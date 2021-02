« 100 jours pour tomber amoureux », aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux», Une série mexicaine Netflix, n’est sortie que le mercredi 10 février 2021, mais les fans de fiction avec Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño et David Chocarro, et les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un troisième opus.

Dans les premiers épisodes de la production créée par Ricardo Álvarez Canales, deux bons amis, Constanza Franco et Remedios Rivera, décident de mettre fin à 20 ans de mariage avec leurs maris respectifs. Lorsque Remedios décide de se séparer de Max, Emiliano, son premier amour, réapparaît. Pendant ce temps, Constanza accepte avec son mari Plutarco de prendre une pause de 100 jours pour décider de divorcer ou de poursuivre leur mariage.

Alors que dans la deuxième tranche de « 100 jours pour tomber amoureux», La femme d’Iván, en colère, se rend au bureau; Remedios regrette une occasion manquée; Alex commence sa transition; Luis fait fureur sur Internet; et Jimena a un nouvel amour. Alors y aura-t-il une troisième saison dans Netflix?

La deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux » compte 35 épisodes (Photo: Netflix)

« 100 JOURS POUR TOMBER EN AMOUR » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Jusqu’à présent non plus Telemundo Ni le géant du streaming n’a fait d’annonce officielle sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est fort probable qu’elle n’obtiendra pas plus de chapitres.

À la fin de la deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux», La date limite convenue par Plutarco et Constanza, ils attendent et décident de rester ensemble et d’arrêter la procédure de divorce. Pendant ce temps, les histoires d’autres couples ont également une clôture.

Cependant, en raison de son succès, il est toujours possible que les créateurs trouvent un moyen d’allonger l’histoire et que les fans de la comédie dramatique puissent profiter d’un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction de son public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si un projet est renouvelé ou annulé.

Il est encore trop tôt pour une réponse officielle, mais tout semble indiquer qu’il n’y aura pas de troisième saison (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «100 JOURS POUR TOMBER EN AMOUR» SERA-T-ELLE LANCÉE?

Oui Netflix renouveler « 100 jours pour tomber amoureux« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seraient diffusés en 2022.