10 ressources pour vous aider à en savoir plus sur les identités afro-latines pendant le Mois de l’histoire des Noirs

Alors que nous célébrons le Mois de l’histoire des Noirs, nous ne devons pas oublier qu’une grande partie de l’histoire de l’Amérique latine est liée à la diaspora noire.

Les Afro-Latinx sont vraiment le pont entre les Latinx et les Afro-Américains, souvent considérés comme deux identités distinctes qui ne peuvent pas coexister.

En effet, une grande partie de l’histoire que nous apprenons sur l’Amérique latine et les Caraïbes est généralement blanchie à la chaux – si elle est même racontée. Dans les médias, les Latinx que nous voyons sont souvent des Latinas blancs à la peau claire, comme Sofia Vergara, Jennifer Lopez, Shakira et Eva Longoria.

Cependant, les Afro-Latinx ont toujours existé. AfroLatinidad fait partie de l’histoire de la LAC (Amérique latine et Caraïbes) et devrait non seulement être honorée pendant le Mois de l’histoire des Noirs, mais à chaque fois que nous parlons de l’histoire de la LAC.

Voici quelques ressources qui vous aideront à vous renseigner sur les identités AfroLatinidad et Afro-Latinx pendant le mois de l’histoire des Noirs.

@theafrolatindiaspora

La mission de ce compte Instagram a toujours été de rehausser l’histoire et la visibilité des Afro-Latinx. Des vidéos éducatives et des graphiques aux republications d’icônes Afro-Latinx sur les réseaux sociaux, ce compte est le compte à suivre pour voir des publications intéressantes et en savoir plus sur votre histoire Afro-Latinx.

@afrolatinas_

Cette page amplifie spécifiquement le pouvoir afro-latina et célèbre la beauté et la diversité des femmes afro-latines. Vous trouverez des entreprises appartenant à des Afro-Latina, des publications célébrant les diplômés universitaires afro-latins et des publications informant la communauté sur AfroLatinidad.

@afrolatinxproject

Besoin de rafraîchir vos terminologies? Cette page vous a. Des identités Afro-Latinx 101 à l’analyse de la culture pop plus récente, cette page vous mettra au défi de penser l’identité d’une nouvelle manière.

@ r29somos

Bien que cette page célèbre davantage l’héritage Latinx en général, cette page est également utile pour éduquer les lecteurs sur les différences entre les cultures Latinx et Afro-Latinx. Le but de cette page est de briser la suprématie blanche et d’élever la justice raciale d’une manière qui centre les Latinx et les Afro-Latinx.

The Afro-Latin @ Reader: History and Culture in the United States (un livre du John Hope Franklin Center)

Offrant un aperçu de l’histoire des Noirs d’Amérique latine, ce livre contient des essais savants, des mémoires, des journaux, des articles, de la poésie, des nouvelles et des interviews qui remettront en question cette notion selon laquelle les Noirs et les Latinx sont deux identités distinctes. Ce livre explore les contributions des Afro-Latinx à l’histoire et offre une nouvelle perspective sur la culture, l’ethnicité, l’identité et la politique afro-Latinx.

Afro-Amérique latine, 1800-2000

Ce livre explore l’histoire de la diaspora africaine des années 1800 aux années 2000. Comment la diaspora africaine a-t-elle affecté l’Amérique latine? Comment a-t-il façonné les situations politiques, sociales et économiques? Pour ceux d’entre vous qui souhaitent se connecter avec cette histoire, ce livre est fait pour vous.

Pero comme

Pero Like est un projet vidéo directement de Buzzfeed qui explore les identités et la culture Latinx. Sur Pero Like, vous verrez une série de vidéos explorant les identités afro-latines à travers la comédie, l’éducation et les interviews. Les experts afro-latinos parlent du racisme au sein de notre communauté, où Pero Like fait appel à des experts pour parler de l’identité afro-latino, du terme, de son histoire et de ce que cela signifie pour eux.

Afro Latinas sur Amara La Negra, le colorisme et l’histoire des Noirs par Essence

Dans cette vidéo, vous aurez l’occasion d’entendre et de voir des experts afro-latins parler des bases de l’identité afro-latine et de ce que cela signifie pour eux. Donc, pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’un 101, cette vidéo est faite pour vous.

Qui s’identifie comme afro-latino? par REMEZCLA

Une autre excellente vidéo Afo-Latinx 101 qui interroge une série de personnes afro-latines sur le terme et ce qu’il a fini par signifier pour eux à travers leurs expériences.

theGrio

theGrio a une série de vidéos qui explorent AfroLatindad, y compris Afro-Latinx Revolution: Puerto Rico et la table ronde de theGrio sur l’expérience afro-latina avec Natasha S. Alford. Ces vidéos offrent une exploration plus approfondie d’AfroLatinidad, de l’expérience et du terme.

