10 mystères à résoudre par « Cobra Kai » Saison 5

Dans le dernier épisode de la quatrième saison de « Cobra Kai», affrontent Robby et Hawk dans un final de crise cardiaque. Après un match nul, leur combat se définit par la mort subite, et bien qu’ils connaissent tous les deux les deux styles de karaté, Eli Moskowitz devient le vainqueur grâce à Daniel lui permettant d’utiliser ce qu’il a appris avec Johnny Lawrence (Guillaume Zabka).

Suite à la victoire de Hawk, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) accepte qu’il a besoin de l’aide de Lawrence pour gagner et finalement une véritable alliance est forgée entre les anciens rivaux, ils guident donc tous les deux Sam dans son combat contre Tory, mais ce n’est pas suffisant pour obtenir le championnat .

Cobra Kai est devenu le grand champion, ce qui signifie qu’il se répandra dans toute la ville, tandis que Miyagi-Do et Eagle Fang Karate doivent fermer pour toujours. Alors qu’arrivera-t-il à Daniel, Johnny et leurs élèves ? Cette question et d’autres doivent être résolues dans la cinquième saison de « Cobra Kai”.

10 MYSTÈRES À RÉSOUDRE D’ICI LA SAISON 5 DE « COBRA KAI »

1. Que signifie la victoire de Cobra Kai ?

Comme annoncé lors du tournoi de karaté, Terry Silver prévoit d’ouvrir plus de dojos Cobra Kai dans toute la vallée et apparemment, même Johnny a Daniel ne peut rien faire pour l’empêcher. Après avoir mis Kreese hors du jeu, Silver a quitté les locaux où Johnny a commencé et a déménagé dans le dojo d’origine.

Kreese a cherché Silver pour continuer avec Cobra Kai, mais Terry l’a trahi (Photo: Netflix)

2. Mike Barnes apparaîtra-t-il dans « Cobra Kai » 5 ?

Après avoir trahi Kreese, Terry a indiqué qu’il convoquerait des personnes pour l’aider à poursuivre l’héritage de Cobra Kai. Cela signifie-t-il que vous pourriez appeler Mike Barnes, le rival de Daniel LaRusso dans « Karaté Kid Partie III« ? Bien que rien ne soit encore confirmé, c’est quelque chose que les fans demandent depuis longtemps et c’est peut-être le bon moment.

Sean Kanan a joué Mike Barnes dans « Karate Kid III » (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

3. Qu’implique le retour de Chozen ?

Malgré sa défaite, Daniel n’a pas l’intention d’abandonner, alors il appelle Chozen (Yuji Okumoto) pour affronter Terry Silver. Vont-ils ouvrir un nouveau dojo ? Chozen sera-t-il devant Miyagi-Do ? Partagerez-vous la technique secrète ? Silver jouera-t-il avec l’esprit de Chozen ?

Maintenant que Daniel a accepté que l’offense soit également nécessaire, il a fait appel à quelqu’un qui est habitué à ce style et qui connaît les techniques du Miyagi-Do. Comment ce personnage influencera-t-il les élèves de Daniel ?

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Chozen (Yuji Okumoto), dans la scène finale de la quatrième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

4. Qu’adviendra-t-il de l’alliance de Daniel et Johnny ?

A la fin de la quatrième saison de « Cobra Kai», Daniel et Johnny se rendent compte que la seule façon de battre leur rival est d’unir les deux styles de karaté. Bien qu’ils n’aient pas réussi à remporter le tournoi, ils ont admis que leur philosophie et leurs enseignements étaient bons et ils ont regretté de ne pas avoir permis à leurs étudiants d’en apprendre davantage.

Cependant, tout semble indiquer qu’ils n’ont pas travaillé ensemble, du moins pas très tôt, puisque Daniel a demandé l’aide de Chozen et Johnny se concentre sur d’autres sujets : récupérer son fils et rechercher Miguel.

