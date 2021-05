« 100 jours pour tomber amoureux »: Daniela Botero, des podiums, couverture de magazine et apparition dans les vidéoclips à la série à succès Netflix

« 100 jours pour tomber amoureux»Est produite par Ricardo Álvarez Canales, la série raconte l’histoire de Constanza Franco et Remedios Rivera, deux bons amis qui décident de mettre fin à leurs 20 ans de mariage. Dans le cas de Remedios, lorsqu’elle s’éloigne de Max, Emiliano, son premier amour, réapparaît; tandis que Constanza accepte avec Plutarco de se donner un délai de 100 jours pour décider s’ils sont toujours ensemble ou s’ils divorcent.

La deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux« a été publié de manière surprenante le mercredi 10 février, 2021 et immédiatement, des milliers de fans ont apprécié les nouveaux chapitres mettant en vedette Erick Elias, Ilse Salas, Mariana Treviño Oui David Chocarro, au point de demander déjà un troisième versement.

Depuis sa création en 2020, « 100 jours pour tomber amoureux« est un succès international, surtout après son arrivée en Netflix, où il figurait dans le top 10 des contenus les plus visionnés dans différents pays de Amérique latine Oui Espagne.

Jusqu’à présent, ni Telemundo ni le géant de Diffusion Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est fort probable qu’il n’y aura plus de chapitres. Daniela botero dans cette série donne vie à Lorraine qui est l’architecte qui remodèle la maison de Constanza.

DANIELA BOTERO ET SA TRAJECTOIRE JUSQU’À « 100 JOURS POUR TOMBER AMOUREUX »

La plupart de ses gains proviennent de sa brillante carrière de mannequin et d’actrice. (Photo: Soho)

Daniela botero il est né le 12 septembre 1989, au Cali, Vallée du Cauca, La Colombie, et est un mannequin, une actrice et une star d’Internet de 30 ans. Ses rôles les plus importants incluent « Cœur intrépide », « Fais demi-tour pour tomber amoureux » Y « Run Coyote Run « . Dans tous les autres cas, elle est également identifiée comme ayant été photographiée dans le Défilé de mode Gyunel au Paris, en plus de Marisa Berenson, et pour être apparu dans «Esquire Los Angeles» en décembre 2016 Oui « Maxim Mexico » au juin de 2017.

C’était la beauté naturelle et l’attrait physique de Danielacouplée à son talent naturel pour poser devant la caméra, ce qui lui a permis de se faire rapidement un nom dans le monde du mannequinat. Elle a commencé le mannequinat quand elle était encore La ColombieMais depuis lors, elle est devenue un modèle recherché et internationalement reconnu, a été photographiée à la fois en studio et en extérieur.

Daniela est une idole très réservée et ne parle guère d’elle-même dans les médias. (Photo: Alamy)

En décembre 2017, a été photographié par Richard Bernardin et est apparu sur la couverture du célèbre magazine « Playboy ». Elle est également connue pour diverses autres séances de photos de nus artistiques. Dans le « Défilé de mode Gyunel » au Paris, a été photographié avec un autre modèle célèbre, Maria Berenson. Il était également sur la couverture du « GQ Taiwan » et a gagné encore plus de renommée quand il a soutenu l’équipe nationale colombienne pendant la Coupe du monde de Football 2018 célébré en Russie. Elle est actuellement représentée par l’agence de mannequins Femmes Milan.

Tout au long de sa carrière, Daniela Il a décroché six rôles d’acteur au total. Le premier était dans un épisode de la célèbre telenovela en espagnol appelé « Un cœur brave », ou alors « Cœur sans peur » en anglais, jouant le rôle de garder. Il a ensuite joué dans un court métrage intitulé « Poignet ». Au 2014, a fait une autre apparition dans un feuilleton populaire, « Fais demi-tour pour tomber amoureux ».

Sa beauté et sa présence étaient irréfutables et en Colombie ils lui ont même offert le poste de Miss Caldas par décret mais elle l’a rejeté. (Photo: Instagram)

Deux ans plus tard, Botero est apparu dans un clip vidéo de la chanson de J. Balvin appel « Tromper ». La chanson a été un grand succès et a atteint plus de 530 millions visites dans Youtube, augmentant encore la renommée et la reconnaissance de Daniela. Au 2018 décroche son premier rôle régulier, comme Katherine, dans la série télévisée intitulée « Courez Coyote Run », une comédie d’action-aventure sur deux amis engagés dans une entreprise de traite des êtres humains.

Plus récemment, Botero avait le rôle de Vanessa palacios dans le spectacle d’humour « Betty à New York ». En plus d’être un mannequin et une actrice accomplie, Daniela Elle a également une forte présence sur les réseaux sociaux, ce qui en fait une célébrité sur Internet. Il a posté sa première photo sur Instagram dans le 2015, depuis ta page Instagram a obtenu plus de 430 000 adeptes et continue de grandir.