10 séries à regarder si vous avez aimé « Nous sommes morts »

« Nous sommes morts» (« All Of Us Are Dead » en anglais) est une série de Netflix qui a triomphé au niveau international et bien qu’il y ait Rumeurs d’une deuxième saison de la série coréenne écrit par Chun Sung-il, le géant n’a pas encore fait l’annonce officielle.

Le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun, sur lequel est basée la fiction réalisée par Lee JQ et Kim Nam-Su, compte 130 chapitres, qui ont été publiés entre 2009 et 2011, il y a donc suffisamment de matériel pour un nouveau lot d’épisodes ou même plus.

Alors que les fans de « Nous sommes morts« En attendant la confirmation d’une deuxième saison, ils pourront profiter d’autres séries avec un thème similaire. En fait, Screen Rant a partagé une liste avec quelques suggestions.

10 SÉRIES QUE VOUS DEVRIEZ VOIR SI VOUS AVEZ AIMÉ « NOUS SOMMES MORTS »

1. Royaume (2 saisons)

« Royaume » est une série sud-coréenne écrite par Kim Eun-hee et réalisée par Kim Seong-hun. La fiction qui adapte le webcomic ‘Land of the Gods’ de Kim Eun-hee, se déroule à l’époque de la dynastie Joseon, où le prince héritier se lance dans une mission suicide pour enquêter sur un mystérieux fléau qui sévit dans le pays et qui infecté même son père, l’empereur.

2. The Walking Dead (10 saisons)

Toutes les 10 saisons de « Les morts qui marchent”, une série AMC populaire basée sur le dessin animé écrit par Robert Kirkman, sont disponibles sur Netflixet probablement le dernier versement arrivera sur la plateforme dans quelques mois.

3. Nation Z (5 saisons)

Selon la description de « Nation Z», série créée par Karl Schaefer et Craig Engler, une équipe se lance dans une dangereuse mission pour transporter l’unique survivant d’un virus zombie mortel, dans l’espoir qu’il détienne la clé d’un vaccin.

4. L’été noir (2 saisons)

« NoirÉté» est une série créée par Karl Schaefer et John Hyams qui raconte l’histoire de Rose, une mère dont la fille est arrachée à elle et qui se lance dans un voyage éprouvant pour la retrouver. Rejoints par un petit groupe de réfugiés américains, ces parfaits inconnus doivent trouver la force de se battre pour retourner auprès de leurs proches. Mais pour que Rose et son équipe affrontent ce nouveau monde hostile, ils vont devoir prendre des décisions brutales pour affronter les zombies et eux-mêmes.

5. Douce maison

« Douce maison » (« Sweet Home » en anglais) est une série sud-coréenne Netflix qui suit le solitaire Cha Hyun Soo depuis qu’il déménage, après la mort de sa famille dans un accident, dans un nouveau bâtiment où commencent à se produire d’étranges incidents qui perturbent sa vie. .vie tranquille. Alors que les gens se transforment en monstres féroces et sèment la terreur, Hyun Soo et ses voisins luttent pour survivre… et conserver leur humanité.

6. La chasse aux mauvais esprits

« chasser les mauvais esprits » (« The Uncanny Counter » en anglais) est une série sud-coréenne basée sur le webtoon « Amazing Rumor » de Jang Yi qui suit un groupe de chasseurs de démons confrontés à la tâche ardue de rechercher et de bannir les mauvais esprits qu’ils échapper à l’au-delà pour gagner l’immortalité.

7. En route vers l’enfer

Développé par Yeon Sang-ho (« Train to Busan »), « direction l’enfer» (« Hellbound » en anglais) est une série sud-coréenne d’horreur surnaturelle. Situé dans un monde où les gens peuvent savoir exactement quand cela se produira. Le moment venu, des êtres surnaturels apparaissent sur Terre pour les entraîner directement en enfer.

Dans ce monde, une nouvelle religion connue sous le nom de Saejinrihwe apparaît, qui garantit que l’arrivée des «exécuteurs» est la justice divine. Aussi, son chef est Jung Jin Soo décrit ce phénomène choquant dans lequel les anges de la mort sortent de l’enfer pour proclamer les révélations de Dieu.

8. Bêtal

« Bêtalest une série d’horreur de zombies indiens basée sur un village isolé qui sert de champ de bataille entre le lieutenant-colonel John Lynedoch, officier de l’armée de la Compagnie des Indes orientales, et son bataillon de zombies rouges de la rébellion indienne de 1857, et la force fictive de la CIPD.

9. Lever du jour

Basé sur la série comique du même nom de Brian Ralph, «aube » est une comédie dramatique post-apocalyptique se déroulant à Glendale, en Californie, centrée sur l’histoire de Josh, un paria du lycée de 17 ans qui, après le déclenchement de l’apocalypse, décide de rechercher sa petite amie disparue Sam autour du lycée .

Pour atteindre son objectif, il fait équipe avec un groupe de marginaux qui comprend Angelica, une pyromane de 12 ans, et Wesley, le tyran de son ancien lycée, devenu samouraï pacifiste. Josh essaie de rester en vie parmi la horde de gangs de style Mad Max de créatures ressemblant à des zombies appelées Ghoulies.

10. Le jeu du calmar

Écrit et réalisé par Hwang Dong-hyuk, « le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) est une série sud-coréenne de Netflix qui raconte le drame d’un groupe de personnes en difficulté économique, qui risquent leur vie dans un jeu macabre dans l’espoir d’obtenir un gros lot.