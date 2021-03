10 méchants MCU que nous devons voir

Si nous oublions les dates de sortie de Black Widow, Falcon et Winter Soldier, WandaVision a lancé l’ardoise de phase 4 pour Marvel en janvier de cette année. L’excitation était palpable car nous n’avions pas vu de produit Marvel depuis le 2 juillet 2019 avec Spider-Man loin de chez soi. Cela fait 18 mois couplés à un 2020 from Hell que nous oublions de sitôt.

Ainsi, avec les phases 4, 5 et 6 de Marvel s’étendant probablement pendant une autre décennie avec divers films et émissions de télévision Marvel sur Disney + en production et en pré-production, les pensées sur les méchants qui joncheront notre paysage cinématographique sont dans l’esprit des deux fans. et Kevin Feige et les cuivres des studios Marvel.

Les annonces officielles et la logique nous disent que nous verrons des gens comme Dr Doom, Kang le Conquérant, Red Hulk, Galactus et Magneto (bien que je sois toujours en surcharge de Magneto grâce à Fox) et plus encore. Il y a eu de petites critiques au fil des ans selon lesquelles malgré l’éclat de la franchise MCU, ils avaient un problème de méchant. Thanos a « cassé » cette critique (sans jeu de mots) et il y a eu quelques bons autres que le Mad Titan, mais un bon méchant est tout aussi important que le protagoniste, peut-être plus important. Il ne fait aucun doute que les méchants qui ornent les efforts futurs et le casting desdits méchants sont d’une importance primordiale pour l’avenir.

Heureusement, l’univers du MCU est vaste et il y a encore de nombreux antagonistes dans l’encyclopédie Marvel parmi lesquels choisir et voici quelques-uns des meilleurs méchants obscurs, et certains pas si obscurs, que nous devons voir dans le MCU au cours de la prochaine décennie. Pour être sûr, la liste pourrait être plus longue.

SURTUR

Le grand démon du feu de Muspelheim a été vu pour la dernière fois à Thor Ragnarok accomplissant la prophétie qui était son but. Dans les bandes dessinées, Surtur a joué un rôle important dans les bandes dessinées de Thor pendant des années et d’un point de vue visuel, soyons honnêtes, il y a beaucoup moins de choses à voir à l’écran aussi impressionnantes qu’un démon du feu géant.

Plus important encore, dans l’univers de la bande dessinée, Surtur était responsable de la destruction du monde natal de Beta Ray Bill et de la galaxie dans laquelle sa planète existait. Ce que SI Surtur n’est pas mort à Ragnarok et, flottant à travers le cosmos, il arrive sur le monde natal de Beta Ray Bill. Étant donné que nous nous attendons à voir bientôt Beta Ray Bill apparaître dans le MCU, cette connexion, même une partie de l’histoire d’origine de Beta Ray Bill, pourrait donner à Marvel une excellente excuse pour utiliser à nouveau Surtur et dans une plus grande mesure que ce que nous avons même vu dans Thor Ragnarok.

ANTI-VENIN

Il ne fait aucun doute que la franchise Spider-Man se passe plutôt bien, et nous avons enfin vu le seul film dérivé de Sony avec Tom Hardy Venom ornant les théâtres en 2018 et l’autre symbiote Venom, Carnage, élevant sa tête en 2021 dans la suite de Venom, Let There Be Carnage .

Dans les bandes dessinées, Anti-Venom est une manifestation des anticorps modifiés d’Eddie Brock qui se sont liés à son système immunitaire. Tout est déroutant, mais Venom, Carnage et Anti-Venom ont des antécédents importants dans les bandes dessinées et les connexions de ces entités constitueraient un méchant dangereux et compliqué pour Spider-Man (ou un autre héros) dans une prochaine saga Marvel.

PROTEUS

L’ennemi psionique, modifiant la réalité des X-Men et son fils de Moira MacTaggert, est apparu pour la première fois dans Uncanny X-Men # 125 en septembre 1979. Proteus n’a eu que quelques apparitions dans les bandes dessinées au fil des ans, mais il était malveillant à travers et par. De plus, sa capacité à posséder les autres, avec le sous-produit de la mort de la personne après que Proteus ait « épuisé » les énergies de chaque personne, fournirait un scénario périlleux aux enjeux mortels pour tout héros contre lequel il se heurterait. De plus, les capacités de modification de la réalité de Proteus constitueraient un visuel époustouflant dans l’expérience cinématographique semblable à l’Ancien de la renommée de Doctor Strange, mais d’une manière plus ancrée et mortelle.

