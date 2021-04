10 séries que vous pouvez regarder sur Netflix si vous avez aimé « Who Killed Sara? »

Depuis sa première sur Netflix, « Qui a tué Sara?»Resté dans le Top 10 des productions les plus vues sur la populaire plateforme de streaming, et bien que la deuxième saison de la série mexicaine ne tarde pas à venir, les fans doivent regarder d’autres séries en attendant les nouveaux épisodes.

Le deuxième volet de la fiction créée par José Ignacio Valenzuela sortira le 19 mai et se poursuivra avec l’enquête d’Alex Guzmán sur la mort de sa sœur et la responsabilité de la famille Lazcano.

Mais de quelle série les utilisateurs peuvent-ils Netflix en attendant la deuxième saison de « Qui a tué Sara« ?

1. LE SERPENT

Basé sur des événements réels, « Le serpent»(« The Serpent »dans sa langue d’origine) est une série de la BBC et de Netflix écrite par Richard Warlow et Toby Finlay, et raconte l’histoire de Charles Sobhraj, un célèbre escroc et meurtrier qui a commencé à se faire passer pour un vendeur de bijoux avec son petite amie Marie-Andrée Leclerc pour capturer ses victimes.

Une série de crimes dans la région « hippie » d’Asie et l’intervention d’Herman Knippenberg, un diplomate néerlandais qui travaillait dans la ville de Bangkok, font de Sobhraj l’un des hommes les plus recherchés par Interpol.

2. LA SAVEUR DES LAITIERS

« Le goût des margaritas»(« O gusto das margaridas »en galicien, sa langue originale) est une série espagnole dirigée par Miguel Conde qui suit Rosa Vargas, un agent de la Garde civile qui arrive dans la ville galicienne de Murias pour enquêter sur son premier cas: la disparition d’un jeune femme nommée Marta Labrada, perdue dans d’étranges circonstances. Bien que tout semble indiquer que Marta a quitté la ville seule, Rosa va plus loin et découvre un sombre secret qui compromet les habitants de la petite ville.

3. CIEL ROUGE

« Ciel rouge« , Avec Lali Espósito, Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Enric Auquer et Yany Prado, raconte l’histoire de trois prostituées, une espagnole, une argentine et une cubaine, qui ont fui après avoir gravement blessé le proxénète du club d’hôtesse. travaillé pour. Ils partent en road trip en sachant qu’après ce qu’ils ont fait, ils sont morts.

Avec plusieurs crimes graves derrière eux pour lesquels ils ne peuvent pas aller à la police, et avec les tueur à gages du proxénète sur leurs talons, ils n’ont que deux options: fuir ou affronter leurs poursuivants et riposter.

Bande-annonce de « Red Sky »

4. EASY MONEY: LA SÉRIE

Basé sur la trilogie de films inspirés des livres de Jens Lapidus, «Argent facile»Est une série qui se déroule dix ans après les événements survenus dans les films qui suit principalement Leya, une jeune mère essayant de réussir dans le monde compliqué et alambiqué des startups. Cependant, un jour, elle devient impliquée dans le monde criminel, elle devra donc faire tout son possible pour y survivre.

5. TONY

Dans ce thriller d’images trouvées, deux cinéastes vont filmer une vidéo de rap dans un quartier dangereux de Marseille et se retrouvent mêlés à une guerre de gangs. Le casting de cette fiction Netflix comprend Abdramane Diakité, Mohamed Boudouh, Sébastien Houbani, Idir Azougli, Julien Meurice, Abdillah Assoumani, Jean-Toussaint Bernard et Romain Vissol.

6. DERRIÈRE VOS YEUX

Basé sur le roman de 2017 du même nom de Sarah Pinborough, «Derrière tes yeux»(« Behind Her Eyes »dans sa langue d’origine) est une mini-série Netflix qui raconte l’histoire d’une mère célibataire entrant dans un monde de manipulations perverses en commençant une liaison avec son patron et une amitié secrète avec son épouse énigmatique.

7. LA LISTE NOIRE

« La liste noire»Est une série dramatique créée par Jon Bokenkamp et mettant en vedette James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff et Ryan Eggold. La fiction, publiée le 23 septembre 2013 par NBC, raconte l’histoire d’un brillant criminel qui se rend et décide d’aider le FBI à attraper d’autres escrocs, seulement s’il travaille avec Elizabeth Keen, la nouvelle profileuse.

8. LE MARAIS

« Le marais»Se déroule dans une ville polonaise au début des années 80, où une prostituée et un jeune leader sont retrouvés morts. L’action de la police suscite les soupçons de deux journalistes.

9. LE TROUBLE QUE VOUS QUITTEZ

Basé sur le roman homonyme de Carlos Montero publié en 2016, «Le désordre que vous laissez« Est une série espagnole de Netflix qui suit l’histoire de Raquel, une professeure de littérature, qui est hantée par une mort suspecte survenue récemment à l’institut où elle vient de commencer à travailler.

Lors de son premier jour au lycée Novariz, elle trouve dans son sac une note qui dit « Combien de temps vous faudra-t-il pour mourir? » Bientôt, elle découvrira qui était l’enseignante qu’elle remplace et comment elle a façonné la vie de chacun.

10. RIVERDALE

« Riverdale”Est ​​une série basée sur les personnages et les stars d’Archie Comics KJ Apa comme Archie Andrews, Lili Reinhart comme Betty Cooper, Camila Mendes comme Veronica Lodge et Cole Sprouse comme Jughead Jones. Tout au long de ses premières saisons, ce groupe d’adolescents explore l’obscurité cachée derrière l’image apparemment parfaite de la petite ville dans laquelle ils vivent.