10 films stimulants qui capturent magnifiquement la beauté et l’art noirs

Pour moi, trouver un film qui non seulement met en valeur les voix noires, mais dépeint également les noirs comme une forme d’art, est quelque chose que j’apprécie vraiment.

À maintes reprises, nous avons vu Hollywood brosser l’art noir sous le tapis, ne nous permettant pas de briller à l’écran autant que nous brillons hors de l’écran.

Il ne s’agit pas seulement de lancer des acteurs noirs, mais de permettre aux réalisateurs noirs, aux cinéastes noirs, aux producteurs noirs et aux écrivains noirs de briller également.

Parce que les seules personnes qui peuvent raconter des histoires aux Noirs sont les Noirs.

Alors, voici une liste de 10 films noirs stimulants qui sont la quintessence de l’art noir:

1. Reine et Slim

Écrit par Lena Waithe et réalisé par Melina Matsoukas, vient un chef-d’œuvre de Blackness qui entrelace un conflit controversé et central dans la communauté noire: les rencontres avec la police. Cependant, celui-ci se termine avec les deux chefs noirs (Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith) tirant sur le policier blanc.

Malgré les circonstances sombres, Lena Waithe et Melina Matsoukas parviennent non seulement à présenter une peau noire, mais permettent également à une représentation de peau sombre de prendre l’écran, montrant les différents types de Noirs qui existent et que nous pouvons rire dans le même rythme. comme on peut pleurer.

2. Clair de lune

Gagnant de l’Oscar du meilleur film 2017, clair de lune est une histoire pas comme les autres. Réalisé par Barry Jenkins, ce film suit Chiron tout au long des trois phases de sa vie d’enfant noir, puis d’adolescent, et enfin d’adulte. Non seulement la cinématographie est magnifiquement tournée, mais le film aborde des sujets que beaucoup d’autres évitent souvent: l’incarcération de masse, le pipeline école-prison, la drogue dans la communauté noire, la mort et la sexualité.

clair de lune est un film sur l’amour noir et l’intimité entre deux hommes noirs, qui est rarement montré à l’écran. Ce film permet de montrer les corps noirs à travers l’objectif de la caméra dans toute leur beauté et leur richesse.

3. Panthère noire

Le film Marvel qui a pris le monde d’assaut et a récolté plus d’un milliard de dollars au box-office. Il n’y a jamais eu de film de super-héros noir comme celui-ci, et certainement pas un film de super-héros noir enraciné dans l’afrocentrisme.

Panthère noire suit T’Challa, joué par feu Chadwick Boseman, alors qu’il se prépare à prendre sa place de roi de Wakanda après le décès de son père. Réalisé par Ryan Coogler, dont les talents ont été vus dans d’autres films comme, Gare de Fruitvale, et Credo, T’Challa a du mal à équilibrer le monde de Wakanda, tout en luttant pour aider le monde extérieur et ses propres problèmes. Non seulement Panthère noire mettre en évidence les différentes cultures de l’Afrique, mais cela montre aussi l’héroïsme qui peut être écrit dans les scripts noirs.

4. Si Beale Street pouvait parler

Basé sur le roman du même nom de James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler est l’autre chef-d’œuvre cinématographique de Barry Jenkins. Il semble que clair de lune Jenkins n’était pas seulement la capacité de donner aux corps noirs l’occasion de briller à l’écran. Le film suit deux amis de longue date, Tish et Fonny, qui sont maintenant dans une relation amoureuse avec un bébé en chemin quand soudain, Fonny est accusé d’agression sexuelle, un crime qu’il n’aurait pas pu commettre.

Un film puissant avec un message global qui est toujours présent dans le climat social actuel, Si Beale Street pouvait parler est une merveilleuse adaptation à un roman tout aussi merveilleux.

5. BlacKkKlansman

Cette liste ne pourrait être complète sans un Spike Lee Joint et le gagnant de l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2019. Basé sur une histoire vraie d’un policier noir qui se fait sous couverture en tant que Klansman, le film présente de nombreux visages familiers comme John David Washington, Adam Driver et Laura Harrier et est considéré comme une satire sur la culture américaine.

Spike Lee mêle l’humour à la réalité, montrant le sort sombre de nombreux Noirs américains et la façon dont l’Amérique a toujours et traitera toujours les communautés de couleur.

6. Dope

Une authentique ode à la culture des années 90, Dope est facilement devenue l’une des histoires de passage à l’âge adulte noires les plus influentes dont nous ne savions même pas que nous avions besoin. Le film suit Malcolm, un nerd qui tente d’attirer l’attention de son béguin. Malheureusement pour lui, sa rencontre avec un trafiquant de drogue amène Malcolm avec un sac de molly dans son sac à dos.

Cette comédie / drame nous emmène dans un voyage avec Malcolm alors qu’il essaie de trouver un moyen de se débarrasser de la drogue qui lui reste, essayant d’entrer dans son école de rêve, Harvard, tout en essayant de se garder des ennuis. gangs rivaux. C’est rafraîchissant de voir l’interaction des Noirs à l’écran et la nuance de l’identité noire montrée.

7. Voyage de fille

Un film où toute la distribution principale est strictement des femmes noires, cette comédie scandaleuse suit quatre amis, interprétés par Jada Pinkett-Smith, Queen Latifah, Tiffany Haddish et Regina Hall, alors qu’ils se lancent dans un voyage à la Nouvelle-Orléans. Mais ce n’est pas seulement un film à rire aux éclats: c’est aussi un regard sentimental sur l’amitié noire.

8. La photographie

Lakeith Stanfield et Isaa Rae prennent l’écran pour un film d’amour pur et honnête. Le photographe est magnifiquement tourné, avec une bande-son de jazz incroyable qui honore l’histoire du jazz en relation avec la culture noire. C’est toujours agréable de regarder des films sur l’amour noir qui ne sont pas enracinés dans la douleur et qui présentent une représentation de la peau sombre.

9. L’amour de Sylvie

Un autre film qui présente l’amour noir d’une manière qui ne se termine pas par une tragédie, L’amour de Sylvie prouve que les Noirs peuvent exister à l’écran, s’aimer les uns les autres, sans douleur ni souffrance. Un film intemporel qui deviendra certainement un classique, tout comme ce film a réussi à capturer la beauté noire dans toute sa splendeur.

10. Désolé de vous déranger

Un autre film de Lakeith Stanfield, mais cette fois, il joue le personnage de Cassius Green qui découvre la clé pour décrocher un excellent travail et une réserve d’argent tout aussi interminable. À la limite de la science-fiction, Désolé de vous déranger parvient à aller dans des endroits où presque aucun autre film ne peut aller.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.