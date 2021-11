10 meilleurs films de Francis Ford Coppola, classés

On ne peut pas parler de l’histoire du cinéma américain sans évoquer Francis Ford Coppola. Arrivé à Hollywood alors que l’industrie perdait de l’argent, il a eu la chance d’atteindre son rythme artistique lorsque les studios ont décidé de tenter leur chance avec de jeunes enfants.

Coppola est l’un des plus grands de sa génération, avec Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg, William Friedkin et George Lucas. Une récolte de cinéastes qui ont radicalement affiné les types de films qui ont été réalisés pour beaucoup d’argent et les types de films qui ont rapporté de l’argent. La course de Coppola dans les années 70 est inégalée avec Parrain, Le Parrain II, Apocalypse maintenant, et La conversation. Tout au long de sa carrière, Coppola a fermement ancré son nom dans l’histoire du cinéma américain.

Jetons un coup d’œil aux dix meilleurs films de son illustre carrière.

dix Tétro

Facilement le meilleur des films du 21ème siècle de Coppola et financé avec son propre argent – Tétro trouve un équilibre particulier entre expérimentation artistique (son film le plus proche de Fellini) et récit sincère.

En partie inspiré par sa propre vie, Coppola a choisi Vincent Gallo comme le titulaire « Tetro », l’écrivain autodestructeur et hautement combustible qui s’est enfui à Buenos Aires pour échapper à sa famille abusive. Mais, une véritable inspiration et des tensions frappent parce que son frère séparé Benny – joué par Alden Ennerhich que Coppola est en partie responsable de la découverte – vient le trouver, ouvrant le passé d’une manière bâclée et laide.

Bien qu’il n’atteigne pas tout à fait les sommets de ses premiers chefs-d’œuvre, l’intimité du cadre et la magnifique cinématographie N&B à l’ancienne étaient une incursion bienvenue pour Coppola de retour dans les bonnes grâces du cinéma.

9 Coton Club Encore

Lorsque Club du coton filmé, le montage final avait été retiré à Coppola, atténuant sa vision originale de donner la parole aux artistes noirs joués dans les clubs de l’époque de la prohibition, déplaçant l’attention sur les gangsters dans les coulisses. Radicalement recoupé, Coppola livre sa vision originale de la politisation de l’art noir et dresse également un portrait perspicace de l’inauthenticité d’Hollywood.

Mettant en vedette Gregory Hines en tant que danseur qui ne peut pas traîner dans le club et Richard Gere en tant que musicien qui veut être acteur, tous deux naviguent dans le monde criminel. Coppola montre sa main habile pour créer une autre épopée policière étonnamment moderne. Le film présente également un casting de soutien profond de Laurence Fishburne, James Remar, Tom Waits, Nicolas Cage et Bob Hoskins, tous opérant dans les coulisses des clubs enfumés.

8 Les étrangers

Quand Coppola s’est mis à faire Les étrangers, il avait une mission : découvrir la prochaine génération de jeunes talents américains. Et il est passé avec brio. Les Outsiders ont présenté au monde Tom Cruise, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane, C. Thomas Howell et Ralph Macchio avant qu’ils ne deviennent des stars.

Suivant la culture des gangs de jeunes du roman acclamé pour jeunes adultes de SE Hinton du même nom, Coppola dirige le jeune ensemble alors qu’ils naviguent dans la pauvreté de la classe inférieure et la violence des enfants riches, le tout dans un artifice brillant des années 1950. Tout cela sans jamais perdre le cœur du matériel source.

7 Dracula

La première incursion de Coppola dans l’horreur avec Dracula transformé en opéra en costume gothique couvert de sang, de chair et d’artifice. Il présente Gary Oldman en tant que monstre titulaire qui tombe amoureux de la belle Mina Murray (Winona Ryder).

L’horreur plonge dans une belle et élégante balade dans un camp d’horreur. Où les monstres, les bêtes et les hommes ne peuvent montrer leur véritable affection que par la violence. Alors que l’ensemble présente de grands noms, Hopkins vole la vedette en tant que célèbre chasseur de monstres Van Helsing.

6 Tucker : L’homme et son rêve

Tucker : L’homme et son rêve est une magnifique ode aux ambitions de la légende de la construction automobile américaine Preston Tucker (Jeff Bridges) alors qu’il combat les machinations diaboliques des sociétés les plus puissantes d’Amérique et leurs liens avec la politique. Coppola garde la lumière matérielle et narrative car il passe de son époque à développer des véhicules militaires à son concept de voiture révolutionnaire, la « Tucker Torpedo » qui l’oppose aux trois titans de l’industrie automobile.

