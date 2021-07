10 personnages qui ont disparu sans explication dans « Retour au quartier »

« Retour dans le quartier« Est devenue l’une des séries péruviennes préférées du public, qui n’a perdu aucun de ses chapitres tous les soirs depuis sa sortie le 8 mai 2017. Actuellement, elle en est à sa quatrième saison et bien qu’au début de cette dernière, la livraison ait radicalement changé temps, rappelez-vous qu’au début, il se déroulait dans les années 70 et 80, le public l’a fidèlement suivi.

Tout au long de l’intrigue, nous avons pu remarquer l’apparition de plusieurs personnages qui rejoignaient le casting et que nous nous sommes habitués à voir au fil des épisodes ; cependant, plusieurs d’entre eux ont cessé d’apparaître d’un instant à l’autre sans aucune explication. Si vous ne vous souvenez pas de qui nous parlons, ne vous inquiétez pas, nous en citerons dix ci-dessous.

1. WALTER PAJUELO OU « VIEIL GARÇON »

L’acteur comme le vieil enfant. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de Walter Pajuelo ou « Niño Viejo » a été joué par l’acteur Joel Ezeta, qui est apparu dans la série au cours de la première saison. Il appartenait à la « Collera » du quartier de San José. Nous nous souvenons de lui quand il pense avoir commencé une relation avec Sofia, après qu’elle l’ait embrassé pour montrer à Alex qu’il a déjà fait sa vie ; ou aussi quand il a combattu un duel de danse avec Oliverio Mayta.

2. RODOLFO GALLEGOS OU ‘EL GRAN CHALONA’

L’acteur comme la Grande Chalona. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de Rodolfo Gallegos, surnommé « El Gran Chalona », était en charge de l’acteur Sandro Calderón. Sa présence dans « Retour au quartier » s’est produite dans le premier volet. Comment oublier cet homme qui a vécu éternellement amoureux de Doña Amanda, la mère de Coco et Pancho, jusqu’à ce qu’un beau jour il décide de lui avouer son amour après lui avoir envoyé des lettres présentes sous le pseudonyme de « Le Vénitien ».

3. GABRIEL FAJARDO OU ‘MONAGUILLO ELF’

L’acteur d’El Chato ou l’enfant de chœur de Duende. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de Gabriel Fajardo mieux connu sous le nom de « Chato » a été joué par l’acteur Ivo Alcázar, qui était dans les première et quatrième saisons. Comme les deux premiers, il appartenait également à la ‘Collera’. C’était un homme heureux qui a déjà essayé de recevoir une récompense de Malena Ugarte alors qu’elle cherchait sa mère qui était censée être folle. Plus tard, il a fait une apparition se faisant passer pour le « Goblin Altar Boy ».

4. JENNIFER CANALES DÁVILA ‘JENNY’

L’actrice comme Jenny. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de Jennifer Canales Dávila, affectueusement appelé « Jenny », était en charge de l’actrice Fiorella Luna. Elle est apparue dans les saisons 1 et 2 de « Retour au quartier » et a été caractérisée comme une fille qui, en raison de sa beauté et de sa façon de s’habiller, a attiré l’attention de tout le monde dans le quartier de San José; Alors qu’au début il flirtait avec Alex, il finit par tomber amoureux de Pancho, qui lui correspond malgré le refus de sa mère.

5. EVA MORALES ‘ANCHOVETA’

L’actrice comme Eva. (Photo: Amérique TV)

Le personnage d’Eva Morales était joué par l’actrice Adriana Salas, qui était dans les tranches 2 et 3. Sa première apparition suscite la jalousie des jumeaux, mais c’est Beto qui la remarque, ce qui amène Estela à lui donner le surnom de l’Anchois. ‘, mais les deux se terminent. Plus tard, elle tombe amoureuse de Pancho, qui ne lui accorde pas beaucoup d’importance, bien que tout change lorsqu’il devient mannequin. Après une bagarre, elle décide de le rejeter.

6. ‘TRAKATÁ’ GARCÍA ORTIZ

L’acteur comme Trakatá. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de ‘Trakatá’ García Ortiz était en charge de Martín Farfán, qui est apparu dans les deuxième et troisième saisons. On se souvient de lui lorsqu’il rencontre Pichón en prison, mais lorsqu’il sort de prison, devant une faveur à son ami, il décide de « tuer » Alex, détenu par Black Power. À une autre époque, nous l’avons vu habillé en enfant de chœur aidant le Père Salvador, assurant qu’il était devenu un homme bon.

7. COQUITO

L’acteur comme Coquito. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de Coquito a été joué par Piero Arce, qui est apparu dans la saison trois lorsque Jorge Gutiérrez va manger un salchipapa. Après s’être occupé de lui, il décide de le ramener chez lui, mais Doña Amanda et Fanny décident de le remettre au Père Salvador pour l’emmener, plongeant Coco dans une profonde dépression, après quoi il décide de lui donner son Topo Gigio et part à l’orphelinat, mais il brûlait.

8. GUILLERMO BARRAGÁN ‘MEMO’

L’acteur comme Memo. (Photo: Amérique TV)

Le personnage de Guillermo Barragán, « Memo », était en charge de l’acteur Thiago Vernal, qui était dans la première saison. C’est un ami de Pedrito et Lily, à qui il a un jour déclaré son amour. On l’a aussi vu très en colère contre Dante pour avoir été très attentionné envers sa sœur Azucena lorsqu’elle venait travailler à l’école.

9. RICARDO RAMÍREZ « RICHIE »

L’acteur en tant que Richie. (Photo: Amérique TV)

Le personnage Ricardo Ramírez ‘Richie’ a été joué par l’acteur Stefano Mendoza, qui était dans les première et deuxième saisons. Il appartenait au groupe d’amis de Pedrito, avec qui il jouait et lui donnait des conseils. C’était un garçon de bonne humeur.

10. TRÉSOR FLORES UGARTE ‘TESSY’

L’actrice comme Tesoro. (Photo: Amérique TV)

Le rôle de Tesoro Flores Ugarte ‘Tessy’ était en charge de l’actrice Fiorella Pennano, que nous avons vue dans la troisième saison. Elle est la fille de María Elvira Ugarte Torres de Flores et Carlos Flores ou ‘Charlie’. Son personnage apparaissait d’un instant à l’autre dans la maison de Malena à la recherche de sa mère, plus connue sous le nom de ‘Maricucha’.