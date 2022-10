10 séries à regarder sur Netflix si vous avez aimé « The Great Flood »

Avec Agnieszka Zulewska et Tomasz Schuchardt, «la grande inondation” (“High Water” en anglais et “Wielka Woda” dans sa langue originale) est une série Netflix polonaise qui suit des scientifiques et des responsables du gouvernement local à Wrocław qui, en 1997, font face à des décisions de vie ou de mort lorsqu’une vague destructrice d’inondations menace la ville.

Malgré sa récente première, le 5 octobre 2022, la fiction réalisée par Jan Holoubek et Bartłomiej Ignaciuk fait déjà partie du Top 10 des séries les plus populaires sur la populaire plateforme de streaming.

Mais si vous avez déjà regardé les six épisodes de « la grande inondation”, écrit par Kasper Bajon et Kinga Krzeminska, Netflix recommande d’autres séries similaires que vous pouvez trouver dans son catalogue.

LA SÉRIE QUE VOUS POUVEZ REGARDER SUR NETFLIX SI VOUS AVEZ AIMÉ « THE GREAT FLOOD »

1. Saint

Créé par Carlos Lopez, «Saint » est une série d’action et de thriller hispano-brésilienne qui a été créée le 16 septembre 2022. La fiction mettant en vedette Raúl Arévalo et Bruno Gagliasso raconte l’histoire de deux policiers qui se trouvent de part et d’autre de l’Atlantique et qui entreprennent la recherche effrénée d’un international impitoyable. trafiquant de drogue.

2. Sauvetage dans une grotte en Thaïlande

« Sauvetage dans une grotte en Thaïlande » (« Thai Cave Rescue » dans sa langue d’origine) est une mini-série qui, en six épisodes, décrit ce qu’une équipe de football de jeunes thaïlandais a vécue avec son entraîneur après avoir été piégée dans la grotte de Tham Luang. Pour les sauver d’un destin tragique, une mission de sauvetage mondiale est organisée.

3. Symboles

Créé par Przemysława Hoffmann et Błażeja Przygodzkiego, «symboles” est une série polonaise de Netflix qui se déroule dans la ville fictive de Sowie Doły, dans les Owl Mountains, où le meurtre d’une jeune femme fait revivre une affaire non résolue d’il y a dix ans. Maintenant, le nouveau commandant de la police doit briser le silence qui entoure toute une ville.

4. Le pécheur

Les quatre saisons de « The Sinner », une série télévisée mystère basée sur le roman du même nom de Petra Hammesfahr, sont disponibles sur Netflix. Selon le synopsis officiel, «Dans une petite ville de New York, un détective troublé cherche à résoudre des crimes effrayants tout en menant une bataille contre ses propres démons.”.

5.Hit & Run

« Hit & Run » c’est une Série à suspense israélienne de Netflix qui suit Segev Azulai, un guide touristique qui, après la mort de sa femme, doit se souvenir de son passé trouble pour localiser les responsables de sa douleur. En quête de vérité, il découvre une conspiration sinueuse aux conséquences géopolitiques importantes.

6. Secrets de famille

« Secrets de famille” est une série polonaise réalisée par Lukasz Ostalski avec un scénario écrit par Agnieszka Pilaszewska et composée de huit épisodes. Selon le synopsis officiel, «Le jour du mariage d’un couple menace de tourner au désastre alors qu’ils commencent à démêler un réseau de secrets et de mensonges qui relie leurs deux familles.”.

7. Pas un mot

Réalisé par Jodie Foster, «Pas un mot” est une mini-série polonaise basée sur le roman homonyme de Harlan Coben. La fiction à suspense raconte l’histoire d’une jeune femme qui disparaît peu après la mort de son ami. Cet événement perturbe la vie des habitants d’une banlieue prospère de Varsovie et révèle leurs secrets et leurs mensonges.

8. Le marais 1997

« le marais 1997″ est une mini-série polonaise en cinq épisodes mettant en vedette Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik et Zofia Wichłacz. Selon la description fictive, « l’inondation du siècle déterre un autre corps dans la forêt de Gronty, qui à son tour révèle la corruption, les anciennes escroqueries et les secrets de la Seconde Guerre mondiale”.

9. Ultraviolet

Avec Marta Nieradkiewicz, Agata Kulesza et Sebastian Fabijański, «ultra-violet » est une série polonaise qui tourne autour d’une femme de trente ans qui doit retourner dans sa ville natale de Łódź, mais après avoir été témoin d’un incident suspect, elle décide de rejoindre un groupe de détectives amateurs en ligne qui travaillent sur des cas non résolus. .

10. Réveillez-vous

« réveillez-vous » c’est une série netflix polonaise réalisé par Anna Jadowska et Adrian Panek. La fiction à suspense psychologique suit une adolescente amnésique qui, après un accident tragique, tente de reconstruire sa vie dans une clinique spécialisée, jusqu’à ce qu’elle commence à soupçonner son traitement inhabituel.