10 fois la capitale américaine a résisté à la violence politique

Washington, DC, abrite la capitale du pays, ainsi que le bien nommé Capitol building où le Sénat et la Chambre des États-Unis créent, débattent et adoptent des projets de loi et aident à gouverner le pays. Mercredi 6 janvier, une foule de partisans du président Donald Trump, qui a faussement affirmé qu’il avait remporté les élections, a pris d’assaut le bâtiment du Capitole. Mais ce n’est pas la première fois que la capitale des États-Unis est confrontée à des violences politiques. Des attaques violentes contre des politiciens, à un incendie qui fait rage, aux explosions, aux tirs aveugles, Washington DC a vu sa part d’obscurité.

1. Incendie de Washington

(Crédit d’image: Bibliothèque du Congrès)

Pendant la guerre de 1812 contre la Grande-Bretagne, des troupes d’invasion ont marché à Washington, DC, et ont incendié le Capitole américain le 24 août 1814, selon les faits marquants historiques du Sénat américain . Les soldats britanniques ont également incendié le manoir du président et d’autres monuments américains avec torches et pâte à poudre , laissant la capitale en ruines.

Alors, qu’est-ce qui a sauvé DC? Une tempête de pluie torrentielle.

2. Lutte politique (littéralement)

Un artiste recrée l’attaque du 22 mai et le passage à tabac du sénateur du Massachusetts Charles Sumner par le représentant Preston S. Brooks de Caroline du Sud. (Crédit d’image: Bibliothèque du Congrès)

Il y a une longue liste d’événements politiquement violents que les politiciens ont provoqués les uns contre les autres. Par exemple, en 1856, le représentant américain Preston Brooks de Caroline du Sud a utilisé une canne pour attaquer brutalement Le sénateur américain Charles Sumner du Massachusetts, un abolitionniste, après le discours enthousiasmant de Sumner sur la question de savoir si le Kansas doit être un esclave ou un État libre. Dans un autre cas, en 1902, le sénateur junior John McLaurin de Caroline du Sud a qualifié le sénateur senior de son état, Ben Tillman, de menteur. Tillman a rapidement frappé McLaurin à la mâchoire, et « la chambre a explosé en pandémonium alors que les membres luttaient pour séparer les deux membres de la délégation de Caroline du Sud », le Sénat américain a rapporté .

Les luttes intestines politiques ont commencé avant même que le Congrès américain ne déménage à DC En 1798, alors que la capitale était encore dans le palais des congrès de Philadelphie, le représentant Roger Griswold du Connecticut était si fou que le représentant Matthew Lyon du Vermont lui cracha du jus de tabac, un combat a éclaté avec chaque membre tenant une arme (une canne et une pince à feu, respectivement).

Il y a plus! En 1854, un « combat rapproché « s’est produit sur le sol de la Chambre, et, en 1858, une bagarre a conduit un représentant à arracher le toupet de la tête d’un autre représentant, prétendant prétendument » Hourra, les garçons! J’ai son crâne! «

3. Explosion d’une bombe au Sénat

Les suites du bombardement du Sénat américain le 2 juillet 1915. (Crédit d’image: Bibliothèque du Congrès)

Le 2 juillet 1915, un ancien professeur allemand à l’Université de Harvard, Eric Muenter, se glissa dans la salle de réception du Sénat et laissé trois bâtons de dynamite . En fait, Muenter voulait faire sauter la salle du Sénat, mais c’était verrouillé, alors il a laissé les matériaux explosifs dans la pièce adjacente.

La bombe a explosé juste avant minuit, et personne n’a été blessé (bien qu’un officier du Capitole ait été renversé de sa chaise). Utilisant un nom d’emprunt, Muenter a présenté ses actions comme un «appel à la paix» pendant la Première Guerre mondiale dans une lettre adressée au Washington Evening Star. Après une tentative d’assassinat contre JP Morgan, Muenter a été emprisonné, où il s’est suicidé.

4. Les vétérans de la Première Guerre mondiale se rendent à Washington

Un groupe d’hommes, vraisemblablement membres de la « Bonus Army », sur les marches du Capitole américain. (Crédit d’image: Bibliothèque du Congrès)

Après la Première Guerre mondiale, environ 25 000 anciens combattants américains se sont rassemblés devant le Congrès en 1932 dans le but de recevoir une prime salariale qui leur avait été promise dans la législation précédente. En vertu de cette loi, le bonus était prévu pour 1945, mais la Dépression signifiait que les vétérans étaient désespérés pour de l’argent.

Un bonus accéléré passa à la Chambre, mais pas au Sénat en 1932. Les marcheurs furent déçus, mais paisiblement dispersés, certains installant des camps près de Capitol Hill. Le mois suivant, les troupes fédérales armées, dirigées par le général Douglas MacArthur, le major Dwight Eisenhower et George Patton, «ont incendié et gazé les camps des anciens combattants, tuant plusieurs et en blessant beaucoup». selon les archives du Sénat .

