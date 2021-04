10 meilleures émissions de télévision à venir sur les services de streaming en mai

Voici quelques-unes des émissions de télévision que vous pouvez vous attendre à regarder le mois prochain.

Mai 2021 est presque là et il y a beaucoup de nouvelles émissions de télévision à venir pour nous divertir tous au cours des prochaines semaines.

2021 est déjà arrivé avec plusieurs émissions de télévision addictives. Tout d’abord, Disney + et Marvel nous ont bénis WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiverr. Ensuite, il y a eu des séries Netflix dignes de frénésie comme Ginny et Géorgie et Les irréguliers. Si cela ne suffisait pas, Course de dragsters de RuPaul et RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni ont également été là pour nous.

Qu’est-ce qui sort le mois prochain? Heureusement, nous avons l’embarras du choix. Voici nos 10 meilleurs choix pour la télévision en mai.

Quelles séries télévisées sortent en mai 2021?

1) High School Musical: The Musical: La série

Après une saison 1 très réussie, High School Musical: The Musical: La série revient à Disney + le 14 mai avec des épisodes hebdomadaires et cela semble emblématique. Non seulement East High met sur une production de La beauté et les BeasMais il y a aussi plus de drame à venir pour Nini, Ricky et le reste de la distribution.

Discutant de la saison 2 avec 45secondes.fr, Joshua Bassett (Ricky) a taquiné: « Cette saison a beaucoup plus de danse, beaucoup plus de chant. Personnellement, je pense que cette saison est 10 fois meilleure que la saison un, et je pensais que la première saison était bonne. » L’amener sur.

2) Pose

Pose est de retour avec sa troisième et dernière saison ce mois-ci. Connectez-vous à FX le 2 mai pour retrouver Blanca, Elektra, Pray Tell et le reste des personnages bien-aimés. La saison 3 se déroule en 1994 et voit Blanca équilibrer la vie en tant qu’infirmière aide avec un nouvel intérêt amoureux joué par Hollywood‘s Jeremy Pope.

La série télévisée révolutionnaire a été largement saluée pour sa représentation trans et sa représentation précise de la culture de la salle de bal et de la pandémie du SIDA. On ne sait pas quand la saison 3 sera diffusée au Royaume-Uni, mais elle devrait passer à Netflix comme les saisons précédentes.

3) Selena: la série

La première partie de Selena: la série a été regardé par plus de 25 millions de foyers au cours du premier mois suivant sa sortie sur Netflix et la deuxième partie devrait être tout aussi populaire. Selena: La série – Partie 2 couvrira la seconde moitié de la carrière de la légendaire Selena Quintanilla-Perez, son mariage et son décès tragique.

Vous pouvez regarder tous les épisodes de Selena: La série – Partie 2 sur Netflix le 4 mai.

4) Le chemin de fer clandestin

Le chemin de fer clandestin est une adaptation de Barry Jenkins du roman populaire de Colson Whitehead du même nom. La nouvelle mini-série réinvente l’Amérique du milieu des années 1800 pour que le chemin de fer souterrain soit un véritable chemin de fer avec des trains, des voies et des tunnels conçus pour aider à libérer les Noirs asservis. Il suit Cora alors qu’elle utilise le chemin de fer pour trouver la liberté.

Les 10 épisodes de Le chemin de fer clandestin sortez sur Prime Video le 14 mai.

5) Course de dragsters de RuPaul en bas

Course de dragsters de RuPaul s’aventure enfin en Australie. Tout comme le spectacle original et les versions internationales comme RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni, RuPaul’s Drag Race Down Under verra un éventail de reines talentueuses concourir pour le titre tant convoité de la prochaine superstar du drag en Australie. Sans oublier que les invités spéciaux comprendront Kylie Minogue, Dannii Minogue et Taika Waititi.

RuPaul’s Drag Race Down Under première le 1er mai et vous pouvez le regarder sur WowPresentPlus aux États-Unis et BBC iPlayer au Royaume-Uni.

6) Spécial

Spécial a été largement saluée après le lancement de la première saison en 2019. Écrite, créée par Ryan O’Connell et mettant en vedette Ryan O’Connell dans le rôle de Ryan, la série explore la vie d’un homme gay atteint de paralysie cérébrale qui tente de réécrire son identité. C’est drôle, émouvant et honnête et la deuxième et dernière saison aura des épisodes d’une demi-heure au lieu d’épisodes de 15 minutes comme le premier.

La saison 1 est maintenant disponible sur Netflix et vous pouvez diffuser les huit épisodes de la saison 2 le 20 mai.

7) Panique

Panique est un tout nouveau drame pour adolescents. Situé dans une petite ville du Texas, il suit un groupe de diplômés seniors qui participent à une série de défis dangereux et moralement discutables pour gagner de l’argent et les aider à échapper à leur situation. Essentiellement, c’est comme une vraie vie Jeux de la faim et il semble prêt à captiver les fans. Olivia Welch, Mike Faist et Jessica Sula jouent dans la série.

Vous pouvez regarder les 10 épisodes de Panic sur Prime Video le 28 mai.

8) Fille de nulle part

Fille de nulle part est une série en thaï qui a séduit le public du monde entier avec sa première saison. Dans chaque épisode de l’émission, Nanno, une adolescente, est transférée dans une nouvelle école où elle expose à quel point certaines personnes sont vraiment horribles. C’est passionnant, sombre et impossible d’arrêter de regarder.

Netflix a commandé l’émission pour une deuxième saison et elle sortira dans le monde entier le 7 mai.

9) Halston

Ryan Murphy est de retour avec son prochain projet Netflix. Halston parle de la légende de la mode Roy Halston Frowick et la mini-série voit Ewan McGregor assumer le rôle principal. L’émission dirigée par Daniel Minahan explorera la vie de Halston, sa bataille contre le VIH et les exigences d’être l’un des plus grands créateurs de mode au monde.

Halston sort sur Netflix le mois prochain mais la date de sortie reste à confirmer.

10) Maître de Aucun

Après une pause de quatre ans, Maître de Aucun revient sur Netflix avec une troisième saison. La saison 3 se déroulera à Londres et se concentrera sur le personnage de Lena Waithe, Denise, après son épisode « Thanksgiving », lauréat d’un prix Emmy. Naomi Ackie de La fin du monde putain rejoindra également le casting. On ne sait actuellement pas à quel point le personnage d’Aziz Ansari sera présent.

Il n’y a pas de fonctionnaire Maître de Aucun date de sortie de la saison 3 pour l’instant mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura.