Avec son bras droit Abe Karatz (Martin Landau, nominé aux Oscars) le menant à travers la mêlée, nous voyons malheureusement à quel point ses rêves sont malheureux et à quel point ce défi est voué à l’échec. La cinématographie de Vittorio Storaro (Apocalypse Now) est également magnifique et rappelle son travail sur The Conformist.

5 La conversation

Tout en faisant une pause dans l’emballage du Parrain Partie II, le réalisateur Francis Ford Coppola a décidé de réaliser un énième chef-d’œuvre dans ses coulisses. Mettant en vedette une performance paranoïaque et discrète du grand Gene Hackman dans le rôle de Harry Caul, un expert en surveillance qui pense qu’il est pris au milieu d’un complot gouvernemental.

La conversation détours d’un thriller dans une étude de personnage déprimante qui se manifeste apparemment au milieu du scandale du Watergate, alors que Caul est terrifié par ce qui va arriver à un jeune couple qu’il suit. Un reflet de l’époque qui rappelle d’autres thrillers complotistes tendus des années 70, mais aussi celui qui a vieilli avec une beauté malheureuse à cause de la méfiance de masse des gouvernements. Coppola a exécuté un film discret avec profondeur.

4 Poisson grondant

Le Coppolas le plus proche est venu de toucher les longueurs d’onde de la Nouvelle Vague française, Poisson grondant est construit comme un noir intense et fébrile contre le terrain de jeu SE Hinton de la culture violente des jeunes. Mettant en vedette des performances de star du jeune ensemble de Matt Dillon, Diane Lane et Mickey Rourke, Rumble chante parce que Coppola a apparemment jeté le livre de jeu par la fenêtre et existe comme la réponse parfaite à Les étrangers, flottant à l’opposé du spectre, stylistiquement.

3 Parrain Partie II

Si Le parrain nous a donné l’espoir que Michael Corleone fasse passer son entreprise familiale à sa prochaine phase, Le Parrain : Partie II voit que l’idéalisme s’est transformé en tragédie. Mettant en vedette l’arc déchirant de Fredo (John Cazale) alors que d’autres membres de la famille se retournent contre le désir de pouvoir de Michael et ses coups écrasants pour la loyauté de la famille.

Parrain Partie II reste la suite par excellence car elle présente le développement de matériel thématique et la rapidité avec laquelle les choses peuvent tourner au pire. La deuxième partie a également récompensé Robert De Niro d’un Oscar (comme Brando) pour son interprétation du jeune Don Vito Corleone alors qu’il emmène sa famille de la rue au trône. Parrain Partie II reste l’une des plus grandes suites jamais réalisées et est une autre pièce indélébile de la fiction mafieuse.

2 Apocalypse maintenant

L’un des, sinon les plus grands films de guerre jamais réalisés Apocalypse maintenant vu François au bord de l’effondrement. Presque en faillite pour faire tourner le film tout en se plongeant avec l’équipe du film au cœur de la jungle, ce qui en est sorti est devenu une pièce maîtresse du cinéma et de l’histoire américains.

Le jeune Benjamin Willard (Martin Sheen) est envoyé en mission top secrète pour assassiner le violent et meurtrier Walter E. Kurtz (une autre performance emblématique de Marlon Brando) qui s’est rendu dans les coins les plus reculés des villages vietnamiens. Apocalypse est un film de guerre pas comme les autres, un cauchemar hallucinatoire au cœur des ténèbres.

1 Le parrain

Toute autre épopée criminelle vivra dans l’ombre du Parrain. C’est peut-être le film le plus influent et la pièce de cinéma pop la plus astucieuse jamais vue sur grand écran.

Un film mafieux sur la corruption des pouvoirs dans le modèle américain consistant à devenir votre patron, AKA, le capitalisme. Un roi (Marlon Brando) avec ses trois fils Michael (Al Pacino), Sonita (James Caan) et Fredo (John Cazale) se disputent tous le trône de leur père alors que l’avenir de l’entreprise se rapproche de lui.

Tout dans le film est devenu emblématique, depuis les arcs du personnage, la musique, le dialogue et la cinématographie divine de Gordon Willis des salles faiblement éclairées dans lesquelles les puissants font des affaires. Le parrain résistera à jamais à l’épreuve du temps en raison des niveaux de génie artistique exécutés à tous les niveaux.