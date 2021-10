10 meilleurs documentaires sur les vrais crimes sur Netflix, classés

Avec des émissions primées aux Emmy Awards et des séries limitées comme La Couronne et Le Gambit de la Reine, Netflix est passé maître dans l’art du streaming, donnant au terme « frénésie » un tout nouveau sens. Mais une grande partie de ces distinctions est due à sa série inébranlable d’excellents documentaires sur le vrai crime au cours des 6 dernières années. Certains de ces docs ont dominé la culture pop lors de leurs sorties, tandis que d’autres ont fourni des exposés révélateurs sur certaines des personnes les plus puissantes et les plus dangereuses de la société. En examinant certains des meilleurs films documentaires et séries courtes de la société, nous classons les 10 meilleurs documentaires sur le crime de Netflix.

dix Scène de crime : la disparition à l’hôtel Cecil

La disparition d’Elisa Lam à l’hôtel Cecil (surnommé « Hotel Death ») est l’une des histoires les plus mystérieuses et inquiétantes du catalogue de Netflix. Le documentaire en quatre épisodes raconte l’histoire de l’hôtel le plus meurtrier d’Amérique, les gens qui allaient et venaient et la disparition virale qui en a fait une sensation nationale. Avec des images de sécurité inexpliquées et le reste de l’Amérique participant à l’enquête via les médias sociaux, la disparition de Lam et sa découverte éventuelle donnent lieu à une narration de non-fiction époustouflante. La série couvre des entretiens avec les principaux opérateurs de l’affaire, comme les forces de l’ordre, et les principaux sujets de l’hôtel, comme Amy Price, une ancienne directrice de Cecil Hotel. En regardant la vie de Lam avant sa migration à Los Angeles, cela donne un aperçu étape par étape de ce qu’elle aurait pu faire pendant son court séjour aux États-Unis – jusqu’à ce que son emplacement réel soit révélé à la fin.

9 Killer Inside: L’esprit d’Aaron Hernandez

Non seulement il s’agit d’une saga en trois épisodes de l’une des extrémités serrées les plus qualifiées de la NFL, mais c’est aussi une histoire selon laquelle l’Amérique était sur le bord de ses sièges en attendant d’avoir le scoop complet. Killer Inside: L’esprit d’Aaron Hernandez brise l’histoire de l’ancien champion du Super Bowl, Aaron Hernandez, et les multiples meurtres dans lesquels il a été impliqué. La série plonge profondément dans l’histoire de Hernandez avant son incarcération et sa mort. Les journalistes s’assoient avec certaines des personnes les plus proches de Hernandez au fil des ans, en particulier ses anciens coéquipiers de lycée, de collège et de football professionnel. Il s’agit d’une histoire à plusieurs niveaux qui couvre à la fois les faits et les spéculations derrière les accusations de meurtre d’Hernandez ainsi que la vie d’Hernandez et les luttes qu’il a menées avec lui tout au long de sa carrière de footballeur. C’était une histoire bien nécessaire à raconter et le journaliste Kevin Armstrong l’a terriblement exécuté.

8 Meurtre américain : la famille d’à côté

Une véritable tragédie familiale que le monde a regardé se dérouler et, grâce aux réseaux sociaux, la cinéaste Jenny Popplewell a rouvert l’affaire dans les années 2020 Meurtre américain : la famille d’à côté. Le film enquête sur les meurtres de Shanann Watts, qui était enceinte au moment de sa mort, et de ses deux enfants, Bella et Celeste. En examinant des images d’archives du Facebook de Shanann et des entretiens avec ceux qui connaissaient le plus la famille, le film nous emmène à travers la disparition des trois victimes. Rempli de séquences d’interrogatoire du principal suspect du meurtre, Chris, le mari de Shanann, ce film est une montagne russe des révélations les plus choquantes de l’affaire. Avec le meurtrier présumé analysé juste devant nous, le public est toujours en train de questionner le coupable jusqu’aux séquences finales du film. Cette histoire et ce sujet tragiques sont le pain et le beurre de Netflix en ce qui concerne le vrai crime, et Popplewell propose un film séduisant, bien que parfois difficile à digérer, qui s’intègre parfaitement dans le genre.

7 Feu

Les crimes du prochain documentaire sur notre liste – bien qu’il entre dans le vrai genre du crime – ne sont pas aussi horribles que ceux que nous avons mentionnés jusqu’à présent. Mais l’histoire de l’échec du « Fyre Festival » 2017 concerne la cupidité, la tromperie et les moments à couper le souffle qui ont régné sur Internet lors de sa sortie. Avec de vraies histoires de personnes qui ont assisté au festival bâclé aux témoignages dignes d’un meme du producteur d’événements Andy King, Feu est une histoire unique qui a intrigué des millions de personnes. Le Fyre Festival a été coordonné par son fondateur, Billy McFarland, et toute une équipe de professionnels qui n’ont jamais vraiment compris les plans de Billy. Promouvoir le festival avec l’aide de certains des plus grands influenceurs des médias sociaux (par exemple Kendall Jenner, Bella Hadid), c’était une vraie idée qui a implosé sur ses coordinateurs et ses participants tout de même. Regardez le documentaire du réalisateur Chris Smith Feu et voyez en temps réel comment Billy McFarland s’est frayé un chemin dans l’infamie.

6 Les gardiens

L’un des documentaires les plus provocateurs de cette liste, Les gardiens est l’histoire de sœur Catherine Cesnik, une religieuse assassinée il y a plus de 50 ans. Comme les quelques journalistes et cinéastes courageux qui ont affronté l’Église catholique dans le passé, ce docusérie de sept épisodes se penche sur les hommes et les femmes du clergé qui se sont battus pour garder cette histoire secrète pendant si longtemps. Cela met les grandes institutions comme l’Église sur la sellette, appelant à une certaine responsabilité pour ceux qui sont au pouvoir. Mis à part toutes les questions soulevées par le documentaire, c’est une histoire séduisante et choquante qui appartient à cette liste, en raison de l’ampleur d’un crime qui dure depuis plus de 50 ans.

