10 séries à regarder sur Netflix si vous avez aimé « The Squid Game »

Depuis sa première, le 17 septembre 2021, «Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) est devenu un phénomène, non seulement il s’est classé premier dans le Top10 des productions les plus populaires de Netflix, c’est aussi une tendance sur les réseaux sociaux, avec des curiosités et des théories.

Mais avec une deuxième saison de la série sud-coréenne créée et réalisée par Hwang Dong-hyuk toujours pas confirmée, les fans recherchent des histoires similaires sur la populaire plateforme de streaming.

Bien que les plus cités soient « Alice aux confins » et « Douce maison« , Ici, nous vous disons que d’autres séries similaires à »Le jeu du calmar« Vous pouvez trouver dans Netflix.

10 SÉRIES À REGARDER SUR NETFLIX SI VOUS AIMEZ « THE SQUID GAME »

1. ALICE AU PAYS FRONTIERE

Basé sur le manga homonyme, « Alice aux confinsSuit Arisu, un jeune homme apathique, sans emploi et obsédé par les jeux vidéo qui se retrouve soudainement dans une version étrange et vide de Tokyo où lui et ses amis doivent s’affronter dans des jeux dangereux pour survivre. Dans ce monde étrange, Arisu rencontre Usagi, une jeune femme qui navigue seule dans les jeux.

2. DOUX À LA MAISON

« Douce maison« ( » Sweet Home » en anglais) est une série sud-coréenne qui suit le solitaire Cha Hyun Soo depuis qu’il déménage, après la mort de sa famille dans un accident, dans un nouveau bâtiment où d’étranges incidents commencent à se produire qui perturbent sa vie tranquille. . Alors que les gens se transforment en monstres féroces et répandent la terreur, Hyun Soo et ses voisins se battent pour survivre… et s’accrocher à leur humanité.

3. LA NOUVELLE FILLE

D’après le résumé de « La nouvelle filleNanno, une lycéenne intelligente et mystérieuse, se consacre à révéler la face cachée des écoles dans lesquelles elle étudie. Grâce à sa capacité à reconnaître l’attitude perverse de ses collègues, il rend publics toutes sortes de mensonges et les divers abus de pouvoir qu’il constate dans les institutions. Les principales cibles de Nanno sont les personnes dont le comportement est incivil et parvient à les manipuler pour leur montrer les conséquences de leurs actes.

4. EXTRACURRICULAIRE

« PériscolaireSuit un groupe de lycéens qui commencent à commettre des crimes pour gagner de l’argent et les dangers imprévisibles et irréversibles auxquels ils sont confrontés en raison de leurs actions. L’apparemment timide Oh Ji-soo, est un jeune lycéen modèle, cependant, il est en réalité le cerveau d’une série d’activités criminelles qui dépassent l’imagination de ses camarades de classe, car pour avoir de l’argent Pour ses dépenses et payer pour ses frais de scolarité, il prend une mauvaise décision, ce qui l’amène à commettre un crime grave.

5. ÉTRANGER

D’après le résumé de « ÉtrangerHwang Shi Mok (Cho Seung Woo) a subi une opération au cerveau quand il était enfant, ce qui lui a fait perdre ses émotions. Il est très rationnel, mais froid et solitaire. Il est également l’un des rares procureurs à ne pas être impliqué dans la corruption. Un jour, par hasard, il arrive sur les lieux d’un crime. Là, il rencontre le lieutenant Han Yeo Jin (Bae Doo Na). Ils commencent à travailler ensemble pour éradiquer la corruption au sein du bureau du procureur et pour résoudre une affaire de meurtre en série.

6. SAUVEZ-MOI

Une femme entourée de personnes suspectes murmure alors doucement « Sauvez-moi » dans un quartier sombre et des hommes au chômage l’entendent et courent pour la sauver. Ils découvrent qu’elle est piégée dans une sorte de culte religieux et tentent de la sauver, mais sont ensuite hantés par une série d’événements terrifiants qui les font s’interroger sur la psychologie humaine.

7. CHACUN AVEC SON MENSONGE

« Chacun avec son mensonge” Raconte l’histoire d’une femme dont le mari disparaît après la mort de son père. La femme devient membre de l’Assemblée nationale pour sauver son mari, et fait équipe avec un détective afin de découvrir la vérité.

8. CONFIDENTIALITÉ

Au « confidentialité”, Cha Joo-Eun (Hyun Seo-ju) est un escroc qui s’implique involontairement dans des affaires privées à l’échelle nationale, la conduisant à rivaliser avec de grandes entreprises. Elle a grandi en apprenant des techniques d’escroquerie de ses parents et reflète les chagrins des gens ordinaires vivant en Corée.

9. SIGNALER

D’après le résumé de « Signal”, Un mystérieux talkie-walkie permet à un détective de l’année 2000 de communiquer avec un profileur de cas non résolus de 2015, avec le pouvoir de prédire les événements, les deux se réunissent non seulement pour résoudre des crimes mais pour les empêcher de se produire, sans Cependant, un cas d’une série de meurtres en série non résolus d’il y a des années est si proche d’eux que personne ne le remarque.

10. LE BON DETECTIVE

« Le bon détective« Suit la bataille entre les détectives qui tentent de révéler la vérité et ceux qui la cachent fréquemment. Lorsqu’une vieille condamnation pour meurtre commence à être remise en cause, rien de tel que l’expérience d’un vétéran et l’élan d’une recrue pour percer les vérités les plus cachées.