10 meilleurs films de Matthew McConaughey, classés

Matthew McConaughey est né à Uvalde, au Texas, de parents qui finiront par se marier trois fois. Il a sans aucun doute eu une enfance intéressante et aventureuse. Après un bref séjour en Australie dans le cadre d’un programme d’échange à l’étranger, McConaughey a décidé de poursuivre des études en droit mais a fini par abandonner pour fréquenter une école de cinéma. Tout en faisant des films, l’amour de McConaughey pour le jeu d’acteur grandit et lors d’une rencontre fortuite dans un bar, il rencontre un producteur qui l’invite à auditionner pour un film intitulé Étourdi et confus. A partir de là, c’est l’histoire.

La carrière de McConaughey a définitivement connu des hauts et des bas. Après avoir joué face à Sandra Bullock dans Un temps à tuer, McConaughey est devenu la prochaine grande chose et a travaillé avec de grands réalisateurs dont Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Sa carrière a pris un tournant et il est devenu le mec incontournable des comédies romantiques et pendant cette période, il a fait des choix d’acteur douteux qui ont nui à sa réputation à Hollywood. À travers tout cela, il est resté fidèle à lui-même et à son amour pour la vie et le jeu d’acteur. Finalement, il allait jouer Ron Woodroof, le cow-boy de rodéo séropositif dans Club des acheteurs de Dallas où il a remporté l’Oscar du meilleur acteur. Il a montré dans cette performance qu’il a non seulement du charisme, mais qu’il a également les talents d’acteur pour prouver qu’il est l’un des plus grands. Aujourd’hui, après une longue et aventureuse carrière, McConaughey est l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood. Plongeons dans ses dix meilleurs films, classés.

dix EDtv

EDtv était l’un des premiers films de McConaughey réalisé par la légende hollywoodienne Ron Howard. Le film est une comédie satirique sur une émission de téléréalité qui décide de suivre la vie quotidienne du vendeur décontracté d’un magasin de vidéos, Ed (McConaughey). Bien qu’il s’agisse d’un flop au box-office, le film était une vision intéressante de la télé-réalité et McConaughey a donné une performance charmante. Dans le même temps, il a fait découvrir au monde la chimie entre McConaughey et Woody Harrelson, qui seront plus tard réunis dans HBO. vrai détective.

9 Rick garçon blanc

Le drame policier de 2018 Rick garçon blanc raconte l’histoire vraie de Rick Wershe (Richie Merritt) qui est devenu le plus jeune informateur de la police de l’histoire et plus tard un baron de la drogue à Detroit dans les années 1980 pendant l’épidémie de crack. McConaughey incarne son père coriace qui lutte pour s’occuper de sa famille tout en étant émotionnellement en conflit avec les choix de son fils. McConaughey donne une performance stellaire et graveleuse dans son rôle de voleur de scène.

8 U-571

Ce film d’action sous-marin sur la Seconde Guerre mondiale raconte l’histoire d’un sous-marin allemand repris par des sous-mariniers américains en mission pour capturer la machine à chiffrer Enigma. U-571 est une histoire pleine d’action sur la Seconde Guerre mondiale qui a été bien accueillie par les critiques et le public. McConaughey joue le rôle principal du lieutenant Andrew Tyler aux côtés d’un ensemble comprenant Bill Paxton, Harvey Keitel et Jon Bon Jovi.

7 Un temps à tuer

McConaughey a déclaré dans ses mémoires acclamées, Feu vert, que ce film a amené les gens à reconnaître son visage dans la rue. À l’origine, McConaughey auditionnait pour un petit rôle dans Un temps pour tuer, mais il a convaincu le réalisateur Joel Schumacher de le laisser lire pour le plus grand rôle de Jake Brigance. Ce drame judiciaire captivant, mettant également en vedette Sandra Bullock et Samuel L. Jackson, a été un succès au box-office et a lancé la carrière de McConaughey.

6 Amistad

McConaughey cherche toujours à travailler avec de grands réalisateurs. En 1997, il a la chance de travailler avec Steven Spielberg dans son drame sur l’esclavage Amistad. McConaughey incarne l’avocat américain Roger Sherman Baldwin, qui doit apprendre à communiquer avec un groupe d’esclaves pour prouver leur liberté devant un tribunal. Le film déchirant peut être difficile à regarder à certains moments, mais Spielberg a livré un excellent film illustrant cette histoire vraie.

5 L’avocat de Lincoln

Ce thriller juridique sous-estimé raconte l’histoire de Mick Haller (McConaughey), un avocat de la défense qui travaille à l’arrière de sa Lincoln. Haller est sollicité par le riche Louis Roulet (Ryan Phillippe) pour le défendre dans une affaire d’agression et Haller découvre bientôt qu’il y a beaucoup plus à l’histoire. L’avocat de Lincoln est un drame policier captivant et McConaughey brille en tant qu’outsider charismatique Mick Haller.

4 Étourdi et confus

McConaughey a fait ses débuts avec sa ligne de signature « D’accord, d’accord, d’accord » dans le film classique de Richard Linklater sur le lycée des années 1970, Étourdi et confus. Le premier rôle de McConaughey était celui de Wooderson, un homme plus âgé qui ne peut s’empêcher de vivre comme un lycéen. McConaughey a prouvé ses capacités en tant qu’acteur et a certainement présenté son destin de devenir une star. McConaughey était initialement censé avoir un rôle beaucoup plus petit, mais Linklater a vu son potentiel et a donné à McConaughey plus de scènes où il a improvisé plusieurs de ses lignes classiques.

3 Boue

Le film 2012 de Jeff Nichols, Boue, peut être responsable de la résurrection de la carrière de McConaughey. Le film acclamé par la critique a mis en lumière les capacités de McConaughey en tant qu’acteur dramatique et il a été apprécié du public comme des critiques. L’histoire du passage à l’âge adulte suit deux garçons qui aident un hors-la-loi nommé Mud (McConaughey) à renouer avec son amant tout en essayant de fuir le pays. C’est une histoire avec de l’action, du cœur et une distribution d’ensemble stellaire comprenant Reese Witherspoon, Tye Sheridan et Sam Shepard.

2 interstellaire

Le chef-d’œuvre de science-fiction de Christopher Nolan raconte l’histoire d’un groupe d’astronautes en quête d’un nouveau monde après l’épuisement des ressources de la Terre. McConaughey incarne le pilote cow-boy, Cooper, qui prend les devants pour sauver l’humanité. Interstellaire était une aventure visuellement époustouflante dans le cosmos liée par la partition envoûtante de Hans Zimmer. McConaughey brille dans chaque scène en tant qu’homme déchiré entre sauver le monde et tenir sa promesse de retourner auprès de sa fille Murph (Jessica Chastain).

1 Club des acheteurs de Dallas

Jean-Marc Vallée Dallas Buyers Club nous a donné la meilleure performance de McConaughey à ce jour. Le film suit le cow-boy de rodéo Ron Woodruff (McConaughey) qui découvre qu’il est séropositif, l’envoyant dans une quête pour trouver de nouveaux médicaments pour lui sauver la vie. Woodruff forme un club avec Rayon, un patient transgenre atteint du SIDA, brillamment interprété par Jared Leto, pour vendre les médicaments à d’autres. C’est une histoire d’amitié, de détermination et de lutte contre la bureaucratie de notre système de santé. McConaughey et Leto ont tous deux remporté des Oscars à juste titre pour leurs brillantes performances.