10 fois que la science a fait une année nulle pour sucer moins

Avec un nouveau coronavirus dévastant le monde depuis le printemps, l’année 2020 a été difficile. Pourtant, même en ces temps difficiles, certains moments de joie se sont glissés – et certains d’entre eux ont été déclenchés par des découvertes et des phénomènes scientifiques impressionnants. Des efforts incroyables des scientifiques pour développer un vaccin COVID-19 en un temps record aux applaudissements de phoques et aux dinosaures en train de nager, voici 10 façons dont la science a fait en sorte que cette année soit moins mauvaise.

Vaccins contre le covid-19

Cette année, des scientifiques du monde entier ont entrepris un effort massif et sans précédent pour développer des vaccins pour lutter contre le nouveau coronavirus; et ils l’ont fait à des échelles de temps sans précédent. Moins d’un an après l’identification du groupe mystérieux de maladies de type pneumonie à Wuhan, en Chine, les scientifiques ont développé 223 vaccins candidats contre le coronavirus pour lutter contre le virus qui l’a causé; 57 de ces vaccins sont déjà testés sur l’homme, D’après l’OMS . Deux des vaccins sont déjà en cours de déploiement aux États-Unis; ceux-ci exploitent une technologie relativement nouvelle basée sur un brin synthétique de code génétique appelé ARN messager qui prépare le système immunitaire à combattre le nouveau coronavirus. Les vaccins COVID-19 développés par Pfizer et Moderna sont respectivement efficaces à 95% et 94,1%. De plus, les experts affirment que cette technologie pourrait changer la donne pour le développement de vaccins à l’avenir.

Retour des baleines bleues

Près de 100 ans après que les baleines bleues en danger critique d’extinction aient presque disparu en raison de la chasse à la baleine industrielle, elles sont revenues dans les eaux de l’île de Géorgie du Sud, près de l’Antarctique. Une seule baleine bleue avait été aperçue entre 1998 et 2018 dans cette zone, qui était autrefois un centre de chasse industrielle jusqu’à ce que la pratique soit interdite dans les années 1960; environ 42 000 rorquals bleus ont été tués autour de la Géorgie du Sud entre 1904 et 1971. Mais une enquête récente est revenue avec des nouvelles très encourageantes: les scientifiques à bord d’un navire de recherche en janvier et février 2020, ont compté des dizaines de baleines bleues qui étaient revenues dans la région. Au total, ils ont détecté 58 rorquals bleus individuels, selon une étude publiée le 19 novembre dans la revue Recherche sur les espèces menacées . « Nous avons eu des indications les années précédentes selon lesquelles il pourrait y avoir plus de rorquals bleus qui commencent à revenir en Géorgie du Sud », a déclaré l’écologiste des mammifères marins Susannah Calderan à 45Secondes.fr. « Mais nous avons été très agréablement surpris par le nombre de spectateurs que nous avons vus cette année. »

Vie possible sur Vénus

Les scientifiques ont détecté un produit chimique mystérieux et inexpliqué dans la haute atmosphère de Vénus et ont suggéré que cela pourrait être un signe de vie. Le produit chimique, un gaz phosphine (PH3), est fabriqué sur notre planète par des bactéries et par «activité anthropique», ou activités que les humains font. La phosphine existe également dans les atmosphères des planètes géantes gazeuses en raison de processus chimiques connus. Mais aucun processus chimique de ce type n’existe sur Vénus. Néanmoins, ne cherchez pas encore ET sur Vénus, car la phosphine aurait pu être produite par un processus chimique qui nous est tout simplement inconnu, ont écrit les chercheurs le 14 septembre dans le journal. Astronomie de la nature .

Sceaux applaudissant

Pour la première fois, un phoque a été enregistré en train d’applaudir (ou de gifler ses nageoires ensemble) dans la nature, sans être entraîné par un entraînement ou des friandises de gardiens de zoo, selon une étude publiée dans le journal. Science des mammifères marins en janvier. Cette créature particulièrement divertissante était un phoque gris mâle nageant (et applaudissant) près des îles Farne dans le nord-est de l’Angleterre. Seuls les phoques mâles semblent applaudir, et ils ont tendance à le faire lorsque d’autres phoques sont à proximité; ce phoque tapageur nageait près d’une femelle et d’un mâle. Les biologistes supposent donc que les phoques gris applaudissent pour se faire des partenaires ou pour chasser les concurrents.

Nager les dinosaures

On ne pensait pas que les dinosaures nageaient. C’est-à-dire jusqu’à cette année, lorsque les chercheurs ont découvert une queue en forme de pagaie dans le sud-est du Maroc qui appartenait à un dinosaure prédateur aux dents acérées appelé Spinosaurus aegyptiacus. Cette nouvelle queue, haute et plate comme une nageoire, rappelle celle trouvée chez les crocodiles modernes, ont rapporté les chercheurs en avril dans le journal. La nature . Pourtant, les chercheurs disent que parce que les fossiles ont été trouvés à l’intérieur des terres, ce dinosaure était probablement plus à l’aise sur terre et nageait simplement dans des eaux peu profondes, sans s’égarer trop loin.

