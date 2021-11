10 moments WandaVision qui ont changé le MCU pour toujours

La mini-série Disney + acclamée par la critique de Marvel présente une distribution de stars comprenant Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Les moments choquants qui ont secoué indéfiniment l’univers cinématographique Marvel ont été encore plus juteux que les performances. WandaVision peut s’appuyer fortement sur le format de la sitcom au début, mais nous apprenons rapidement que ce n’est pas que de la comédie physique et des blagues intelligentes.

Au lieu de cela, la série virale peut souvent devenir sombre et même tragique. Les fans de MCU connaissent l’histoire d’amour de Wanda (Olsen) et Vision (Bettany) et comment elle s’est terminée, donc personne ne savait exactement ce qui allait se passer dans WandaVision. La série a fini par produire certains des plus grands rebondissements de l’histoire de Marvel. Plongeons dans ce qui s’est passé à l’intérieur et à l’extérieur du monde de Wanda.

[10] Les fausses publicités en cours offrent un sens caché

Les publicités – une par épisode – incluent toutes des références à d’autres événements, choses et personnes au sein du MCU. Par conséquent, chaque coupe effrontée offre un aperçu du passé ou de l’avenir de Marvel. La première publicité présente un grille-pain fabriqué par la société de Tony Stark, qui a également construit la bombe qui a tué les parents de Wanda quand elle avait 10 ans.

La fausse publicité de l’épisode 2 se concentre sur une montre de la société « Strücker », qui fait référence à l’agent d’Hydra qui a kidnappé à la fois Wanda et Pietro. Dans l’épisode 3, le produit est un Hydra Soak, pour « quand vous voulez vous évader, mais que vous ne voulez aller nulle part ». Cela pourrait faire référence à la situation difficile de Wanda à l’époque.

Dans l’épisode 5, le produit est une marque de serviettes en papier appelée « Lagos », avec le slogan « Pour quand vous faites des dégâts, vous ne le vouliez pas ». Cela fait allusion à l’accident de Wanda lors de la mission Avengers à Lagos, qui s’est produit pendant Captain America : guerre civile. Dans l’épisode 6, nous voyons un garçon désespéré échoué sur une île déserte. A cette époque au cours de la WandaVision scénario, Wanda est tout aussi désespérée et ferait n’importe quoi pour récupérer Vision et Pietro.

Et enfin, dans l’épisode 7, il y a une publicité pour Nexus, « un antidépresseur unique qui fonctionne pour vous ancrer dans votre réalité, ou la réalité de votre choix ». Nous voyons plus tard Wanda utiliser le produit elle-même pour faire face à tout.

[9] Wanda dit au revoir à Vision et à leurs enfants

Il n’y avait toujours qu’une seule façon pour que tout cela se termine: Wanda doit abandonner la vie qu’elle a construite à Westview. Dans la finale de la série, après avoir appris que la suppression du Westview Hex signifie que Vision, Billy et Tommy seront tous détruits, Wanda prend la décision difficile de supprimer la barrière. Cela signifie la fin de son mari et de ses deux fils. La scène a toujours l’espoir, cependant, qu’un jour ils pourraient être réunis. La scène après le générique offre encore plus d’espoir : Wanda entend ses fils l’appeler, préparant probablement leur retour dans l’univers Marvel.

[8] Wanda voit le corps de Vision à SWORD

Dans ce tristement célèbre cinquième épisode de WandaVision, SWORD révèle des images de Scarlet Witch, alias Wanda, leur volant « déshonorablement » le corps de Vision – mais elle l’a peut-être réellement sauvé. Comme Jimmy l’a souligné, cela la mettrait en violation directe des accords de Sokovie. De même, a ajouté Hayward, cela allait à l’encontre du propre testament de Vision. En tant que tel, il est resté déterminé à ne la considérer que comme une hostile à éliminer. Cependant, il y a beaucoup à suggérer que Hayward n’a peut-être pas dit toute la vérité et que les actions de Wanda pourraient en fait faire partie d’une mission de sauvetage.

[7] « Agnes » révèle sa véritable identité

Bien que beaucoup s’attendaient à la révélation depuis Kathryn Hahn (Le rétrécissement d’à côté) a été présenté comme simplement une « voisine curieuse » nommée Agnès, il a fallu sept épisodes pour que la série révèle enfin son véritable méchant. Wanda est rapidement passée de la toute-puissante sorcière qui terrorisait tout Westview à devenir elle-même une victime, soumise à la manipulation d’une autre sorcière nommée Agatha Harkness. Soudain, Wanda est passée de la créatrice de sa propre série télévisée à un autre acteur jouant un rôle dans l’une d’elles.

[6] Monica retourne à Westview

Hayward de SWORD est également responsable d’avoir exhorté Monica Rambeau (interprétée par Teyonah Parris, dont la carrière a décollé avec Des hommes fous) pour enquêter sur le mystérieux champ d’énergie entourant la ville de Westview, qui était sous le contrôle de Wanda. Ayant acquis plusieurs traces de la magie de Wanda pour ressusciter Vision, Hayward avait l’intention de faire tuer Wanda et sa famille pour couvrir l’anomalie de Westview. Cependant, ses plans ont été déjoués par Jimmy Woo (Randall Park de Fraîchement débarqué) et Darcy Lewis (Dennings).