5. Bombardements météorologiques souterrains

(Crédit d’image: Geoff Livingston via )

Au début des années 1970, le groupe anti-guerre du Vietnam connu sous le nom de Weather Underground a planté une série d’explosifs autour de Washington, DC, selon Encyclopedia Britannica . Le groupe a également fait exploser des explosifs dans d’autres grandes villes américaines. Trois de leurs membres fondateurs se sont accidentellement fait exploser en 1970 en fabriquant des bombes à New York.

6. Séparatistes de Porto Rico

(Crédit d’image: Collection de la Chambre des représentants des États-Unis)

Le 1er mars 1954, quatre Séparatistes portoricains est entré dans la salle lors d’un prochain vote. Faisant partie du Parti nationaliste portoricain, ces personnes voulaient que Porto Rico soit indépendant, pas un territoire américain.

Cet après-midi-là, les nationalistes portoricains, armés d’armes de poing, ont tiré sans discernement dans la Chambre, blessant cinq membres du Congrès. Les quatre assaillants ont par la suite été appréhendés.

7. Bombe au bâtiment du Capitole

Dommages du 7 novembre 1983, attentat à la bombe devant la chambre du Sénat américain. (Crédit d’image: Commission du Sénat américain sur l’art)

En novembre 1983, une bombe a déchiré l’aile nord du Capitole. Juste avant l’explosion, un appelant prétendant être membre du « Unité de résistance armée « a déclaré que la bombe avait été posée pour protester contre les actions militaires américaines à la Grenade et au Liban.

La bombe a causé 250 000 € de dommages, mais personne n’a été blessé. Après une enquête de cinq ans, des accusations ont été portées contre six personnes soupçonnées d’être à l’origine de l’attaque. Après le bombardement, la sécurité a augmenté; Auparavant, la zone située à l’extérieur de la salle du Sénat était ouverte au public, mais elle n’est désormais ouverte qu’aux personnes disposant d’une autorisation.

8. L’attaque du Capitole fait deux morts

L’officier de police du Capitole des États-Unis, TJ Wissemann, serre son collègue SI Flax dans ses bras pour le consoler. Le lin était devenu ému après que les corps des officiers de la police du Capitole américain John Gibson et Jacob J. Chestnut, qui avaient été tués alors qu’ils gardaient le Capitole, soient arrivés pour se trouver en état dans la rotonde. (Crédit d’image: Graham, Douglas / Bibliothèque du Congrès)

En juillet 1998, un assaillant armé a enfreint la sécurité et a couru vers le bureau du représentant majoritaire Tom DeLay, du Texas. Dans leur effort pour arrêter l’assaillant, deux officiers de police du Capitole est mort dans l’exercice de ses fonctions : Officier Jacob Chestnut, Jr., et détective John Gibson.

Une touriste a également été blessée, tout comme le tireur, Russell Eugene Weston Jr., qui a été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde et déclaré inapte à subir son procès, selon Forbes . Weston est maintenant incarcéré dans un centre médical fédéral.

Les deux officiers sont enterrés au cimetière national d’Arlington.

9. 11 septembre et anthrax

Photographie aérienne du World Trade Center, prise par la National Oceanic and Atmospheric Administration le 23 septembre 2001, montrant la dévastation et l’effort de rétablissement. (Crédit d’image: NOAA)

Le 11 septembre 2001, une tragédie a balayé le pays lorsque des terroristes ont détourné des avions commerciaux et les ont écrasés contre le World Trade Center à New York et le Pentagone à Arlington, en Virginie. Un quatrième avion, connu sous le nom de United Airlines Flight 93, s’est écrasé en Pennsylvanie avant d’atteindre sa cible – probablement le bâtiment du Capitole des États-Unis, selon le National Park Service .

Peu de temps après, les bactéries mortelles anthrax a été retrouvé à Capitol Hill, y compris dans le bureau du leader de la majorité au Sénat Tom Daschle, du Dakota du Sud, à qui une lettre lacé d’une fine poudre blanche . Le sénateur Patrick Leahy, du Vermont, a également reçu des spores d’anthrax.

10. La foule envahit le bâtiment du Capitole

Les partisans de Trump occupent le front ouest du Capitole et l’inauguration aura lieu le mercredi 6 janvier 2021. (Crédit d’image: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via )

Le 6 janvier 2020, les partisans du président Trump ont pris d’assaut le Capitole américain après les avoir exhortés lors d’un rassemblement à marcher vers le Capitole, selon le Washington Post . Ils l’ont fait alors que le Sénat débattait des votes du collège électoral qui devaient certifier la victoire du président élu Joe Biden. Le groupe pro-Trump a poussé la police, envoyant le Sénat dans une suspension imprévue.

Politiciens multiples tweeté à propos de la foule, y compris le représentant Dan Kildee, du Michigan.

«Je suis dans les chambres de la Chambre. On nous a demandé de nous allonger par terre et de mettre nos masques à gaz. La sécurité de la chambre et la police du Capitole ont leurs armes à feu alors que les manifestants frappent à la porte d’entrée de la chambre.

Ce n’est pas une protestation. C’est une attaque contre l’Amérique. «

Pendant le chaos, une femme a été abattue et est décédée plus tard, Le New York Times a rapporté .