CRIMSON DYNAMO

Bien que cela ne semble pas original après Ironman, Marvel semble examiner plusieurs scénarios dans les prochaines phases 4 et 5, suggérant davantage de propriétés traitant de la technologie créée dans la veine d’Iron-Man et de War Machine. L’ardoise Disney + comprend déjà Iron Wars avec Don Cheadle dans le rôle de « Rhodey » et Dominique Thorn dans le rôle de Riri Williams, l’inventeur milliardaire de 15 ans du MIT qui jouera dans Ironheart.

Iron Wars de Cheadle suivra probablement vaguement le scénario en 7 numéros des bandes dessinées qui voit une grande partie de la technologie de Tony Stark tomber entre les mains de l’ennemi. Nous pouvons revoir Justin Hammer et pourquoi pas nous? Il ne fait aucun doute que Hammer Industries a des schémas détaillés de la combinaison que Rhodey lui a initialement apportée dans Iron Man 2. Techniquement, l’armure et les améliorations originales de War Machine proviennent de «Hammer Tech».

Dans les bandes dessinées, le Crimson Dynamo était connecté à la fois à Justin Hammer et au scénario d’Iron Wars. Fait intéressant, dans les bandes dessinées, le premier Crimson Dynamo était Anton Vanko, encore une fois de la renommée d’Iron Man 2, joué par Mickey Rourke. Nous savons que Vanko est toujours en vie et que la connexion du Crimson Dynamo à la Russie pourrait avoir des implications intrigantes pour le MCU à l’avenir, en particulier compte tenu des connexions russes au MCU dans la prochaine Black Widow et peut-être un futur Colossus ainsi que le programme Super Soldier … le les possibilités sont infinies. Et si nous voyions une partie de cette technologie «Dire Wraith» (signifiant … extraterrestre) comme on le voit dans l’incarnation la plus actuelle du Crimson Dynamo … pourrait être cool!

PHALANGE

C’est peut-être le meilleur moment pour que Phalanx apparaisse dans le MCU. Il est vrai que dans les bandes dessinées, les Phalanx sont une forme de vie au-delà de la terre, mais avec des incursions dans le cosmique étant monnaie courante, ce n’est pas loin d’être possible. Néanmoins, même si Marvel conservait une origine terrestre, les Phalanx étaient essentiellement des armes sensibles (familières avec Borg) comme une technologie qui pourrait convertir les êtres sensibles en formes de vie techno-organiques. Même si nous nous éloignons du parallèle Borg, la version de l’arme sensible, la technologie Vision (probablement recueillie sur 5 ans d’étude par SWORD), la technologie Iron Man, etc. peuvent toutes avoir une place dans ce terrifiant précurseur du programme Sentinel qui se connecte ensuite nous aux X-Men.

LE ROI DE L’OMBRE

Avec l’avènement de WandaVision et des prochaines lignes multivers, il ne fait aucun doute que des dimensions et des démons alternatifs arrivent dans le MCU. Nous savons ce qu’est le Darkhold et d’où il vient et il ne fait aucun doute que ces autres dimensions seront explorées ainsi qu’un côté plus sombre du MCU sous la forme des Sons of Midnight qui signifie Ghost Rider et les différentes entités qui fréquentent ses bandes dessinées.

Le roi des ombres a une apparence diabolique mais a également joué des rôles dans le monde humain pendant une durée incroyablement longue, même en travaillant avec le baron von Strucker dans les années 1940. Il a combattu à la fois le professeur Xavier et les X-Men mais sa connexion ne s’arrête pas là. Alors qu’il dirigeait la pègre égyptienne sous le nom d’Amahl Farouk, un jeune voleur nommé Ororo Monroe travaillait pour lui. Nous la connaissons comme celle qui deviendrait Storm of the X-Men. Il y a des rumeurs actuelles selon lesquelles Storm est déjà dans le MCU et aura une connexion Wakanda. Cela pourrait être un excellent lien pour présenter son personnage et fournir un puissant antagoniste démoniaque aux autres scénarios explorés par Marvel.

SUPER CRÂNE

Les liens sont si forts ici que j’ose même les énumérer. Bien que jusqu’à présent, les Skrull aient été caractérisés comme étant un allié de la Terre, il est contre toute nature sensible de ne pas avoir de variations au sein d’une population. Avec la prochaine «invasion secrète», il ne fait aucun doute qu’un reste des Skrulls ou toute la race pourrait changer d’avis et que les alliés deviendront bientôt une minorité.