Lémuriens mâles ‘Stink flirting’

Les lémuriens mâles produisent un parfum fruité dans leurs glandes de poignet, le frottent sur leur queue et envoient un nuage d’odeur vers un partenaire potentiel. Les lémuriens mâles utilisent couramment ces sécrétions pour communiquer avec d’autres mâles pour marquer leur territoire, démontrer leur rang social ou annoncer qu’ils sont prêts à se reproduire. Mais les scientifiques ont récemment découvert qu’ils utilisent également ces produits chimiques pour «flirter» avec les femelles. En règle générale, les sécrétions des glandes du poignet sentent «amère», «coriace» et «verte», mais pendant la saison de reproduction elles sentent «plus fruité, floral et sucré», ont écrit les auteurs dans un article publié en avril dans le journal. Biologie actuelle . Cela pourrait marquer la première preuve de phéromones sexuelles chez les primates.

‘Grande conjonction’ de Jupiter et Saturne

Le 21 décembre, Jupiter et Saturne sont apparus si proches l’un de l’autre dans le ciel nocturne qu’ils ressemblaient à une seule étoile. Ce phénomène rare, appelé la « Grande Conjonction », se produit tous les 20 ans mais les deux géantes gazeuses ne sont plus aussi proches l’une de l’autre depuis le 16 juillet 1623, lorsque le célèbre astronome Galileo Galilei était vivant. Le dernier ciel nocturne où Saturne et Jupiter sont apparus si proches l’un de l’autre, remonte à 1223.

Parrot qui est un champion des jeux de mémoire

Un perroquet gris nommé Griffin a déjoué 21 étudiants de Harvard dans un jeu de mémoire classique, selon une étude publiée en mai dans le journal. Rapports scientifiques . Perroquets gris d’Afrique (Psittacus erithacus) peuvent vivre plus de 50 ans et ont toujours été reconnus pour être impressionnants; ils peuvent mémoriser des dizaines de mots, après tout. Mais maintenant, Griffin a montré qu’impressionner est un euphémisme. Les chercheurs ont confié à Griffin et aux étudiants de Harvard une tâche de mémoire dans laquelle il devait trouver un pom-pom coloré sous une tasse en plastique après l’avoir mélangé plusieurs fois autour de la table. Griffin a fait aussi bien ou mieux que les étudiants dans 12 des 14 essais. Pour localiser le pompon, Griffin et les étudiants utilisaient une fonction de leurs mémoires de travail appelée «manipulation», qui, basée sur les performances étonnantes de Griffin, pourrait être une capacité évolutive ancienne, selon les chercheurs.

Anciennes chasseuses

Une sépulture de 9000 ans récemment découverte d’une chasseuse et d’autres analyses des sépultures de chasseurs suggéraient que les premières femmes chasseurs-cueilleurs des Amériques anciennes chassaient le gros gibier tout autant que les hommes. Ces résultats suggèrent que l’histoire acceptée d’hommes anciens chassant le gros gibier pendant que les femmes ramassaient des herbes et des plantes n’est pas toujours vraie. « Ces résultats soulignent en quelque sorte l’idée que les rôles de genre que nous tenons pour acquis dans la société aujourd’hui – ou que beaucoup tiennent pour acquis – peuvent ne pas être aussi naturels que certains auraient pu le penser », auteur principal Randy Haas, professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Californie, Davis, a déclaré à 45Secondes.fr. L’équipe a identifié 429 squelettes de différents sites funéraires antiques à travers les Amériques; 27 des squelettes ont été enterrés avec des outils de chasse au gros gibier. Parmi les personnes enterrées avec des outils de chasse au gros gibier, 11 étaient des femmes (dont la femelle nouvellement découverte) et 15 étaient des hommes, selon une étude publiée le 4 novembre dans le journal. Progrès scientifiques . Une analyse statistique plus approfondie a suggéré qu’entre 30% et 50% des chasseurs de ces populations étaient des femmes. « Ce que nous voyons, c’est que les enterrements de femmes et d’hommes sont tout aussi susceptibles d’être associés à des outils de chasse au gros gibier », a déclaré Haas.

Le poulpe frappe le poisson

Autre histoire étrange de 2020: les poulpes frappent parfois des poissons, car pourquoi pas? Gros poulpes bleus (Octopus cyanea) travaillent parfois avec des poissons pour trouver de la nourriture. Mais parfois, lorsqu’ils sont mécontents de ces poissons, ou ne veulent pas partager la nourriture chassée conjointement, ils utilisent un « mouvement rapide et explosif avec un bras », en d’autres termes, les frappent à la tête, selon un nouvelle étude publiée le 18 décembre dans la revue Écologie . «J’ai éclaté de rire et j’ai failli m’étouffer avec mon propre régulateur», explique Eduardo Sampaio, auteur principal de l’étude, Ph.D. étudiant à l’Université de Lisbonne et à l’Institut Max Planck du comportement animal, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. Ses réactions ultérieures ont été plus modérées, « mais je m’émerveillais toujours à chaque fois que je le voyais », a-t-il ajouté. Les chercheurs ont observé ce comportement huit fois entre 2018 et 2019 en plongeant à Eilat, en Israël, et à El Quseir, en Égypte.

