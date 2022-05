10 protocoles que les agents de sécurité de la famille Kardashian doivent suivre

Avec la renommée de la famille Kardashain-Jenner, ils sont très diligents lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité.

Comme tous les autres employés de la famille, leurs agents de sécurité ont également un ensemble de règles à suivre pour s’assurer que tout se passe bien.

Voici 10 protocoles de sécurité que les agents de sécurité de la famille Kardashian doivent suivre.

1. Kanye West a une fois interdit à son agent de sécurité de parler à Kim Kardashian.

Selon Daily Mail, l’ex-mari de Kardashian aurait une fois licencié un agent de sécurité après l’avoir surpris en train d’essayer de parler à Kardashian en 2016.

West a été plongé dans une crise de rage et a renvoyé le garde, Steve Stanulis, après avoir été vu en train de discuter avec Kardashian devant sa chambre d’hôtel au Waldorf Astoria juste avant le Met Gala à New York.

« Ce n’est pas bien », aurait crié West après avoir remarqué l’interaction. Stanulis, qui avait auparavant travaillé au département de police de New York, a été licencié quelques plus tard, mais a depuis mis fin aux rumeurs selon lesquelles il flirterait avec Kardashian.

« Je suis un homme marié et heureux avec trois enfants et je n’ai pas de commentaire », a-t-il déclaré à la publication.

2. Les Kardashian ont besoin d’une sécurité 24h/24 et 7j/7.

Depuis le braquage de Kim Kardashian à Paris en 2016, toute la famille a apporté des changements drastiques à ses informations de sécurité.

« Les problèmes de sécurité et de confidentialité ont changé non seulement pour elle mais pour toute la famille », a déclaré une source à People. « Ils ont des gardes de sécurité la plupart du temps quand ils sortent. »

Outre le vol de Paris, Kendall Jenner a également eu quelques incidents effrayants, dont un harceleur et un vol qui a eu lieu chez elle pendant son absence.

« Le vol a changé leur style de vie à l’avenir », a poursuivi la source, parlant de Kim et de son mari de l’époque, Kanye West.

«Ils doivent vivre dans une bulle et avoir la sécurité avec eux, en particulier pour les voyages internationaux. La sécurité de North et Saint est la chose la plus importante pour Kim et Kanye.

3. Ils utilisent des véhicules blindés.

Après la naissance de North West, Kanye a investi dans deux véhicules blindés performants pour protéger Kim Kardashian et leur fille, selon le Daily Mail.

Les deux véhicules ont été inspirés par la Limo One de l’ancien président Obama, et West aurait dépensé 1,2 million de dollars chacun pour deux Prombron Iron Diamonds de Dartz Motorz.

On dit que le diamant de fer empêche les enlèvements, les détournements et « d’autres problèmes qui peuvent rencontrer une femme riche et solitaire dans la rue ».

« Kanye est pleinement conscient que sa nouvelle famille est tellement connue qu’elle attire l’attention de cinglés et de psychopathes », a déclaré une source au Daily Star.

4. La sécurité peut refuser l’entrée à n’importe qui, même à Kylie Jenner.

En 2016, Kylie Jenner a raconté une histoire sur son compte Snapchat, partageant qu’elle avait essayé de rentrer chez elle à Calabasas et avait dû dire aux gardes qui elle était.

« Alors, je me suis juste arrêté à ma porte et j’étais comme, vous savez, une routine normale, ‘Hey, c’est Kylie Jenner' », a déclaré Jenner, selon Gens. « Vous savez, attend que la porte s’ouvre, et il était comme, ‘Êtes-vous avec Kylie Jenner?' »

« J’étais comme, ‘Oh non. C’est la Kylie Jenner.’ Et ce n’est que la première fois que j’ai pu dire cela dans une vraie conversation », a-t-elle poursuivi. « Je n’aurais jamais pensé que je serais capable de dire ça. »

À l’époque, Jenner avait 19 ans et a expliqué à ses abonnés qu’elle n’essayait pas de se vanter de ce qui s’était passé, ajoutant qu’elle connaissait les gardes « depuis que je suis née, putain. »

« Peut-être que ce sont les cheveux », a-t-elle conclu, pointant du doigt ses cheveux blonds. « Je ne sais pas. J’ai vécu ici toute ma vie. »

5. La sécurité de Kim Kardashian est requise pour empêcher Kanye West de venir chez elle.

Au milieu du divorce de Kanye West, Kim Kardashian a embauché une toute nouvelle équipe de sécurité pour interdire à West de venir chez elle et pour l’empêcher de ruiner sa romance avec Pete Davidson, selon The Sun.

Depuis qu’elle a initialement demandé le divorce contre West en février 2021, Kardashian a fait l’objet de fréquentes explosions du rappeur sur les réseaux sociaux, en particulier après qu’elle a commencé à sortir avec Davidson.

West a même affirmé publiquement qu’il lui était interdit d’assister à des événements tels que la fête d’anniversaire de sa fille Chicago.

Maintenant, Kardashian prend les choses en main et n’autoriserait apparemment pas l’accès de West à sa maison.

« Kanye n’a jamais été autorisé à accéder librement à la maison depuis leur séparation. Cela a toujours été très clair et convenu verbalement », a déclaré une source au Sun.