5 Tiger King : meurtre, chaos et folie

Si nous parlons de phénomènes de culture pop, Roi Tigre, l’histoire de Joe Exotic, est également une série en sept parties qui a fait la une des journaux nationaux lors de sa sortie au milieu de la pandémie de COVID-19. Avec la plupart du monde enfermé à l’intérieur avec plus de temps libre que jamais, Roi Tigre dominé les plateformes de streaming ainsi que les médias sociaux. L’histoire suit Exotic et son équipe éclectique au parc animalier exotique Greater Wynnewood, Oklahoma. Avec un siège au premier rang des opérations quotidiennes du zoo, nous sommes pris dans un drame multi-zoo entre certains des plus célèbres gardiens d’animaux exotiques d’Amérique. Joe Exotic est quotidiennement confronté à une multitude de problèmes à l’intérieur et à l’extérieur de son zoo et ce documentaire en capture chaque seconde. Des complots de meurtre aux projecteurs braqués sur les mauvais traitements infligés aux animaux exotiques en Amérique, ce documentaire nominé aux Emmy Awards donne un regard unique sur le monde inédit de la conservation des zoos exotiques et le drame qui y est attaché.

4 Conversations avec un tueur : les cassettes de Ted Bundy

Comme celle d’Aaron Hernandez, Les bandes de Ted Bundy est un documentaire que l’Amérique attendait ; le tueur en série le plus célèbre du pays. Raconter l’histoire de l’homme qui a aidé à forger le terme tueur en série, ce documentaire explore l’esprit de Ted Bundy, l’homme à l’origine de plus de 20 homicides dans les années 1970, et il est capturé dans des enregistrements audio et vidéo de Bundy avant son exécution en 1989. Ici, nous voyons Bundy de la manière la plus transparente possible, à travers ses propres mots, tandis que les forces de l’ordre et les professionnels de la santé mentale décomposent les images. ouvrant la voie à de futurs documentaires comme La disparition à l’hôtel Cecil, Les bandes de Ted Bundy est sans aucun doute l’un des meilleurs examens de la vie réelle d’un tueur en série. Cela vous met dans la même pièce que Ted Bundy ; quelque chose qu’il est difficile de laisser passer en tant que membre du public curieux.

3 Salle 2806 : L’Accusation

Chambre 2806 est l’histoire de l’homme politique français et ancien directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, et de l’allégation d’agression sexuelle qui l’a contraint à la démission. À un moment de sa carrière, l’une des 25 personnes les plus puissantes au monde, le scandale de Strauss-Kahn est décomposé par ceux qui étaient directement impliqués. Le cinéaste Jalil Lespert s’assoit avec la gouvernante de l’hôtel qui a été agressée par Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo, alors qu’elle fait un récit poignant de l’incident traumatisant. Datant de 2011, les quatre épisodes de cette série explorent tous les rebondissements du scandale Strauss-Kahn, une histoire qui a eu des ramifications majeures et a conduit à la naissance de complots gouvernementaux préjudiciables. Discutant à la fois de la corruption au sein de la politique et de la sensibilisation aux agressions sexuelles, cette série a du punch avec sa narration. Il prend certains des sujets les plus tabous de la société comme les agressions sexuelles, la politique et la corruption et les mélange dans des docuseries rapides et gourmandes.

2 Faire un meurtrier

Le complot de meurtre qui a très bien ouvert la voie à ce que nous connaissons aujourd’hui comme le véritable documentaire sur le crime, Faire un meurtrier était encore une autre sensation de la culture pop lors de sa sortie Netflix en 2015. L’une des rares docuseries à recevoir les droits d’une deuxième saison, elle suit l’histoire du meurtrier condamné Steven Avery et de son prétendu encadrement non pas d’un, mais de deux meurtres. Le film couvre toute l’histoire – qui se déroule toujours – depuis l’enfance d’Avery jusqu’à sa sortie de prison après 18 ans de condamnation » injustifiée « . Le documentaire est un véritable tour de montagnes russes qui est antérieur à presque toutes les véritables filmographies policières primées de Netflix. C’est le documentaire qui a donné au public la démangeaison du vrai crime et a fait des docuseries Netflix un incontournable de cette nouvelle ère de streaming.

1 Evil Genius: La véritable histoire du braquage de banque le plus diabolique d’Amérique

Alors que les docs aiment Faire un meurtrier a ouvert la voie à ceux qui prospèrent aujourd’hui comme Roi Tigre, ce sont les docuseries Netflix 2018 Génie du mal c’est le sommet de son vrai genre de crime. Décomposer l’histoire en quatre épisodes, Génie maléfique} suit Marjorie Diehl-Armstrong et son implication dans un braquage de banque meurtrier à Erie, en Pennsylvanie, connu sous le nom d’affaire du « pizza bomber ». Le cinéaste Trey Borzillieri couvre toutes les facettes de cette histoire et elle est méticuleusement divisée en quatre épisodes, explorant chaque incident majeur de l’affaire en profondeur. En tant que l’une des histoires les mieux racontées de tous les documentaires Netflix avec son sujet qui ne manquera pas de divertir, Génie du mal avait du pain sur la planche. Le document montre comment les citoyens d’une petite ville de Pennsylvanie ont fait la une des journaux. C’est un regard honnête sur la vie des gens ordinaires à la surface et des monstres à l’intérieur.