Daniel LaRusso et Johnny Lawrence formant une alliance au tournoi de karaté All-Valley dans la saison 4 de « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

5. Johnny se rendra-t-il au Mexique pour retrouver Miguel ?

Après avoir été exclu de la compétition en raison d’une douleur au dos, Miguel a décidé de se rendre au Mexique pour retrouver son père. Lorsque Johnny a appris sa décision, il a proposé de le chercher et Carmen l’a averti que le père de son fils était un homme très dangereux et ne connaissait pas l’existence de Miguel.

Cependant, cela reviendrait à laisser Robby seul, qui à la fin du quatrième volet de la série de Netflix, a reconnu ses erreurs et s’est réconcilié avec son père. Apparemment, Lawrence devra choisir entre ses deux enfants.

Johnny Lawrence serrant Robby dans ses bras à la fin de la quatrième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

6. Qu’arrivera-t-il à John Kreese ?

Terry Silver était fatigué de suivre les ordres de Kreese à cause de la dette qu’il avait envers l’homme qui l’avait sauvé de la guerre, alors il a décidé de se débarrasser de lui en l’envoyant en prison accusé d’avoir agressé Stingray, qui a accepté de mentir pour pour rejoindre Cobra Kai.

Avec Kreese à l’écart, Silver pourra affronter Lawrence sans crainte de représailles de la part de John, qui se soucie néanmoins de son ancien disciple. Que fera Kreese pour sortir de prison ? Va-t-il affronter son allié ?

Terry Silver se plaint à Kreese de l’avoir recherché et d’avoir changé sa vie (Photo : Cobra Kai / Netflix)

7. Tory révélera-t-il le secret de Terry Silver ?

Bien que Tory n’ait pas triché pour gagner son match contre Samatha LaRusso, son triomphe n’était pas réel, car son sensei, Terry Silver, a payé l’un des juges pour assurer la victoire de son dojo. En fait, si elle n’avait pas annulé le deuxième point de Sam, elle serait la gagnante de la catégorie féminine et Miyagi-Do serait la championne de la Vallée.

Tory a entendu la conversation de Silver et du juge corrompu, mais pourra-t-elle abandonner son trophée et le dire correctement ? Que se passera-t-il si le piège de Terry est découvert ? Sera-t-il invalidé en tournoi ou permettra-t-il simplement à Miyagi-Do et Eagle Fang Karate de ne pas disparaître ?

L’expression de Tory après avoir entendu que Terry avait triché pour assurer la victoire de Cobra Kai (Photo : Netflix)

8. La rivalité entre Tory et Sam prendra-t-elle fin ?

La rivalité de Tory et Sam s’est poursuivie dans la saison quatre de « Cobra Kai» Et durera probablement jusqu’aux premiers épisodes du cinquième opus. Mais cela pourrait se terminer si Nichols révèle que Terry a triché, ce qui aurait du sens compte tenu du chemin de rédemption du protégé de Kreese.

Tory affronte Sam au tournoi de karaté All Valley (Photo : Cobra Kai / Netflix)

9. Robby et Tory quitteront-ils Cobra Kai ?

Après avoir vu ce que le garçon qui a été maltraité par Anthony LaRusso Kenny est devenu, Robby a reconsidéré son séjour à Cobra Kai, afin qu’il puisse quitter le dojo, surtout après la trahison de Kreese par Terry.

De plus, les tromperies de Terry pourraient amener Tory à vouloir quitter le dojo, d’autant plus que sa loyauté est envers John Kreese.

La loyauté de Tory est envers John Kreese, alors va-t-il quitter Cobra Kai ? (Photo : Netflix)

10. Anthony LaRusso apprendra-t-il le karaté ?

A la fin de la cinquième saison de « Cobra KaiAnthony essaie d’arranger les choses avec Kenny, mais il veut juste se venger et promet de faire de sa vie un enfer. Peut-être que cette menace motivera le plus jeune LaRusso à apprendre le karaté.