux« Est devenu une véritable sensation en ce qui concerne Netflix en 2020. La série a été produite aux États-Unis pour Telemundo et a commencé à être diffusée le 28 avril de l’année dernière. Sa deuxième saison a récemment frappé la plate-forme de streaming avec 35 nouveaux épisodes, bien moins que la première partie.

La deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux« A été publié mercredi de façon surprenante 10 février 2021 et immédiatement, des milliers de fans ont parcouru les nouveaux chapitres mettant en vedette Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño Oui David Chocarro, au point de demander déjà un troisième versement.

Bien que pour le moment Netflix n’a pas renouvelé le programme ou Telemundo a déclaré la suite de la série, il est fort possible que le production mexicaine ne continuez pas, car la fin de celui-ci n’a pas laissé beaucoup de détails importants pour justifier un saison 3, même si cela ne devrait jamais être exclu.

Mais ce qui a le plus surpris les fans, c’est que la saison n’a 35 épisodes, lorsque la première partie de la série avait un total de 57 chapitres, presque le double. Qu’est-il arrivé exactement à la production? Ilse Salas a répondu à ces questions dans une interview qu’il a donnée à Millénaire.

POURQUOI LA SAISON 2 DE «100 JOURS POUR TOMBER EN AMOUR» N’A-T-ELLE QUE 35 CHAPITRES?

Connie et Remedios ont voyagé ensemble à la fin de la saison 2 de « 100 jours pour tomber amoureux »



Le protagoniste du succès de Netflix Ilse Salas, qui joue Constance Franco dans « 100 jours pour tomber amoureux», Il a mené une interview avec le média susmentionné, en racontant un peu le processus d’enregistrement de la deuxième saison, qui a été compliqué par la pandémie de la coronavirus (COVID-19).

En outre, il a également ajouté que le plan initial de la série était de la transformer en une seule saison avec environ 100 épisodes, mais la continuité de la production a été compromise par la quarantaine mondiale. En fin de compte, les producteurs ont décidé diviser le spectacle en deux saisons pour ne pas arrêter de rencontrer les fans:

« Le plan était que ce soit une seule longue saison, nous étions sur le point de finir et nous devions nous arrêter. Nous pensions que nous ne pourrions plus nous conformer car tout était incertain, mais finalement ils ont réussi à le diviser en deux saisons avec le montage et le travail de nombreuses personnes.», A commenté Pièces dans la entretien.

Plutarco et Connie ont résolu leurs problèmes (Photo: Netflix)



« Revenir au tournage avec un masque était effrayant« Ajout du actrice, qui a également admis ne pas avoir participé à d’autres projets en raison de la pandémie. Dans Mars 2020, ce virus s’est propagé rapidement dans le monde entier, mettant l’ensemble la télé et le cinéma.

Même comme ça, Netflix pourrait présenter les deux saisons de « 100 jours pour tomber amoureux», Complétant son plan initial mais en réduisant un peu sa durée pour ne pas risquer les acteurs plus qu’ils ne risquaient déjà. « C’est absolument une histoire d’amour. L’amour fraternel, qui n’est pas seulement de Remedios et Constanza, mais aussi d’Alex avec Dani, il y a beaucoup d’histoires d’amour d’amis, d’amour romantique et de tomber amoureux. C’est une belle histoire d’amour»Décrit le protagoniste.

Comme vous vous en souvenez, après avoir entendu cela Pablo dit à Fernando les plans que tu as avec Remèdes, Emiliano Il décide qu’il ne veut pas perdre l’amour de sa vie et lui demande de l’épouser. Elle accepte et avec ses amis Connie et Jimena commencent à organiser un mariage à 24 heures pour que le couple puisse s’installer New York le lendemain.

Plutarco et Constanza ont divisé le cabinet d’avocats (Photo: Netflix)



Peu avant la cérémonie, Emiliano il commence à douter au passage qu’il est sur le point de donner, cependant, Plutarque le convainc que c’est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie, lui assure même qu’il se marierait Connie mille fois si nécessaire.

Pendant ce temps, le 100 jours d’accord qui a signé Plutarque Oui ConnieBien qu’ils ne discutent pas de la question, l’avocat lui écrit une lettre exprimant ses sentiments et lui assurant qu’elle est prête à poursuivre le mariage. Le problème se pose lorsque son mari ne trouve pas la note à temps.

Finalement, Remèdes Oui Emiliano ils se marient et déménagent New York; Connie Oui Plutarque ils divisent le bureau, mais annulent la procédure de divorce; Max atteindre son rêve et avec le Mauvais hommes ils ouvrent un concert; Ramiro retourne à l’école; Jimena ouvre son propre cabinet d’avocats réservé aux femmes.

La deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux » se termine par Connie Oui Remèdes faire un road trip comme au bon vieux temps. La nouvelle livraison ne laisse rien en suspens, en plus, le mot fin apparaît. Ceci combiné avec ce qu’il a dit Ilse Salas, Tout semble indiquer que la série ne sera pas renouvelée.