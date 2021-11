10 meilleurs épisodes de Seinfeld, en streaming maintenant sur Netflix

Créé par Larry David et le titulaire Jerry Seinfeld, Seinfeld osé aller là où aucune sitcom n’est allée auparavant – nulle part. D’une durée de neuf ans et de 180 épisodes, l’émission célèbre pour « ne parler de rien » parvient en fait à parler de tout, avec des épisodes couvrant autant de circonstances infimes qui définissent la vie moderne. Qu’il s’agisse de s’occuper d’une chemise rétrécie chez le nettoyeur à sec ou de se perdre dans un parking, la série utilise le sens aigu de l’humour d’observation de Seinfeld pour se moquer des désagréments qui sont devenus une partie de l’expérience humaine.

Le comédien Jerry Seinfeld joue le rôle d’une version fictive de lui-même, un comédien qui travaille à New York. À ses côtés se trouvent son ex-petite amie Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), son meilleur ami George Costanza (Jason Alexander) et le voisin d’à côté loufoque Kramer (Michael Richards). Du caractère pathétique de George au charme excentrique d’Elaine en passant par la maladresse du voisin Kramer, chaque ami s’équilibre, gérant chaque situation qui lui est présentée à sa manière hilarante.

Avec des dizaines d’épisodes, il est presque impossible de se limiter aux dix meilleurs car Seinfeld est un spectacle rare où chaque saison reste toujours bonne. Bien que chaque fan ait une vision différente des épisodes les plus drôles, et que tous les épisodes de rire ne puissent pas faire la coupure, ce sont les dix meilleurs épisodes selon un consensus très impartial. Seinfeld experts.

[10] Le garage de stationnement (Saison 3, Épisode 6)

Après un voyage réussi au centre commercial, Jerry, Elaine, George et Kramer découvrent qu’ils ne se souviennent plus où ils se sont garés dans l’immense parking du centre commercial. Errant pendant des heures dans leur propre enfer personnel, errant en rond comme quelque chose d’un mythe grec, chaque personnage souffre pour des raisons différentes. Le poisson rouge d’animalerie récemment acheté par Elaine meurt dans son sac, et Jerry et George sont arrêtés pour avoir uriné en public, Jerry mentant sur une fausse condition pour essayer de s’en sortir, et George manquant le dîner d’anniversaire de ses parents.

[9] La Limousine (Saison 3, Épisode 19)

Essayant de tirer un rapide, Jerry et George prennent une limousine de l’aéroport qui est destinée à un autre client. En prétendant être « Murphy » et « O’Brien », à qui la limousine est destinée, ils se rendent vite compte qu’ils sont dépassés. Les choses montent à pic lorsqu’il devient évident que les deux se dirigent vers un rassemblement pour la suprématie blanche, où ils sont censés être les têtes d’affiche, s’adressant à une foule de fanatiques au milieu d’une contre-manifestation, tandis que la violence s’intensifie entre les deux camps .

[8] Le distributeur de Pez (Saison 3, Épisode 14)

George sort avec un pianiste de concert et est absolument fou d’elle. Il invite Jerry et Elaine à venir la voir jouer, et dans le public pendant son spectacle, Jerry sort un distributeur Pez, le plaçant sur la jambe d’Elaine, ce qui la fait craquer de manière incontrôlable. Après le spectacle, en discutant avec la petite amie de George, ils se rendent compte que le rire l’a insultée et a ébranlé sa confiance. Elle jure de trouver le coupable, alors que George essaie de cacher que c’était l’un de ses amis. Pendant ce temps, Kramer essaie de commercialiser son idée d’une eau de Cologne qui sent bon la plage.

[7] The Soup Nazi (Saison 7, Épisode 6)

Dans cet épisode, Seinfeld et compagnie affrontent un souper extrêmement strict qu’ils surnomment la « Soupe Nazie ». Basé sur un vrai vendeur de soupe à New York, le tyran-spécialiste de la soupe est si strict avec ses règles de commande qu’il interdit souvent les clients avec son slogan « Pas de soupe pour vous ! George et Elaine sont tous deux bannis, déplorant la perte de la soupe savoureuse, pendant ce temps, Jerry conteste l’accusation de George selon laquelle il utilise trop de paroles de bébé avec sa petite amie.

