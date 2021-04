« 100 jours pour tomber amoureux »: 10 séries et films d’Ilse Salas, Constanza dans la série Netflix

« 100 jours pour tomber amoureux« Est-ce que la nouvelle proposition de Telemundo qui a créé le premier chapitre avec un grand succès le mardi 28 avril aux États-Unis. Cette telenovela est une adaptation de l’histoire à succès argentine du même nom et créée en 2018. La nouvelle version mettra en vedette Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño et David Chocarro.

Le feuilleton créé par Ricardo Alvarez Canales suis deux bons amis, Constance Franco, une avocate très sophistiquée et prospère, ainsi qu’une mère et une épouse; déjà Remedios Rivera, aussi une mère et une épouse aimante, mais qui, contrairement à son amie, est un esprit libre qui ne peut pas garder sa vie en ordre. Les deux femmes décident de terminer 20 ans de mariage avec leurs conjoints respectifs.

« 100 jours pour tomber amoureux » a été l’une des séries les plus populaires de la 2020, depuis sa création en Netflix, était dans le Top 10 des séries les plus vues sur la plateforme. Maintenant que la deuxième saison est sortie, les fans de l’histoire Les États Unis Ils se demandent quand le signe de Telemundo.

Pour Ilse Salas, qui joue Constance dans « 100 jours pour tomber amoureux » , sa carrière a été marquée par plusieurs projets qui ont posé un modèle tant au cinéma qu’à la télévision. Elle est maintenant une actrice de renommée locale et internationale. Ici nous apportons 10 propositions de séries et films auquel Ilse a participé et ceux qui ont eu le meilleur taux parmi le public.

SÉRIE 10 ET FILMS DE ILSE SALAS

10. Fou amoureux

Série télévisée mexicaine produite en 2009 par Carmen Armendariz et réalisée par Francisco Franco-Alba. (Photo: Twitter)

La série raconte le cas de trois patients dans un hôpital psychiatrique: Juana, Eve et Sofia. Pour leur amélioration, ils sont inclus dans un «programme pilote» dirigé par le psychiatre. Martin Quijano. Ce projet tente de réintégrer les filles dans la société, en les sortant de l’hôpital psychiatrique et en les plaçant dans un appartement, que les trois doivent partager.

Dans ce site, ils devront faire face à des problèmes quotidiens tels que trouver un emploi, apprendre à vivre avec d’autres personnes, leurs manies, leurs phobies, leurs peurs, leurs rêves, leurs angoisses et se battre chaque jour avec eux-mêmes pour essayer de vivre une vie « normale », en un monde qui semble parfois être devenu fou. Le thème central de la série est la fine ligne entre la folie et la raison, conduisant à se demander qui est le plus fou, ceux à l’intérieur d’une maison de fous ou qui est dans le monde extérieur.

9. Deux lunes

Série télévisée mexicaine produite par Argos Comunicación. Avec Bárbara Mori et Leonardo Sbaraglia. (Photo: FOX World)

Il raconte la vie de deux femmes apparemment opposées par leur personnalité mais identiques par leur physique. D’un côté, Solitude Elle est psychologue et représente la raison, l’autre personnage, Lune, c’est une Dj fou et invétéré, qui n’a pas de limites. Ces personnages nous amèneront à réfléchir sur la dualité de l’être humain, à découvrir qui nous sommes vraiment.

8. M. Ávila

M. Avila est un feuilleton original de HBO Amérique latine, produit par Films de citron, écrit par Walter et Marcelo Slavich, enregistré au Mexique et diffusé en 43 épisodes sur 4 saisons. La série a remporté le Emmy International de 2017 Quoi Meilleure série Star non anglophone. Il était joué par Tony Dalton et Nailea Norvind.

7. L’hôtel des secrets

C’est un feuilleton mexicain produit par Roberto Gomez Fernandez pour Téléviseurs en 2016. C’est une adaptation de la série espagnole « Super hôtel », écrit par Ramon Campos et Gema R. Neira. Avec Irene Azuela et Erick Elías, avec les participations antagonistes de Diana Bracho, Jorge Poza et Ilse Salas.

Il s’agit d’un jeune homme d’origine modeste voyageant à Super hôtel situé à la périphérie d’une ville appelée San Cristobal Tlaxico rendre visite à sa soeur Cristina, qui travaille comme superviseur d’étage d’hôtel. À l’arrivée, juillet Elle découvre que plus d’un mois après avoir été licenciée pour un vol d’hôtel présumé, personne ne sait rien d’elle. juillet décide de rester et de travailler comme serveur pour enquêter sur sa disparition. Être amis Isabel Alarcon, une des filles du propriétaire du Hôtel Mme Teresa Alarcón.

6. Damn Temptation

Série télévisée à suspense dramatique et psychologique créée sur la chaîne de télévision américaine Estrella TV le 7 août 2017 (Photo: FOX World)

L’ingénieur Fernando Bonilla vivez le week-end le plus intense de votre vie en compagnie de Stéphanie Braun, une femme trop belle et intelligente pour être vraie. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite un samedi aléatoire entre les allées d’un supermarché se termine par une rencontre effrénée de passion qui les consume tous les deux jusqu’à l’aube du lendemain.

