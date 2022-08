10 séries à regarder si vous avez aimé « Sandman »

Depuis sa première sur Netflixle 5 août 2022, « Sandman » se positionne dans le Top 10 des productions les plus populaires de la plateforme de streaming. Pour cela et à cause de ce qui s’est passé à la fin du premier épisodeles fans du drame basé sur la série de bandes dessinées éponyme créée par Neil Gaiman et publiée par DC Comics attendent avec impatience une deuxième saison.

Bien que le service de streaming n’ait pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la série produite par DC Entertainment et Warner Bros. Television, tout semble indiquer que les problèmes de Morpheus ne sont pas encore terminés.

Pour l’instant, les téléspectateurs qui ont apprécié les dix premiers épisodes de « L’homme de sable”, ils ont pu voir les séries suivantes sur des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime Vidéo Oui hbo max.

10 SÉRIES À REGARDER SI VOUS AIMEZ « SANDMAN »

1. De bons présages

Synopsis: Face à la fin imminente du monde, un ange épineux et un démon immoral très friand de leur vie sur Terre forment une alliance improbable pour stopper l’apocalypse. Ainsi, ils sont obligés de se lancer dans une aventure pour retrouver l’antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignore son rôle dans la fin des temps, et sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Où voir ? Amazon Prime Vidéo

2. Dieux américains

Synopsis: Shadow tente de s’échapper et de s’établir en tant qu’homme indépendant, s’enracinant dans la ville enneigée idyllique de Lakeside, Wisconsin. Là, il découvrira un sombre secret en explorant les questions de sa propre divinité.

Où voir ? Amazon Prime Vidéo

3. Légion

Synopsis : Créé par Noah Hawley, «Légion» suit l’histoire du jeune David Haller qui, à travers des visions troublantes, commence à reconstituer ses souvenirs fragmentés et découvre qu’il peut avoir des pouvoirs spéciaux.

Où voir ? Netflix

4.Lucifer

Créé par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg, «Lucifer« est une série dérivée du dessin animé »L’homme de sable”, mais il présente un autre roi des enfers et a un ton différent. La personne chargée d’interpréter Lucifer Morningstar est Tom Ellis

Où voir ? Netflix

5. Ses matériaux sombres

Synopsis: Alors qu’elle cherche un ami kidnappé, une jeune femme courageuse d’un autre monde révèle un plan sinistre impliquant des enfants disparus et un mystérieux phénomène appelé Dust. Il est basé sur la série de romans du même nom de Philip Pullman.

Où voir ? Amazon Prime Vidéo

6. La roue du temps

Synopsis: Situé dans un monde fantastique épique, “la roue du temps» suit Moiraine (Rosamund Pike), membre de l’organisation entièrement féminine incroyablement puissante appelée Aes Sedai, alors qu’elle arrive dans le village de Dos Rios. Là, il se lance dans un dangereux voyage autour du monde avec cinq jeunes villageois, dont l’un a été prophétisé comme le Dragon Reborn… qui sauvera ou détruira l’humanité.

Où voir ? Amazon Prime Vidéo

7. Wynonna Earp

Synopsis: L’arrière-petite-fille paria de Wyatt Earp fait équipe avec l’immortel Doc Holliday pour sauver le monde des fantômes maléfiques du Far West. La série créée par Emily Andras est basée sur la collection de bandes dessinées du même nom de Beau Smith.

Où voir ? Netflix

8. Ombre et os

Synopsis: Les forces obscures conspirent contre Alina Starkov, une cartographe orpheline dotée d’un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde dévasté. Fiction développée par Eric Heisserer dans les séries de livres « Shadow and Bone » et « Six of Crows » de Leigh Bardugo.

Où voir ? Netflix

9. Surnaturel

Synopsis: Les frères Dean et Sam parcourent le pays de bout en bout pour enquêter sur les activités paranormales et affronter démons, fantômes et monstres. La série créée par Eric Kripke met en vedette Jared Padalecki et Jensen Ackles.

Où voir ? Netflix, Amazon Prime Vidéo

10. Les restes

Synopsis: Créé par Damon Lindelof et Tom Perrotta, «Les amants de gauche” est basé sur le roman du même nom de Perrotta et met en vedette Justin Theroux, Carrie Coon, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler et Chris Zylka. La fiction raconte à quoi ressemble la vie de ceux qui sont restés, des gens qui tentent de réorienter leur vie des années après la disparition imminente d’une partie de la population mondiale.

Où voir ? hbo max