10 meilleures performances de Joaquin Phoenix

Enfant de l’industrie hollywoodienne et frère du regretté River Phoenix, Joaquin avait une ombre troublée pour commencer. Mais, depuis ses débuts dans les années 1980, s’écrasant sur la scène lors de son évasion, Ron Howard’s Parentalité, Joaquin s’est taillé une place à Hollywood semblable à Christian Bale.

Sa polyvalence ne connaît pas de limites, transformant souvent son corps et son visage pour correspondre au rôle qu’il assume. La profondeur de l’humanité qu’il apporte à ses rôles se traduit par des représentations poignantes du désespoir, de la solitude et d’une recherche de rédemption. Il se tourne assez souvent vers la méchanceté, mais se penche également sur son côté sexy et charismatique quand il le faut. Phoenix est devenu un leader fiable tout en gardant toujours le public sur ses gardes.

Voici ses 10 meilleures performances.

dix demi-tour

Bien qu’il ne soit pas à la tête de demi-tour et seulement dans quelques scènes, Joaquin fait une entrée mémorable dans cette hallucination folle d’un film policier de l’auteur renégat Oliver Stone. La performance de Phoenix en tant que sudiste à l’esprit stupide « TNT » est la condition préalable parfaite à ce qu’il adviendrait de son interprétation au sang chaud de l’homme en noir, Johnny Cash. Une combinaison parfaite de charisme cool et chaud.

9 Panneaux

Aux côtés de Mel Gibson dans Panneaux et faisant partie d’un autre concept génial de M. Night Shyamalan, il aurait pu être facile pour le personnage frère de Joaquin « Merrill » de se perdre dans le shuffle. Vivant à la ferme avec son frère prédicateur et ses enfants, Phoenix brille comme un héros réticent, mais ajoute également des morceaux d’humour et de légèreté en cas de besoin. Il doit soit choisir de croire aux miracles de Dieu, soit d’agir contre les forces des extraterrestres qui se referment sur eux. Phoenix se taille un autre tour de soutien mémorable en tant qu’athlète fané d’une petite ville.

8 Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à pied

Première collaboration de Phoenix avec Gus Van Sant depuis 1995 Mourir pour, Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à pied voit Joaquin comme le célèbre dessinateur « John Callahan » et sa longue bataille contre l’alcoolisme. Joaquin porte une perruque orange à franges et est confiné dans un fauteuil roulant à cause d’un horrible accident d’ivresse. Insuffler la vie et l’humanité à des personnages désespérés peut être l’un des plus grands cadeaux de Joaquin alors qu’il sauve un film qui aurait pu être trop sombre de se replier sur lui-même, car sa représentation de Callahan montre que personne n’est trop loin d’être sauvé.

7 Vice inhérent

Le mystère psychédélique et brumeux de Paul Thomas Anderson adapté du presque inaccessible Thomas Pynchon, Vice inhérent fonctionne comme un film car son lead est à la hauteur. Phoenix en tant que détective privé drogué « Doc Sportello » dans toute sa folie de côtelette de mouton correspond au tempérament étrange et décalé de l’histoire d’une scène à l’autre. Naviguant dans le smog narcotique du SoCal des années 1970, Phoenix livre l’une des performances les plus drôles de sa longue carrière.

6 Tu n’as jamais vraiment été là

Lynn Ramsay ne fait pas de films pour les dégoûtés. Son histoire clairsemée, minimale mais déchirante de pulp mettant en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle du tueur à gages brutal « Joe » était un regard sans faille sur la violence et ses effets sur le spectateur. Phoenix remplit les cadres Tu n’as jamais vraiment été là en prononçant à peine un mot mais en imposant à la place sa volonté dans une sombre transformation – et peut-être sa plus grande représentation de la brutalité à ce jour tout en échappant au film en héros.

5 Le maître

Dans sa deuxième collaboration avec PTA, Joaquin se transforme en fugitif de la marine « Freddie Quell » qui croise la route du mégalomane « Lancaster Dodd », interprété par le regretté Phillip Seymour Hoffman. Le maître lui-même est moins préoccupé par les conventions narratives et repose plutôt ses lauriers sur les épaules de Phoenix alors qu’il nous emmène à travers la psyché d’un homme troublé et hanté. Joaquin crée un personnage dans de nombreuses couleurs différentes, de violemment psychotique, désespéré, solitaire et romantique avec un sens de la découverte juste à l’horizon. Sa performance lui a valu son troisième nominé aux Oscars.

4 Gladiateur

Au bord du précipice, le jeune Joaquin a décidé de jouer à son tour le rôle de l’antagoniste « Commodus » dans l’épopée romaine de Ridley Scott. Gladiateur. S’opposant au tour emblématique de Russell Crowe en tant que héros tragique « Maximus », Phoenix injecte dans le film une méchanceté visqueuse, pleurnichant et se faufilant vers le trône. Phoenix a remporté son premier nominé aux Oscars dans la catégorie Soutien, prouvant qu’il pouvait être entièrement regardable même lorsqu’il jouait à l’écume.

3 Sa

Dans le rôle le plus doux de Joaquin à ce jour et l’un des meilleurs films qu’il ait eu la chance de jouer, voici l’histoire d’amour étrangement sincère de Spike Jonze à l’ère numérique Sa. Le cœur brisé en tant qu’écrivain solitaire « Theodore Twombly », Phoenix tombe amoureux d’un dispositif d’intelligence artificielle exprimé par Scarlett Johansson. À la fois comédie et tragédie déchirante, Phoenix vend ce qui ne devrait pas fonctionner et imprègne la performance d’une humanité suffisante pour que vous ne puissiez vous empêcher de comprendre sa romance malheureuse.

2 Marcher sur la ligne

Gagnant Joaquin sa deuxième nomination aux Oscars et sa première en tant qu’acteur principal, Phoenix manifeste Johnny Cash sous nos yeux dans Marcher sur la ligne, se transformant en le légendaire bad boy de la musique country. Non seulement il a obtenu l’énergie charismatique lisse du singulier Cash, mais Phoenix a également fait tout son chant et a appris à jouer de la guitare tout comme Cash. Joaquin a prouvé qu’il pouvait être la star d’un biopic grand public sans perdre son talent artistique, le plaçant au sommet de la chaîne alimentaire hollywoodienne.

1 Joker

À la suite de la performance finale de Heath Ledger en tant que Joker, il était difficile de croire que quiconque puisse le suivre avec une quelconque intégrité. Mais c’est exactement ce que Joaquin Phoenix a fait avec « Arthur Fleck » et a créé un autre portrait séminal du célèbre méchant de Batman qui se tient seul à côté des performances de Ledger et Jack Nicholson. Phoenix a créé un personnage dans Joker qui est devenu immédiatement reconnaissable. Du caquet perçant à la forme déformée de son corps et de sa transformation de comédien raté en méchant sauveur des rues sales de Gotham, Phoenix a remporté l’or aux Oscars ce soir-là. Il est devenu le deuxième acteur à le faire après le décès tragique de Heath Ledger.