De plus, avec l’arrivée prochaine des Fantastic Four, le moment semble venu de présenter le Super Skrull. Apparu pour la première fois dans Fantastic Four # 18 en 1963, le Super Skrull a d’abord combiné l’intégralité de ses pouvoirs, mais a également revendiqué d’autres capacités.

Un guerrier nommé Kl’rt a été conçu par sa race pour se venger des Fantastic Four après leur échec des Skrulls à conquérir la Terre et leur défaite par les Fantastic Four. Il y a eu plus d’un Super Skrull et ce dangereux guerrier a croisé la route des Avengers et de Mme Marvel en plus des Quatre Fantastiques.

TERRAX LE TAMER

Nommé Tyros de la planète Birj, Terrax est devenu le plus grand succès du monde en dévorant les hérauts de Galactus, le menant à plus de planètes à consommer que tout. Terrax a d’abord semblé être le héraut idéal, mais il n’avait aucune loyauté envers Galactus et utilisait souvent son temps en tant que héraut cosmique pour soumettre les planètes et gagner du pouvoir dans son propre but.

Sa chute est survenue lorsqu’il est allé à Manhattan et a négocié avec les Fantastic Four pour tuer Galactus. Galactus, faible en puissance, a à peine survécu mais a dépouillé Terrax de son pouvoir.

Fait intéressant, Terrax avait des super-pouvoirs avant d’être habilité par le pouvoir cosmique. Sa capacité à contrôler la roche a été grandement améliorée et avec sa hache de combat, il était peut-être le plus redoutable des hérauts de Galactus à l’exception du Siler Surfer. Terrax serait excellent à introduire dans les intrigues cosmiques à venir en tant que héraut actuel de Galactus. Il avait probablement la plus longue vie, encore une fois à l’exception du Silver Surfer, de tous les autres hérauts des histoires de bandes dessinées. Si Marvel présente le Silver Surfer (et ils le feront), il serait préférable de le présenter déjà libre de l’emprise de Galactus afin que nous puissions avoir deux hérauts pour le prix d’un.

JUGGERNAUT

Nous avons déjà vu deux interprétations dans les films jusqu’à présent et la plus récente était décente. Cependant, en termes de puissance pure et d’indestructibilité, très peu de forces peuvent causer le genre de ravages que Juggernaut peut et bat généralement Colossus dans la plupart des cas.

Intimidé par son père dans son enfance, Cain Marko (alias le Juggernaut) était le demi-frère de Charles Xavier et a été habilité par un démon qui a transformé Caïn en lui donnant une force et une invulnérabilité surhumaines. Malgré la crainte cinématographique du Juggernaut, il était un personnage complexe qui était parfois un anti-héros, faisant amende honorable avec Charles Xavier à certains moments de sa bande dessinée et rejoignit les Thunderbolts à un moment donné. Peut-être trop de chevaux dans une équipe, mais pouvez-vous imaginer le Red Hulk, l’Abomination et le Juggernaut dans la même équipe?

ARCADE

Nos super-héros au niveau du sol ont également besoin d’ennemis. Bien que n’ayant pas de super-pouvoirs pour ainsi dire, parfois une bonne écriture et une bonne réalisation peuvent nous donner des méchants dangereux mais compliqués pour nos Luke Cage, Iron Fist et Daredevil’s of the world.

Parfois, ces personnages spirituels, intelligents et bien planifiés peuvent être la rupture parfaite avec les entités destructrices cosmiques auxquelles nous sommes habitués.

Son occupation dans l’Encyclopédie Marvel indique «Assassin» et «Playboy». Tout à fait une combinaison. Arcade (de son vrai nom inconnu) est un génie milliardaire et ingénieur. Tony Stark mais un assassin. Cela semble intriguant. Il conçoit des «mondes du meurtre» et tue ses victimes dans des pièges et des labyrinthes, gagne rarement de l’argent mais aime tuer.

Arcade s’est mêlé à Spider-Man et aux X-Men dans le passé, mais son personnage pourrait être modifié pour s’adapter à une variété de propriétés Marvel à l’avenir.

Comme je l’ai mentionné au début, entre les mains de génies créatifs, le panthéon des méchants du MCU est long et même le plus obscur et ridicule des méchants peut être transformé en quelque chose de grand comme le vautour de Michael Keaton. Malgré cela, je pense qu’il y en a certains que nous devons voir et qui fourniraient un lien raisonnable et crédible avec ce que nous voyons se passer dans le MCU aujourd’hui.