« Elle a embauché une nouvelle équipe de sécurité – donc personne n’avait de lien avec Kanye », a ajouté la source. « Elle ne veut pas être entraînée dans une bataille avec lui, mais elle en a assez maintenant. »

6. La sécurité de Kardashian doit être prête à repousser les attaquants.

Alors qu’elle était à Paris en 2016, Kim Kardashian a été victime d’un agresseur alors qu’elle entrait dans un immeuble, selon US Weekly.

L’agresseur a couru vers Kardashian alors qu’elle marchait avec son agent de sécurité et avait essayé de lui embrasser les fesses avant de se faire plaquer au sol alors que Kardashian se précipitait dans le bâtiment.

Peu de temps après l’incident, Kardashian a tweeté pour remercier son garde du corps, écrivant : « Ma sécurité [Pascal Duvier] est un G.

7. Si quelque chose ne va pas, leurs emplois sont en jeu.

Après le braquage de Kim Kardashian à Paris en 2016, elle a fini par licencier son agent de sécurité, Pascal Duvier, qui avait été accusé d’avoir surveillé la star de télé-réalité alors qu’elle était à Paris.

Selon Page Six, une source a déclaré: « Il a été licencié parce qu’ils ont recruté une toute nouvelle équipe. »

Bien qu’elle ait laissé partir Duvier, Kardashian ne lui reproche pas de ne pas être là quand elle a été volée.

« Kim à 100% ne blâme pas Pascal », a déclaré une source après le vol. « Kim a mis Pascal avec Kourtney ce soir-là. »

La source a également ajouté: « Quand elle est à la maison [in Paris]elle ne ressent pas le besoin d’avoir un agent de sécurité devant sa porte en tout temps.

8. Aucune dépense n’est épargnée lorsqu’il s’agit de protéger les Kardashian et les Jenners.

Alors que Caitlyn Jenner était dans un épisode de la série télé-réalité britannique ‘I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here!’, elle a révélé que la famille Kardashian-Jenner avait une équipe de sécurité avec eux « partout » où ils vont.

Selon People, Jenner a déclaré que sa plus jeune fille, Kylie, dépense des milliers de dollars par mois en protection.

« Je parie que Kylie passera n’importe où entre [$300,000] et 400 000 € par mois », a déclaré Jenner. « Une tonne d’argent. »

Aaron Jackson, président de Finest Execution Protection, a déclaré à Hollywood Life que ce prix était bien plus élevé que les dépenses moyennes des célébrités.

« La plupart des célébrités ne dépensent pas autant », a expliqué Jackson. « Je dirais [an average amount] est de 75 à 100 000 € [per month]. 400 000 €, c’est extrêmement élevé. Je veux dire, il y a des familles riches qui ne dépensent pas autant d’argent.

« 400 000 € par mois… qui couvrent vos chauffeurs, vos escortes de sécurité, votre personnel à domicile », a-t-il ajouté. « Et puis, un ou deux gofers – la personne étrange qui pourrait travailler sur des téléviseurs en circuit fermé, ou remplir ou des personnes qui ne sont pas là, et des choses de cette nature. »

9. La sécurité des Kardashian doit les évacuer en cas d’urgence.

Selon Page Six, suite au cambriolage de Kim Kardashian à Paris, les fonctions de son agent de sécurité vont radicalement changer, y compris les évacuer en cas d’urgence.

Kardashian avait estimé qu’elle n’avait pas besoin de sécurité pendant son séjour dans son appartement à Paris.

« Elle n’a pas. Cela semble fou, mais comprenez qu’elle est dans sa propre maison, dans un appartement avec un seul point d’entrée qui est codé avec deux clés et un clavier. Si un garde était là, ce qui se serait passé différemment. Son garde ne porte pas d’arme. Ils avaient cinq fusils; probablement plus », a déclaré une source à Page Six.

« À Bel Air, ils ont un service de sécurité de quatre personnes 24 heures sur 24. Plus des détecteurs de mouvement et des caméras de sécurité à la pointe de la technologie. Ainsi, lorsqu’elle est dans sa résidence principale, elle a tout ; lorsqu’elle est à New York, elle est a plus. Mais quand elle est à Paris, il y a cinq membres de la famille.

10. La sécurité des Kardashian n’est pas autorisée à parler à la presse.

Lorsque les Kardashian embauchent de nouveaux agents de sécurité, ils ne seraient pas autorisés à s’adresser à la presse, et on dit également qu’ils reçoivent également des NDA à signer.

Peu d’agents de sécurité qui ont travaillé pour la famille Kardashian-Jenner se sont exprimés ou ont accordé des interviews, à l’exception de l’ancien agent de sécurité de Kim Kardashian, Steve Stanulis, qui a parlé au Daily Mail après avoir été licencié par West.

Dans son interview, Stanulis a affirmé qu’il avait eu plusieurs accrochages avec West avant d’être relâché, qualifiant également le rappeur de « personne la plus égocentrique » qu’il ait jamais rencontrée.

« Je ne pense pas qu’il m’ait jamais dit deux mots. J’allais au restaurant avec lui et je le surveillais pour m’assurer que personne ne le dérangeait. Pas une seule fois on ne m’a offert un verre d’eau ou un soda. Cela n’a jamais été dans son état d’esprit », a déclaré Stanulis à la publication.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.