[6] Les Fusilli Jerry (Saison 6, Épisode 21)

L’épisode commence avec un bang, avec Kramer recevant les mauvaises plaques de vanité au Département des véhicules à moteur. Conduisant dans la ville avec des plaques indiquant « ASSMAN », Kramer insiste sur le fait qu’elles doivent appartenir à un proctologue. Après une querelle avec le père de George, une statue Kramer faite de Jerry à partir de pâtes fusilli finit par se loger dans son derrière, ce qui entraîne une visite chez le proctologue, où la question des plaques de vanité est résolue une fois pour toutes. C’est aussi l’épisode où nous rencontrons Puddy, la brute simple d’esprit d’un petit ami d’Elaine.

[5] Les Hamptons (Saison 5, Épisode 21)

Lorsque l’équipage est invité dans les Hamptons pour un week-end d’été, des hijinks s’ensuivent. La dernière petite amie de Jerry, Rachel, tombe sur George pendant qu’il se change après un plongeon dans la piscine. Préoccupée par le fait que ce qu’elle a vu était un « rétrécissement » de l’eau froide, George essaie en vain d’égaliser le terrain de jeu, essayant de lui marcher dessus. Pendant ce temps, Kramer se lance dans une mission pour faire goûter à Rachel, qui garde casher, une bouchée de délicieux homard, poussant finalement les choses trop loin.

[4] Le Concours (Saison 4, Épisode 11)

Quand George se fait surprendre par sa mère avec son pantalon autour des chevilles en train de regarder un magazine sale, il s’engage à ne jamais le faire »cette » encore. Jerry, Elaine et Kramer choisissent de rendre les choses intéressantes, pariant sur qui peut s’abstenir le plus longtemps, devenant un « maître de leur domaine ». Interférences hilarantes d’une femme nue dans une fenêtre d’un immeuble voisin, un bain d’éponge d’hôpital vu de derrière un rideau, et une altercation avec l’un des Kennedy jette une clé dans les plans les mieux élaborés du gang.

[3] The Junior Mint (Saison 4, Épisode 21)

Un exemple d’épisode {{15}} avec une grande intrigue A et B, « The Junior Mint » a Jerry qui a du mal à comprendre le nom de la femme avec qui il sort, ne partant que de l’idée que cela rime avec une partie de l’anatomie féminine. Pendant ce temps, Kramer laisse accidentellement tomber une Junior Mint dans la cavité corporelle de l’ex-petit ami d’Elaine pendant son opération, ce qui guérit miraculeusement une infection qui est une complication de l’opération.

[2] La chemise gonflée (Saison 5, Épisode 2)

Dans cet épisode emblématique, Kramer sort avec un « bavard » qui se trouve également être un créateur de mode. Dînant avec elle, Jerry accepte de porter l’un de ses modèles sur un Spectacle d’aujourd’hui apparence par erreur, simplement en hochant la tête quand il ne pouvait pas entendre ce qu’elle disait. George est reconnu comme un modèle de main potentiel, mais ses chances sont réduites lorsqu’il est pris dans le feu croisé d’une dispute entre Jerry et la petite amie de Kramer après qu’il ait mis son design à l’antenne.

[1] Le restaurant chinois (saison 2, épisode 11)

C’est un épisode qui joue sur la frustration d’attendre une table après avoir mis votre nom dans un restaurant. Jerry, George et Elaine tentent de manger dans un restaurant chinois avant d’aller voir un film, mais l’attente est plus longue que prévu. La tension monte alors que George se dispute avec une femme qui monopolise le téléphone public, Elaine ose voler un pâté en croûte à un groupe de convives âgés et Jerry essaie en vain de faire remonter leur nom sur la liste.