10 moments scandaleux d’Eric Andre Show dont nous ne pouvons pas nous lasser

Le spectacle Eric André est le premier, et peut-être le dernier, talk-show du genre. Tourné à Los Angeles dans un studio non climatisé, sans public, le comédien titulaire a des invités célèbres qui n’ont aucune idée de ce à quoi ils servent alors qu’il continue de les choquer et de les confondre pour rire. Qu’il s’agisse de poser des questions inappropriées en succession rapide ou de faire semblant de déféquer sur le sol, le spectacle de comédie peut même basculer sur le territoire de l’horreur corporelle. Entrecoupés d’interviews loufoques se trouvent des segments de l’homme dans la rue et d’autres sketches hilarants mettant en vedette Andre et son acolyte, le comédien Hannibal Burress.

Alors que les fans dévoués ont vu chaque épisode de l’émission de cinq saisons, dont chacun ne dure qu’environ quinze minutes, de nombreux moments ont pris vie via Youtube et d’autres plateformes de partage de vidéos. La magie de l’émission reposait vraiment sur le fait que les célébrités ne faisaient pas leurs recherches ou ne se préparaient pas à ce qui allait se passer dans les interviews. Quand il a commencé à rassembler un plus grand nombre de fans, même s’il a apporté plus de noms de liste A dans la série, les réactions authentiques qui ont fait de la série ce qu’elle était sont devenues une chose du passé. Bien que sa sauce spéciale ne puisse pas être recréée, nous avons la chance de nous retrouver avec des heures de contenu fractionné sur les sites de streaming, afin que nous puissions revisiter les moments qui ne vieillissent jamais.

L’interview de Lauren Conrad devient… désordonnée

Lauren Conrad est l’une des deux seules invitées dans l’histoire de Le spectacle Eric André de sortir de l’entretien. Alors qu’Eric faisait ses singeries habituelles – allant jusqu’à dessiner une croix gammée littérale sur son front avec du rouge à lèvres rouge tout en parlant – ce n’est que lorsqu’il a vomi sur son bureau et l’a mangé que la starlette a eu assez de nausée pour partir. Le vomi était un mélange de flocons d’avoine qu’il tenait dans sa bouche.

Le père d’Hannibal révèle son vrai moi

Hannibal Burress, l’acolyte d’André et un brillant humoriste à part entière, a des épisodes où il vole la vedette. C’est l’un de ces épisodes, comme tout à coup au milieu d’une interview avec Nick Cannon, un homme étrange erre sur le plateau, avec ses parties génitales visibles à travers sa braguette dézippée, prétendant être le père d’Hannibal. Hannibal s’énerve contre son « père » perdu depuis longtemps pour avoir interrompu « la plus grande interview » de sa vie. L’homme essaie de s’excuser, mais Hannibal dit : « Tu n’as pas du tout fait partie de ma vie, et j’interviewe Nick Cannon, ancien collaborateur de R. Kelly, et les machinistes te laissent entrer ici avec ta bite dehors ! » Autant dire que Cannon n’était pas content.

James Van Der Beek voit double

Pendant Ruisseau Dawson et Blues universitaire L’interview de l’acteur James Van Der Beek, les sosies d’Eric Andre, Hannibal et James montent soudainement sur scène, se tiennent à côté de leurs sosies et commencent à répéter chaque mot qu’ils disent et chaque action qu’ils font. Eric et Hannibal font semblant de ne pas s’en apercevoir, donnant à James l’impression qu’il fait partie d’un « rêve de fièvre ». Les animateurs et leurs mimes tentent de faire raconter une histoire à Van Der Beek, n’importe quelle histoire, mais il est complètement incapable de se concentrer.

Wiz Khalifa n’est pas préparé, et nous non plus

Wiz Khalifa est connu pour être un rappeur cool et amateur de pot. Alors qu’il semble imperturbable, Eric a tout mis en œuvre pour faire paniquer la célébrité particulièrement calme, qui finit par se couvrir les yeux pendant qu’Eric frappe un assistant de production nu. Des ratons laveurs errant sur scène à un imitateur de George Clooney sortant du bureau d’Eric, en passant par la discussion sur Diablo Cody en train de faire Junon Commentaire de DVD, cette interview contient un peu de toutes sortes d’humour dans la série, ce qui en fait une introduction parfaite pour quelqu’un qui n’a jamais vu un épisode.

