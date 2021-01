‘Le sorceleur’ est l’un des plus grands succès de l’histoire du service de streaming Netflix, ya que hasta hace algunos días era la serie más grande de la plataforma al contar con 76 millones de hogares que la vieron en sus primeros 28 días de estreno, pero fue superada por amplia diferencia por ‘Bridgerton’, otro gran producto que encantó a les spectateurs.

Le spectacle est en cours de tournage et espère revenir à la normale après le retour d’Henry Cavill, qui il a eu un accident pendant le tournage et n’a pas pu filmer pendant un certain temps. Ce fait s’ajoute à une longue liste d’événements qui ont été des pierres sur le chemin, en raison de la crise sanitaire du COVID-19[feminine et ses conséquences en production.

Pour le moment, il n’y a pas de date fixe pour le lancement du saison 2 de la série et nous savons que c’est l’un des spectacles les plus attendus par les fans, c’est pourquoi dans Divulgacher nous vous apportons plusieurs propositions similaires ou similaires que vous pouvez trouver sur Netflix, et ainsi rendre l’attente un peu plus agréable. Consultez la liste complète!

Plus de 10 séries que vous devriez regarder sur Netflix si vous manquez The Witcher: