10 livres de Fear Street qui feraient de grands films

Avec plus de 50 livres dans la série originale et bien d’autres dans la série associée (Nouveau Rue de la peur, Retourner à Rue de la peur, Rue de la peur Cheerleaders, etc.) de l’uber prolifique RL Stine, fans de Netflix trois Rue de la peur les films ont de quoi s’occuper. Avec la sortie des films Netflix, la rue de la peur, partie 1:1994, Rue de la peur Partie 2 : 1978, et Rue de la peur 3: 1666, l’intérêt pour ces grands livres n’a probablement jamais été aussi élevé. Avec ces trois films établissant une norme pour la réalisation de cette série (et avec le Chaire de poule série étant géniale, mais clairement adaptée à une démo beaucoup plus jeune), il semble tout à fait normal que nous devrions parcourir la litanie de contenu volumineux et en trouver plus Rue de la peur des livres qui feraient de grands films.

Le plus gros problème est qu’il y a tellement de livres, et il y en a tellement de bons. Bien sûr, certaines histoires sont un peu plus bien conçues que d’autres, avec autant de livres que tout le monde ne restera pas avec vous. Cependant, ceux qui restent dans nos esprits le font parce que leur histoire, ou leurs personnages, ou les deux, sont racontables d’une manière que notre esprit ne nous laissera pas oublier. Ainsi, alors que vous essayez de vous détendre après avoir été effrayé par la lumière du jour par le nouveau Rue de la peur films, ne soyez pas trop détendu car nous avons « 10 Rue de la peur Des livres qui feraient de grands films ».

La nouvelle fille

En tant que premier livre de cette série effrayante, « The New Girl » utilise en fait un trope assez courant à travers le Rue de la peur séries. Cory est frappé quand il voit pour la première fois Anna Corwin. Cependant, elle disparaît rapidement et c’est à lui de la rechercher. Bientôt, ils commencent une relation passionnée, et dans ce qui semble être quelques jours, Cory est tout consumé par son nouvel amour. Puis elle s’en va et Cory doit aller à Rue de la peur de la retrouver… même si cela met sa vie en danger. Comme je l’ai dit, découvrir un mystère sur une personne, un objet ou une chose est assez courant dans ces histoires. Le créateur RL Stine ne cache pas qu’avec autant de contenu, certains éléments de l’histoire vont sans aucun doute être recyclés. Cependant, l’écriture est si habile et captivante qu’au moment où nous réalisons que nous avons peut-être parcouru un terrain similaire dans un autre Rue de la peur livre, on s’en moque. Nous, comme notre protagoniste, devons découvrir ce qui se passe !

Couvre-feu

Quel beau titre, non ? Et qui n’aime pas une histoire d’horreur se déroulant dans les bois ? C’est exactement ce que vous obtenez lorsque nous allons dans le cadre forestier du Camp Nightwing. Il y a un vandale en liberté qui a laissé un indice sous la forme d’une plume rouge. Soudain, Holly Flynn commence à enquêter et se rend vite compte qu’elle est dans la ligne de mire du tueur. Avec un cadre solide qui est familier à la plupart des fans d’horreur (notamment à cause de Rue de la peur, partie 2 : 1978), « Lights Out » est le genre de Rue de la peur livre qui a déjà trouvé un écho auprès des lecteurs, et il devrait également faire de même avec les nouveaux fans. Nous commençons avec un personnage qui a peur des insectes, et à la fin, nous la voyons faire face à un tueur. C’est du RL Stine vintage et le genre de matériel qui bénéficierait vraiment d’une sortie sur grand écran. S’il y avait un moyen de le lier à Rue de la peur Partie 2 : 1978(et il doit y en avoir, non?), cela rendrait tout cela encore meilleur.

La chambre secrète

Une grande partie de la raison pour laquelle des films comme Halloween et L’Exorciste résonnent autant auprès des téléspectateurs est qu’ils se déroulent en banlieue. Mettre un film dans un château gothique ou dans un endroit où nous n’allons pas toujours est efficace, mais l’horreur fonctionne vraiment bien lorsqu’elle peut être ramenée à la maison. Dans la « Chambre secrète », la famille de Lea Carlson emménage dans une maison le Rue de la peur et comme vous pouvez le deviner l’endroit n’est pas très accueillant. C’est effrayant, étrange et encore plus quand Lea trouve une pièce supplémentaire à l’étage dans le grenier. Elle fait des recherches et il y a des rumeurs selon lesquelles quelqu’un a été tué là-bas ! Soudain, Léa entend des sons venant de la chambre secrète, et c’est alors que les frayeurs commencent vraiment. Ne voyez-vous pas ce film dans votre tête ? Imaginez une maison terne, des escaliers grinçants et beaucoup de couleurs bleu foncé et noir. Et, puisqu’il se déroule dans une maison, « La chambre secrète » pourrait être un thriller d’horreur contenu fait à bon marché. Netflix, tu écoutes ?

Nuit silencieuse

Dans toute l’horreur, rien n’est plus doux que quand quelqu’un obtient un revenu qu’il mérite tellement. C’est le cas dans ce Rue de la peur histoire, « Silent Night ». Reva Dalby est une fille qui a tout et pense qu’elle peut en avoir plus. Son père possède un grand magasin qui porte le nom de famille, et Reva n’a de respect pour personne d’autre qu’elle-même. Sa vie parfaite est bouleversée lorsqu’elle est harcelée, et aucune somme d’argent au monde ne peut lui permettre de sortir de ce problème. Comme vous pouvez l’imaginer, les joyeuses fêtes de Reva deviennent vite mortelles. Il semble qu’à un moment ou à un autre, toutes les franchises commencent à plonger dans l’esprit des fêtes. C’est presque un rite de passage car des choses comme celle-ci vieillissent naturellement avec le temps. Avec ses séquences d’horreur palpitantes, son atmosphère de vacances douillette et ses autres livres « Silent Night » mettant en vedette ce personnage, ces livres sont mûrs pour le film ou le traitement en série limitée.

Le mauvais numéro

L’horreur semble mieux fonctionner lorsqu’elle peut incorporer des expériences universelles dans nos vies. Cela n’est jamais plus exposé que dans ce délicieux Rue de la peur offre, « Le mauvais numéro ». Nous avons tous été appelés par de mauvais numéros et il est probable que nous ayons tous fait (ou été impliqués) des appels de farce d’une manière ou d’une autre. C’est le nœud de cette histoire terrifiante, lorsque Deena et Jade décident de s’amuser au téléphone en appelant des garçons et en prétendant être des personnes qui ne leur appartiennent pas. Puis le demi-frère de Deena, Chuck, s’en mêle et il appelle le mauvais numéro… Rue de la peur. Soudain, la vie de tout le monde est en danger car ce qui a commencé comme une farce tourne horriblement mal. Encore une fois, le tournage d’un film comme celui-ci serait assez peu coûteux car une grande partie se déroule au téléphone. Cela dit, ce livre est sorti en 1990 avant que les téléphones portables ne deviennent aussi courants que les portes d’entrée. Ainsi, un film pourrait voir ses coûts de production augmenter s’il se prolongeait, ou peut-être qu’ils le gardent en 2021 et trouvent un moyen de le faire avec des téléphones portables ? Dans tous les cas, « The Wrong Number » devrait être un film.

Bonne nuit bisous

Cette histoire tout à fait unique du maître serait probablement, comme le crépuscule les films avant lui, ravivent encore plus d’histoires de vampires pour jeunes adultes… et ce n’est pas une mauvaise chose. Cette histoire voit Matt, April et Todd enthousiasmés par un été rempli de temps passé à la plage. Cependant, RL Stine sait comment transformer le meilleur des moments en pire, et quand April et Todd commencent soudainement à agir comme des vampires, Matt doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son meilleur ami et sa petite amie. Heureusement, pour Matt et non les vampires, il y a des règles à ce jeu et c’est peut-être ce qui sauve tout le monde. Ce qui est bien avec les films d’horreur, c’est que vous n’avez pas besoin d’un nom. En fait, ne pas avoir d’acteurs et d’actrices reconnaissables est probablement un avantage car vous n’apportez pas les idées préconçues que vous pourriez avoir dans d’autres films. Il y a aussi trois livres « Goodnight Kiss » et, comme nous l’avons vu avec la rue de la peur, partie 1:1994, Rue de la peur Partie 2 : 1978, et Rue de la peur 3: 1666, trois EST le charme.