Ferdinand Ce n’est pas un homme d’infidélité ou de secret, mais ce péché semble être derrière lors de la conversation du petit-déjeuner entre eux, ce qui montre clairement que ce qui s’est passé n’est rien de plus qu’une évasion de la vie et que tout doit revenir à la normale.

5. Histoire d’un crime: Colosio

C’est la première saison d’une série originale de Netflix appel « Histoire d’un crime », qui raconte le meurtre de Candidat à la présidence de la République Luis Donaldo Colosio Murrieta et son enquête ultérieure. La saison a été lancée pour commémorer le 25e anniversaire de l’assassinat de Collines de tauromachie, produit par Dynamo, ayant un total de 8 chapitres. Le lancement de ce fut le jour 22 mars 2019, un jour avant l’anniversaire du meurtre. En anglais, l’émission s’appelle Crime Diaries: le candidat.

Dans 1994, le candidat à la présidentielle mexicaine Luis Donaldo Colosio meurt assassiné. Sa veuve en phase terminale cherche la vérité contre la montre. Basé sur des événements réels.

4. Musée

« Musée » , est un film se déroulant dans les années quatre-vingt et inspiré d’événements réels: l’un des vols les plus scandaleux et naïfs survenus au Mexique, dans lequel, la veille de Noël, 1985, deux collégiens pillent 140 inestimable pièces de l’emblématique Musée national d’anthropologie du Mexique et qu’ils trouvent alors impossible de mettre sur le marché.

3. Vous me tuez, Susana

Tu me tues susana raconte avec humour l’histoire d’amour et de chagrin entre Élu et Suzanne.

Élu C’est un acteur de théâtre qui s’est tourné vers les feuilletons et les publicités pour gagner sa vie. C’est un typique « Mexicain », séduisant, infidèle, fêtard, inconsidéré, contrôlant et jaloux. Sa femme SuzanneDe son côté, c’est une jeune écrivaine espagnole qui souhaite profiter du fait d’avoir obtenu une bourse d’un université dans l’Iowa abandonner soudainement Élu et ayez le temps et la tranquillité d’écrire votre roman.

Après avoir enquêté sur ses allées et venues, Élu décide de suivre Suzanne aux États Unis, où le couple se réconcilie. À partir de là, le film montre les contradictions entre l’amour qui Élu ressentir pour Suzanne et l’idiosyncrasie macho qui traîne

2. Cantinflas

Cantinflas est une comédie dramatique biographique mexicaine de 2014 dirigée par Sebastian del Amo. Basé sur la vie de l’acteur et du comédien Cantinflas, les stars de cinéma Oscar Jaenada en tant que personnage principal, Michael Imperiolje, Ilse Salas, Barbara Mori, Ana Layevska et Adal Ramones. Il a été créé le 18 septembre 2014 dans Mexique. Dans États Unis a été lancé le 29 août 2014. Il a été sélectionné comme entrée mexicaine à la Meilleur film dans Langue étrangère dans les 87e cérémonie des Oscars, mais il n’a pas été nominé.

Mike Todd a de nouvelles idées qui secoueront le monde sérieux de Hollywood. Mario Moreno est un comédien mexicain qui souhaite gagner une reconnaissance internationale. Par hasard, ils deviennent partenaires, mais n’imaginent jamais que leur projet, Around the World en 80 jours, deviendra une pierre de touche dans l’histoire du cinéma mondial

1. Güeros

Ombre et Les saints sont des camarades de premier cycle qui, à cause de la grève CGH ils le dépensent dans leur département de Copilco ne faisant rien, sans argent et sans nourriture, ils boivent de l’alcool et fument du tabac. Ceci est modifié lorsque la mère du premier envoie son frère Thomas vivre à Mexico, venant de sa ville natale Veracruz. Ils découvrent que l’idole musicale de leur père est admise à l’hôpital et se mettent en route pour le retrouver, car cela a marqué leur enfance.

Au cours de ce voyage, et par curiosité du frère, ils pénètrent dans les installations empruntées à Cité universitaire, et là ils se rencontrent Ana, une dirigeante universitaire, qui lui montre la vie de la grève étudiante et se joint au voyage après avoir écouté la musique inhabituelle d’Epigmenio, qui selon la légende « A fait pleurer Bob Dylan une fois » et était sur la liste de Festival du rock et des roues d’Avándaro.

Le directeur a mentionné «C’était un hommage à Bob Dylan, qui a fait un très long voyage à New York à la recherche d’un guitariste qu’il admirait et quand il l’a trouvé, il l’a trouvé vieux, vaincu, mourant. Parfois, il n’est pas bon de rencontrer des idoles. Lorsque vous voyez enfin le héros, ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez. Cela m’est arrivé avec Peter Brook. J’étais à Paris une nuit à l’attendre pendant de longues heures sous la pluie et quand il est apparu, j’ai seulement réussi à dire: merci! et il a répondu: merci, et il est parti- « .