10 séries turques, russes et polonaises à regarder sur Netflix maintenant

Au cours des deux dernières décennies, diverses productions européennes ont commencé à conquérir les téléspectateurs en Amérique latine et aujourd’hui, il est très courant de trouver un programme de Turquie sur les chaînes de télévision. L’un des cas les plus marquants aujourd’hui est celui de Dr Miracle, qui fait fureur dans les nuits argentines. C’est pourquoi dans Divulgacher nous préparons la liste suivante avec quelques séries turques, russes et polonaises à ne pas manquer sur la plateforme Netflix. Passez en revue ce que vous devez voir!

+10 séries turques, russes et polonaises que vous devriez voir maintenant sur Netflix

– Intersection

De: dinde

An: 2016

Saisons: 3

Parcelle: Deux riches hommes d’affaires obsédés par les voitures rencontrent un pédiatre idéaliste. L’amour surgit et leur vie change pour toujours.







– Sparte

De: Russie

An: 2018

Saisons: 1

Parcelle: Alors qu’il enquête sur une mort mystérieuse, un détective agaçant est piégé dans le monde d’un jeu de réalité virtuelle où tout est permis.







– Le crime

De: Pologne

An: 2015.

Saisons: deux

Parcelle: Une série de crimes macabres secoue la vie des habitants d’une ville balnéaire endormie et éblouissante.







– Amour 101

De: dinde

An: 2020

Saisons: 1

Parcelle: Quatre marginaux et un élève modèle trouvent l’amitié, l’amour et le courage alors qu’ils tentent de faire tomber leur professeur amoureux de l’entraîneur de basket-ball.







– Mieux que nous

De: Russie

An: 2019

Saisons: 1

Parcelle: Un robot ne peut pas nuire à un être humain ou, par inaction, permettre qu’un être humain soit blessé. C’est la première loi d’Asimov, et la première loi qu’elle a enfreinte.







– Ultraviolet

De: Pologne

An: 2019

Saisons: deux

Parcelle: Une communauté en ligne de détectives amateurs recherche la justice grâce à la technologie – un excellent moyen de résoudre des crimes et de se faire des amis excentriques en même temps.







– Le cadeau

De: dinde

An: 2020

Saisons: deux

Parcelle: Un archéologue découvre un symbole qui relie mystérieusement un jeune peintre à un temple antique. Le secret les unit et est éternel.







– Au lac

De: Russie

An: 2020

Saisons: 1

Parcelle: Lorsqu’un fléau menace de détruire la civilisation, ceux qui résistent risquent leur vie, leurs affections et leur propre humanité dans une lutte acharnée pour leur survie.







– Symboles

De: Pologne

An: 2020

Saisons: deux

Parcelle: Le meurtre d’une jeune fille fait revivre une affaire non résolue d’il y a dix ans. Désormais, le nouveau commandant de police doit briser le silence qui entoure une ville entière.







– Nous nous sommes rencontrés à Istanbul

De: dinde

An: 2020

Saisons: 1

Parcelle: Un groupe de personnes à Istanbul dépasse ses limites socioculturelles et trouve un lien en tissant ses peurs et ses aspirations.