Une fois que Wanda a expulsé Monica de Westview, elle est déterminée à aider Wanda. Dans l’épisode 6, en parlant à Darcy et Jimmy, Monica admet qu’elle comprend Wanda parce qu’elle sait ce qu’elle ressent. À ce moment, les yeux de Monica révèlent qu’elle est brisée par la mort de sa mère. Elle doit être forte parce qu’il y a un but plus grand en ce moment.

Monica apprend cependant que le retour à Westview pourrait avoir des conséquences désastreuses car cela affecte ses cellules au niveau moléculaire. Dans le WandaVision finale de la série, elle prend toujours ce risque. Heureusement, cela la transforme en super-héros, mais retourner à Westview aurait pu la tuer.

[5] La vision blanche prend vie

La tension monte lorsque nous apprenons le projet principal de Hayward, qui tournait autour de la reconstruction de Vision en tant qu’arme. White Vision, comme on l’a connu, est un « synthezoïde » reconstruit du même nom, dont le corps a été réactivé par SWORD. Ayant reçu sa mission de détruire Wanda et sa vision recréée, blanche Vision a été mis au défi sur sa propre identité, et après avoir acquis les souvenirs de Vision, s’est déclaré être la vraie Vision, avant de partir. Dans l’épisode 8, nous avons un aperçu de la vision toute blanche dans une séquence passionnante à mi-crédits, et les enjeux s’intensifient à partir de là.

[4] SWORD entre dans l’image

WandaVision l’épisode 4 a effectivement introduit la Division d’observation et de réponse des armes sensibles, une agence analogique du SHIELD dont l’existence même est un secret bien gardé. Leur rôle est, traditionnellement, de protéger la Terre des menaces extraterrestres.

Tyler Hayward (joué par Josh Stamberg, mémorable dans L’affaire) est l’agent de SWORD de haut rang que nous rencontrons rapidement après avoir pris connaissance de l’organisation. Il a été promu réalisateur après la mort de Maria Rambeau (interprétée par Lashana Lynch, aussi bon que le nouveau 007 dans Pas le temps de mourir), dont la fille Monica sera discutée plus loin dans cet article. Au cours de son mandat, Hayward a concentré les efforts de SWORD de leurs opérations extraterrestres sur la robotique, les nanotechnologies et l’intelligence artificielle.

[3] Le « retour » du frère mort de Wanda

Une autre grande révélation intervient également dans l’épisode 5 lorsque Pietro Maximoff – d’une franchise de films complètement différente – entre en scène. En tant que Dr. Darcy Lewis (joué par Kat Dennings de 2 filles cassées) note, Pietro a été refondu. Quicksilver n’est plus joué par Aaron Taylor-Johnson (Avengers: l’ère d’Ultron). Au lieu de cela, c’est Evan Peters (lauréat d’un Emmy pour Jument d’Easttown) qui se présente à la porte de Wanda dans les derniers instants de l’épisode. Quicksilver revient dans la vie de sa sœur, des années après sa mort, et en même temps, le X Men entrent enfin dans le MCU.

[2] Norm se souvient de sa vraie vie

Plus tôt dans ce cinquième épisode, cependant, Vision a dû agir rapidement dans son bureau lorsque Norm s’est exposé par inadvertance à la sombre réalité. Alors que Norm commence à lire cet e-mail louche à haute voix, tout le bureau sonne sans avertissement, lisant avec lui alors qu’il passe en revue la communication secrète de SWORD qui fait référence à « l’anomalie Maximoff ». Vision presse ses doigts contre l’ordinateur, zappant l’e-mail, avant de se tourner vers Norm pour faire de même.

Réveillé de sa transe de sitcom, l’homme qui s’appelle en fait Abilash Tandon implore frénétiquement de l’aide. Abilash n’a aucune idée de combien de temps il est sous le contrôle de Wanda et cherche rapidement son téléphone pour contacter sa sœur. Vision essaie de le calmer, mais Abilash commence à crier que quelqu’un est dans sa tête. Vision presse ses doigts contre les tempes d’Abilash, le faisant revenir à la norme ignorante. Les enjeux – et les soupçons – de Vision ont certainement été soulevés dans cette scène dramatique, c’est le moins qu’on puisse dire !

[1] La vision attrape la fausse réalité

C’est pendant le cinquième épisode historique de la série que les soupçons de Vision à propos de Wanda et de leur vie pittoresque ensemble ont vraiment grandi. Et tout arrive enfin à son paroxysme lorsqu’il retourne dans son bureau pour la première fois depuis le premier épisode. En dehors de la vue de Wanda, il découvre enfin le mystère. Son employeur ayant amélioré sa technologie, Vision aide son sympathique collègue « Norm » (joué par Asif Ali) à tester Internet sur son ordinateur. Après l’avoir composé, ils trouvent un e-mail très révélateur qui les attend… Et à la fin de cet épisode, Vision a une confrontation décisive avec Wanda, qui menace finalement les propres « visions » de Wanda du futur.