Eric n’obtient pas le travail chez Fruit Loops

Dans l’un des croquis uniques les plus brillants de la série, Eric Andre enfile un body entièrement noir recouvert de céréales Fruit Loops, ainsi que l’un de ces colliers en forme de cône destinés aux chiens blessés qu’ils ne sont pas censés lécher. . Il monte dans un métro bondé de New York et pleure qu’il n’a pas obtenu le travail chez Fruit Loops, avant de verser des céréales et du lait dans son col et de s’offrir pour être mangé comme « communion ». Naturellement, tout le monde dans le métro est paniqué et dégoûté, le maudissant et sautant en arrière alors que le lait éclabousse partout.

Oiseau en l’air ! Avec la chanson « Ya-Boo-Bay »

Dans son « Bird Up! » segment de l’homme dans la rue, Andre porte un costume d’écran vert intégral et harcèle les étrangers, avec les images ensuite trafiquées en post pour ajouter des animations amusantes. Dans cette itération, il s’approche d’une femme et met son doigt vêtu d’un costume vert dans sa bouche, et commence à répéter un chant guttural qui ressemble à « Ya-Boo-Bay-Ya-Boo-Bay » alors qu’il prend son doigt dedans et dehors. Au-delà de la pure bêtise de l’action, cela fonctionne à cause de la réaction de la femme, ou plutôt de son absence de réaction. Au lieu d’être dérangée par Andre, elle l’accepte, dansant avec lui pendant qu’il chante.

La réunion du conseil municipal de Rancho Cucamonga

L’une des cascades les plus importantes de la série, ce morceau trouve Andre lors d’une réunion du conseil municipal à Rancho Cucamonga, en Californie. Dans la foulée, il s’habille comme un frère de fraternité avec une casquette de baseball sur le côté, montant sur le podium pour faire campagne pour les votes lors d’une élection non spécifiée. Il promet catégoriquement que s’il gagne, il mettra « de la bière dans les fontaines à eau et des caméras dans les vestiaires des filles », avant d’être escorté hors de la scène par un policier. Ce coup d’infiltration a coûté à Andre une nuit de prison.

Grimes et punition

Presque tous les épisodes de Le spectacle Eric André présente un invité musical, dessinant souvent des noms énormes pour de brèves performances qui n’ont parfois rien à voir avec la musique, comme lorsqu’Eric a le célèbre DJ Flying Lotus pour vérifier ses e-mails. Lorsque Grimes a joué dans l’émission, le segment a été surnommé « Grimes and Punishment », et impliquait la chanteuse expérimentale ceinturant ses sons bizarres et chantants tout en se faisant littéralement torturer. Tout en progressant des chatouilles aux décharges électriques en passant par les yeux bandés et les bombardements de slime à la Nickelodeon, la popstar avant-gardiste a réussi à continuer.

La transformation d’Eric pour la saison 5

Les fans de la série savent qu’Eric Andre aime changer radicalement de look à chaque saison. Cela a commencé avec des coupes de cheveux, comme son passage à un style Kat Williams pour la saison trois, mais a ensuite pris une tournure plus sombre lorsqu’il est devenu extrêmement mince pour la saison quatre et a complètement arrêté de se baigner et de se couper les cheveux ou les ongles. À l’inverse pour la saison 5, il était surprenant de le voir complètement rasé, à l’exception de ses sourcils. Il a également pris du poids pour la dernière saison et a continué à prendre plus de poids tout au long du tournage. On peut dire beaucoup de choses sur Andre, mais son dévouement corps-esprit à son métier est remarquable.

Présentation de la « marque Russell » unique

Un thème récurrent dans la série, au-delà des véritables invités célèbres, est d’avoir des imitateurs de célébrités, à divers degrés de ressemblance avec leurs stars. Eric et Hannibal les traitent comme de vraies stars, ce qui en fait un bâillon hilarant. Dans le deuxième épisode de la toute première saison de la série, Andre annonce « le mari de Katy Perry, Russell Brand », et en sort un homme extrêmement mince, torse nu mais portant des bretelles et portant un pigeon vivant. Joué par l’acteur Semere-Ab Etmet Yohannes, le personnage répond aux questions spécifiques à Russell-Brand d’André avec des réponses étranges.