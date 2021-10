10 raisons pour lesquelles Uncle Buck est toujours l’un des meilleurs films familiaux de tous les temps

Pendant des décennies, John Hughes a donné au monde d’innombrables comédies classiques sur la famille, le lycée et la romance. L’un de ses meilleurs films était sans aucun doute celui de 1989 Oncle Buck mettant en vedette le seul et unique John Candy. C’est une histoire intemporelle sur la famille, le fait de grandir et d’être là pour ceux que vous aimez. Il atteint toutes les marques d’un film classique de John Hughes de la nostalgie des années 80, de la comédie burlesque et des performances sincères. En même temps, c’est une vitrine de l’un des meilleurs acteurs de cette génération. Du début à la fin, Candy prouve qu’il peut être aussi aimable qu’hilarant.

Lorsque John Candy décédé en 1994, le monde a perdu l’un des acteurs les plus drôles de tous les temps. Heureusement, il a laissé derrière lui une œuvre que des millions de personnes apprécient encore à ce jour. Pour avoir une idée du génie de John Candy, Oncle Buck est l’endroit idéal pour commencer. Plongeons-nous dans dix raisons pour lesquelles Oncle Buck se présente comme l’un des plus grands films familiaux de tous les temps et pourquoi les parents et les enfants l’aiment toujours.

John Candy

Il est adorable. Il est hilarant. C’est John Candy. Candy est devenue une célébrité dans les années 1980, travaillant avec des réalisateurs talentueux comme Ivan Reitman, Harold Ramis et Ron Howard. Après avoir joué dans John Hughes Avions, trains et automobiles, Candy est devenue un incontournable de la collection John Hughes. Il avait un charme et un charisme indéniables qui le rendaient vraiment unique. Candy avait un don pour prendre des rôles, aussi petits soient-ils, et voler toutes les scènes dans lesquelles il se trouvait. La dernière image de Oncle Buck est un arrêt sur image inoubliable du visage de John Candy, prouvant qu’un bon acteur peut dire un million de mots avec un seul regard.

Le casting de soutien

Le film a un casting de soutien fantastique comprenant Jean Louisa Kelly, Laurie Metcalf et un très jeune Gaby Hoffmann et Macaulay Culkin. Kelly incarne Tia, 15 ans, une adolescente en colère qui navigue dans les tumultes du lycée sans rien d’autre que du mépris pour ses parents. Hoffman et Culkin illuminent l’écran en tant que frères et sœurs adorables de Tia qui sont en admiration devant leur oncle. Grâce à eux, Buck apprend à grandir un peu lui-même.

Les parents et les enfants peuvent en profiter

Comme beaucoup John Hugues films, il y en a pour tous les goûts Oncle Buck.Les adultes peuvent comprendre l’incapacité de Buck à s’engager envers sa petite amie et à occuper un emploi. En même temps, ils vont sûrement rire alors que Buck terrorise le méchant petit ami de Tia, Bug, que Buck menace hilarante de couper à la hache. Les performances et le physique de Candy sont quelque chose dont les enfants tomberont amoureux. Le matin de l’anniversaire de son neveu, Buck retourne des crêpes géantes avec une pelle… et il n’a même pas pu faire passer le toast par la porte. Il est certainement un oncle que de nombreux enfants souhaiteraient appeler le leur.

Le rôle marquant de Macaulay Culkin

Après avoir joué sur scène et dans des téléfilms, John Hughes a choisi Macaulay Culken dans le rôle de Miles Russel, l’adorable neveu de Buck. Macaulay Culkin a montré au monde qu’il était une force avec laquelle il fallait compter. Même à un si jeune âge, Culken avait un charme et une sympathie qui feraient de lui un trésor national. Grâce à une scène du film, où Miles interroge la petite amie de Buck à travers la fente aux lettres, Hughes a été inspiré pour créer Seul à la maison.

C’est une question de croissance personnelle

Oncle Buck est tout au sujet de grandir. Tia apprend que ce n’est pas parce qu’elle se sent adulte qu’elle est prête à affronter le monde réel. Buck lui apprend que tout le monde a parfois besoin d’aide et qu’en fin de compte, c’est votre famille qui sera là pour vous. Buck est un homme qui ne peut tout simplement pas grandir. Il ne peut pas garder un emploi et il ne peut s’engager à rien. Il apprend, par l’intermédiaire de ses nièces et de son neveu, qu’il faut parfois faire passer les autres en premier.

C’est un film de John Hughes

John Hughes restera l’un des plus grands cinéastes de tous les temps. Il a béni le monde avec d’innombrables films qui ont trouvé un écho auprès des gens de tous âges. Il y a un charme dans ses films que lui seul pouvait créer. Sa capacité à parler à la personne de tous les jours est un talent que de nombreux cinéastes ne peuvent tout simplement pas égaler. Oncle Buck est un mélange parfait des capacités de Hughes en tant que cinéaste. Les performances sincères, l’humour physique et les dialogues vifs se mélangent tous pour créer un classique familial.

C’est plein de nostalgie des années 80

Les cheveux, les costumes et les décors en Oncle Buck ramènera certainement les téléspectateurs dans les années 1980. Il n’y a pas de smartphone en vue. Re-regarder Oncle Buck peut certainement vous montrer à quelle vitesse le monde peut changer. Particulièrement dans les scènes du lycée de Tia, on peut avoir une idée des vêtements funky et des cheveux longs que beaucoup d’adolescents ont bercé dans les années 1980… sans parler du légendaire fedora en laine de Buck.

C’est une histoire d’outsider

Comme tant de personnages de Hughes, Buck est une « vraie » personne. Il est au point mort dans la vie et lutte pour atteindre son plein potentiel. En veillant sur les enfants de son frère, Buck apprend ce que signifie être un adulte et il sauve la situation plus d’une fois. Buck est vraiment un héros ; tout simplement pas celui auquel la plupart des gens sont habitués.

Il a des rires non-stop

Du début à la fin, Oncle Buck est rempli de lignes classiques et de scènes mémorables qui font de ce film un classique. Buck est un guerrier intrépide rempli de confiance et d’esprit. Dans tant de scènes hilarantes, Tia apprend qu’elle a enfin trouvé son partenaire, surtout lorsque son « oncle sadique et clochard » menace de se raser la tête et de l’accompagner à son premier cours en peignoir.

Il a beaucoup de coeur

L’amour et la famille sont au centre de la Oncle Buck. À travers tous les rires, vous apprendrez à aimer ces personnages et à sympathiser avec les luttes auxquelles tant de personnes peuvent s’identifier. C’est une histoire d’être là pour ceux que vous aimez et de faire passer les autres avant vous-même. À la fin du film, les personnages ont changé pour le mieux et nous nous retrouvons avec Buck planifiant un rendez-vous café avec Tia. Elle accepte gracieusement et le public sait maintenant que Buck et Tia ont appris que rien ne se compare à la famille.

Sujets : Oncle Buck