10 nouveaux films à regarder en streaming en août

Il est difficile de croire qu’un autre mois s’est écoulé alors que nous sommes tous coincés à la maison, mais nous voici en août, une époque où le cinéma est en plein flux.

Heureusement, il y a beaucoup de films à venir en streaming ce mois-ci qui valent bien votre temps. Si vous recevez un coup de fouet Principe être retardé, puis de nouveau retardé, puis carrément annulé, puis annoncé pour les marchés étrangers, pourquoi ne pas vous remettre de Christopher Nolan Début, qui passe à Amazon Prime ce mois-ci. Si tu as envie de Wes Anderson La dépêche française, essayez un autre type de décalé avec Soleil éternel de l’esprit impeccable ou Être John Malkovich. Et si vous avez juste besoin d’une évasion, il y a quelques comédies romantiques de choix qui se dirigent vers le streaming ce mois-ci, comme Le mariage de mon meilleur ami et Les vacances. Pour plus de rom que de com, vous pouvez également diffuser en streaming Richard Linklater Avant le lever du soleil.

Lisez la suite pour 10 des meilleurs films nouveaux sur les services de streaming en août. (Cameron Diaz joue dans trois d’entre eux et Kate Winslet dans deux. Ce n’est pas vraiment pertinent pour quoi que ce soit, mais ils sont tous les deux délicieux et dans de bons films.)

Être John Malkovich

Image: La collection Criterion

Les débuts du long métrage du réalisateur Spike Jonze (Où les choses sauvages sont, Sa) et l’écrivain Charlie Kaufman (Adaptation, Soleil éternel de l’esprit impeccable) il n’y a pas de film tout à fait comme Être John Malkovich. Il met en vedette John Cusack dans le rôle de Craig, un drone de bureau et marionnettiste amateur qui tombe sur un portail qui mène directement dans l’esprit de l’acteur John Malkovich. C’est une prémisse dingue que Jonze et Kaufman explorent à fond. Mais l’explication de pourquoi cela se produit n’est qu’une partie de ce qui fait Être John Malkovich un tel voyage à regarder. Malkovich s’engage dur pour le rôle en tant que lui-même (compréhensible, étant donné qu’il est le personnage principal) et sa représentation d’étrangers prenant le contrôle de son esprit est l’une des grandes performances de tous les temps.

Être John Malkovich est en streaming Netflix.

Soleil éternel de l’esprit impeccable

Photo: Caractéristiques de la mise au point

Pour un double long de Charlie Kaufman, suivez Être John Malkovich avec Soleil éternel de l’esprit impeccable, son drame romantique décalé réalisé par Michel Gondry (Le frelon Vert). Jim Carrey et Kate Winslet sont un couple dont tous les souvenirs ont été effacés après leur mauvaise rupture. La chronologie saute autour alors qu’elle revisite leur relation, alors qu’ils se rencontrent dans le présent sans être conscients de leur passé commun. Soleil éternel de l’esprit impeccable est tout aussi grisant que Être John Malkovich, mais atterrit dans un endroit plus doux et plus optimiste.

Soleil éternel de l’esprit impeccable est en streaming Netflix.

parc jurassique

Image: Universal Pictures

Le long métrage de créature de Steven Spielberg est toujours un classique – il est même revenu comme le film le plus rentable d’Amérique le mois dernier. Comme la pandémie de coronavirus a brouillé les calendriers de sortie de films, les cinémas qui rouvrent n’ont pas beaucoup de nouveaux films à montrer. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des catalogues arrières pour remplir leurs écrans. parc jurassique est le choix parfait, un blockbuster estival bien-aimé. Maintenant qu’il se dirige vers Netflix, vous pouvez revisiter l’action et le suspense adaptés à la famille sans avoir à visiter un cinéma qui n’obligera pas les invités à porter des masques.

parc jurassique est en streaming Netflix.

Le mariage de mon meilleur ami

Photo: Images TriStar

Julia Roberts était le choix de casting idéal pour les comédies romantiques des années 90 comme Le mariage de mon meilleur ami car sa personnalité pétillante et son sourire géant ont aidé à dissimuler le fait que son personnage est une sorte de con (voir aussi: Mariée en fuite).

Le mariage de mon meilleur ami est en streaming Hulu.