Fear Street Cheerleaders : le premier mal

L’horreur et les pom-pom girls vont de pair comme le beurre de cacahuète et la gelée. L’un a besoin de l’autre et quand ils s’entrelacent, de bonnes choses, dans ce cas des histoires effrayantes, arrivent généralement. Corky et Bobby Corcoran sont deux sœurs qui ne veulent rien de plus que de faire partie de l’équipe de pom-pom girls du Shadyside High School. Eh bien, comme RL Stine a une façon habile de faire, il fait rapidement regretter à nos protagonistes le vœu qui leur a été exaucé. Les étudiants commencent à mourir et maintenant Corky et Bobby vivent légitimement un cauchemar. Ils doivent arrêter un tueur, et d’une manière ou d’une autre, cela impliquera un voyage à Rue de la peur. Des jeunes en difficulté, du sang, une équipe de soutien, quelque chose me dit que tous les ingrédients sont réunis pour réussir en streaming.

La demi-soeur

Ce Rue de la peur l’offre change les choses car il s’agit plus d’un thriller psychologique que les autres livres de RL Stine. Dans cette histoire, Emily admire sa demi-soeur Jessie. Cependant, Jessie a de nombreux problèmes, dont le moindre n’est pas de voler Emily, de s’emparer de sa chambre et d’être très indigne de confiance. Tout cela prend une autre tournure lorsqu’Emily parcourt le journal de Jessie et apprend l’existence d’un mal indicible. Alors qu’Emily essaie de rallier les gens à l’idée que Jessie n’est pas ce qu’ils pensent qu’elle est, cela emprisonne Emily plus profondément dans la toile de sa demi-soeur. RL Stine est le maître de beaucoup de choses, mais sa capacité à enfiler l’aiguille du suspense dans ses histoires est vraiment incroyable et percutante. Autant qu’un film unique de ce Rue de la peur roman semble être la voie à suivre, je pense qu’avec une écriture correcte, « The Stepsister » pourrait être une série limitée.

La fête surprise

Qu’est-ce qui fait le Rue de la peur les histoires de terreur fonctionnent si bien, c’est à quel point tous les livres sont différents les uns des autres. Certains sont des contes de terreur simples où nous voyons les personnages vivre de belles vies et soudain il y a un changement. Ensuite, il y a ces livres qui commencent par une tragédie (celle qui vient généralement de se produire pour que les personnages puissent s’en souvenir), qui jette une ombre sur l’ensemble de la procédure. « The Surprise Party » est l’un de ces livres. Cela commence par un meurtre dans le Rue de la peur Woods (un endroit où si vous avez vu l’émission Netflix, vous savez que vous ne voulez pas être), et les choses se dégradent à partir de là. Meg, notre personnage principal, essaie de réunir tout le monde pour une fête surprise pour le retour d’un ami qui est parti après des circonstances très glaciales. Meg se rend vite compte que la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions, alors que sa vie commence à être menacée à cause de la soirée qu’elle essaie d’organiser. Définir n’importe quelle histoire autour d’une fête surprise signifie qu’elle peut être contenue, et c’est quelque chose qui serait le bienvenu pour tout studio ou service de streaming intéressé à entrer dans le Rue de la peur entreprise. Avec des personnages bien dessinés qui laissent aux acteurs beaucoup de place pour créer, « The Surprise Party » pourrait être un film de RL Stine par excellence.

Coup de soleil

Un coup d’œil au slogan du livre « Le bronzage parfait… ou le meurtre parfait ? », et vous savez que Sunburn ferait un excellent film. L’histoire est centrée sur Claudia Walker qui passe le week-end dans la somptueuse maison de rêve de son amie Marla. Les choses sont rapidement devenues étranges lorsqu’il y a une série d’accidents qui bouleversent les plans du week-end de Claudia. Alors qu’elle creuse un peu plus, Claudia découvre bientôt que tous ces événements apparemment sans rapport pourraient ne pas être aussi sans rapport qu’elle le pense. D’accord, le fait que cela puisse se dérouler dans une maison de plage (et une maison de plage uniquement) signifie que ce serait un film facile à tourner. De plus, étant donné que ce livre est rempli d’événements tragiques, cela signifie que nous serions sûrement en mesure d’avoir des événements super effrayants, non? Imaginez ce scénario entre les mains d’une très bonne maison d’effets, et il semble que ce conte de fiction pour jeunes adultes pourrait en fait atteindre le statut de classique (au cinéma) s’il devait un jour être réalisé.

Sujets : Rue de la peur