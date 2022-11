10 questions auxquelles la saison 2 de « House of the Dragon » doit répondre

Dimanche 23 octobre dernier la première saison est terminée de « House of the Dragon » (« La maison du dragon »), la préquelle de « Game of Thrones » (« Game of Thrones ») inspiré par le travail « Feu et sang » par George R. R. Martin.

Ainsi, sa fin choquante nous a laissé des moments cruciaux, comme la livraison impressionnante de Visenya Targaryensla nouvelle relation entre Démon et Rhaenyra Targaryenla présentation du dragon Vermithor et la mort douloureuse de Lucerys Velaryon.

Ainsi, plusieurs questions restaient également sans réponse. Par conséquent, ci-dessous, découvrez les Top 10 des questions auxquelles répondre saison 2 de la Série HBO Max « Maison du Dragon ».

À QUELLES QUESTIONS LA DEUXIÈME SAISON DE « LA MAISON DU DRAGON » DOIT-ELLE RÉPONDRE ?

1. Aemond prétendra-t-il avoir tué Lucerys exprès ?

Après la mort tragique de Lucerys Velaryonnous ne savons pas quelle est la réaction de Aémond alors que vous faites face à cette vérité avec votre famille. Maintenant, il doit décider s’il admettra que c’était son dragon. vhargar celui qui s’est terminé par déployer et son cavalier, ou au contraire il voudra cacher qu’il a perdu le contrôle de l’être fantastique.

La vérité est qu’il assumera les conséquences de cette situation et il est possible que celles-ci soient révélées au cours des premiers chapitres de la saison.

La réaction d’Aemond Targaryen à la mort inattendue de Lucerys Targaryen (Photo : HBO)

2 Qui seront les alliés de Rhaenyra Targaryen ?

Suite à la malheureuse nouvelle du décès de Lucerysnous en avons vu un Rhaenyra Targaryen très affecté et très en colère contre la caméra. En ce sens, cela signifie que vous envisagez de commencer officiellement avec le Danse des dragons.

Quelle sera votre première étape ? Car vous êtes susceptible de vous concentrer sur vos alliés Westeros. Ainsi, nous saurons si le Maisons Baratheon, Arryn et Stark ils le soutiennent dans le conflit.

3. Qui sera le cavalier de Vermithor ?

Dans le dixième chapitre de « Maison du Dragon »on découvre que Démon a réveillé le dragon Vermithor (Aussi connu comme Fureur de bronze). Considérant que celui-ci est sans cavalier depuis le décès du Roi Jaehaerys Ier Targaryenil sera intéressant de savoir qui le montera pour l’ajouter sur le côté du Noirs.

Il convient de préciser que le programme a précisé que Rhaena Targaryen il n’a pas encore réclamé de dragons, donc cela peut être une option. De plus, rappelons-nous que Brume (fumée de mer) de Laenor Velaryon, aile d’argent de Alyssane Targaryen et d’autres dragons sauvages sont encore à l’état sauvage.

Vermithor rugit après que Daemon Targaryen se soit approché en chantant une chanson dans High Valyrio « House of the Dragon » (Photo: HBO)

4. Alicet Hightower et Rhaenyra Targaryen vont-elles se réconcilier ?

Après avoir eu une relation intime à l’adolescence, Rhaenyra Targaryen Oui Haute tour d’Alicent ils ont déménagé après le mariage de ce dernier avec Viserys Ier Targaryens.

Maintenant la mère de Aegon II Targaryen a mis son fils aîné sur le trône et, malgré sa tentative de se rapprocher de son ancien ami lors de la finale de la saison, la vérité est que la trahison de les Verts a mis la réconciliation entre les deux sur une scène difficile.

5. Que se passera-t-il entre Rhaenyra et Démon ?

Après le scène controversée dans laquelle Daemon Targaryen accroche Rhaenyra, Il est probable que votre relation ait subi une rupture. Bien qu’ils se montrent proches lorsque la perte de Luceryson ne sait pas ce qui les attend dans les épisodes suivants.

Un choix intelligent serait de rester ensemble pendant la guerre comme symbole d’unité, malgré leurs problèmes. Ceci, en tenant compte que le visage du frère de Viserys I contre le manque d’action militaire de sa femme.

Rhaenyra Targaryen est pendue par Daemon dans le final de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

6. Laenor Velaryon réapparaîtra-t-elle dans la série ?

Lors de la première saison, Ser Laenor Velaryon faisait partie d’un plan Rhaenyra Oui Démondans lequel il a simulé sa mort et s’est enfui vers ceux en compagnie de son amant, Qarl Correy.

De cette façon, il a pu vivre une vie loin des responsabilités. Cependant, avec la guerre imminente, verra-t-il l’occasion idéale de revenir et d’aider sa famille ?

7. À quoi ressemblera le règne d’Aegon II Targaryen ?

Aegon II Targaryen Il s’est caractérisé en montrant ses terribles conditions pour être roi tout au long du premier opus de la série. Donc, maintenant, nous le verrons comme le chef de Westeros (Ouest).

En ce sens, nous saurons quelle sera sa position de dirigeant, les décisions difficiles qu’il devra prendre contre la prétention de Rhaenyra et, enfin, quels seront les dégâts qu’il causera dans la commune durant son mandat.

Aegon II Targaryen est couronné roi des Sept Royaumes à la fin de l’épisode 9 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

8. Mysaria est-elle vivante ?

Mysaire Il était l’un des personnages les plus mystérieux de la production. Bien qu’il ait été laissé entendre qu’il serait mort dans le neuvième chapitre de la série, après l’incendie causé par Larys fortla mort du soi-disant n’a jamais été confirmée « Ver blanc ».

Il est possible qu’elle ait été prévenue de l’attaque et qu’elle ait pu s’échapper. De cette façon, il aurait un rôle très important dans la Danse des dragonstout comme l’œuvre originale avance.

9. Quel est le bénéfice que Larys Strong cherche à obtenir ?

Seigneur Larys Strong il est considéré comme l’un des grands méchants de la série. Après avoir tué son père et son frère, dans l’intérêt de Haute tour d’Alicentson étrange relation fétichiste avec la reine a également été montrée en échange d’informations révélatrices.

Jusqu’à présent, nous ne savons pas Quel est le but ultime que ce personnage recherche. Nous aurons probablement des réponses sur ce désir de pouvoir à l’avenir.

10. Verrons-nous Winterfell dans la deuxième saison de « House of the Dragon » ?

L’un des endroits les plus appréciés par de nombreux fans de « Jeu des trônes » c’est chute d’hiver). Ainsi, on a déjà entendu parler dans la série des ancêtres du souvenir Ned Stark.

Par conséquent, il est possible que nous voyions cet endroit important dans la deuxième saison. Quels Targaryen viendront au nord? Nous le saurons bientôt.

Le père de Cregan Stark, Rickon Stark, est apparu dans l’épisode 1 de « House of the Dragon » lorsqu’il a prêté allégeance à Rhaenyra Targaryen (Photo : HBO)