Dans l’air

Photo: Paramount Pictures

Suivi de Jason Reitman Junon apporte sa signature de style comique décalé au monde des voyages en classe affaires. George Clooney joue le rôle d’un grand voyageur dont le travail consiste à voyager à travers le pays en licenciant des gens. Il forme un lien avec un compagnon de route (Vera Farmiga), mais son style de vie nomade est interrompu par une nouvelle recrue (Anna Kendrick), qui suit ses vols pour «observer». C’est drôle, doux et déprimant, comme la plupart des films de Reitman.

Dans l’air est en streaming Hulu et Starz.

Début

Photo: Warner Bros.Photos

Parfois, un certain film arrive et revendique indiscutablement une chanson. Donc ça va avec Christopher Nolan Début et «Non, je ne regrette rien» d’Edith Piaf, qui utilise la chanson comme motif répété. Cobb (Leonardo DiCaprio) est un voleur spécialisé dans la pénétration des rêves des autres et le vol d’idées. Son prochain travail, cependant, retourne la formule sur sa tête; cette fois, le but est de planter une idée. La chanson devient un signal auditif pour aider le travail, qui nécessite plusieurs niveaux de rêves, à devenir incontrôlable. Il y a, cependant, d’autres complications, telles que l’imprévisibilité générale des rêves et le fantôme de la femme décédée de Dom. –Karen Han

Début est maintenant en streaming sur Amazon Prime.

Les vacances

Photo: Columbia Pictures

Bien sûr, c’est un film de Noël mais celui de Nancy Myers Les vacances est parfait pour chaque fois que vous avez besoin d’un remontant chaud, quelle que soit la saison. Kate Winslet et Cameron Diaz jouent avec des femmes récemment rompues qui décident d’échanger leur maison pendant la saison des vacances pour éviter leurs chagrins séparés. Kate Winslet tombe amoureuse de Jack Black. Cameron Diaz tombe amoureux de Jude Law. Et c’est mieux que L’amour en fait – ne me @ pas.

Les vacances est en streaming Amazon Prime.

Avant le lever du soleil

Photo: Columbia Pictures

Film de 1995 de Richard Linklater Avant le lever du soleil est universellement aimé (il a un 100% sur Rotten Tomatoes) pour son style romantique inconscient et ses performances naturelles d’Ethan Hawke et Julie Delpy. Ils incarnent Jesse et Céline, deux voyageurs qui passent une soirée à tomber amoureux lors d’une escale à Vienne. Il n’y a pas beaucoup d’intrigue – le film se contente principalement de les suivre alors qu’ils se promènent dans la ville en parlant – mais il est si terriblement tendre qu’il reste convaincant. Deux suites, Avant le coucher du soleil et Avant minuit, reprise avec Jesse et Céline neuf et 18 ans plus tard, respectivement.

Avant le lever du soleil et Avant le coucher du soleil diffusent sur HBO Max.

Avant minuit est disponible à la location sur Amazon Prime.

Le fugitif

Image: Warner Bros.

Basé sur l’émission de télévision des années 1960, Harrison Ford incarne le Dr Richard Kimble, un chirurgien qui échappe à la garde à vue après avoir été condamné à tort du meurtre de sa femme. Tommy Lee Jones est le maréchal américain qui le traque. Le fugitif est juste un grand thriller, avec des acteurs de premier plan. Harrison Ford hurlant “Je n’ai pas tué ma femme!” et Tommy Lee Jones répondant “Je m’en fiche.” est l’un des échanges les plus intenses de l’histoire du cinéma.

Le fugitif est en streaming HBO Max.

Marie-Antoinette

Photo: Columbia Pictures

Si vous vous souvenez d’une chose du biopic Marie-Antoinette de Sofia Coppola, c’est probablement la bande originale anachronique post-punk. Le style flashy signature de Coppola (qui est également exposé en 2013 La bague Bling) rend ce qui aurait pu être un drame d’époque étouffant se sentir vibrant et cool. Kirsten Dunst incarne la reine française condamnée, que Coppola décrit comme charmante, naïve et désespérée d’être aimée. Cela me rappelle le clip de “Lucky” de Britney Spears, qui est absolument un compliment.

Marie-Antoinette est en streaming Tubi.