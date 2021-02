Que vous soyez célibataire, en couple ou que ce soit un peu compliqué, voici 10 des meilleurs films de la Saint-Valentin sur Netflix.

La Saint-Valentin est presque là, ce qui signifie que l’amour est officiellement dans l’air. Bien sûr, la Saint-Valentin 2021 est un peu différente. Selon l’endroit où vous êtes, le coronavirus nous garde beaucoup chez nous, ce qui signifie pas de repas romantiques dans nos restaurants préférés, pas de voyages surprise à l’étranger et certainement pas de soirée au club avec nos amis. Triste.

Mais il y a une source constante de divertissement qui est restée tout au long de la pandémie: Netflix. Oui, le service de streaming est devenu notre tout au cours de cette dernière année. Alors, quelle meilleure façon de passer la journée officielle de l’amour qu’avec notre seul véritable amour, Netflix.

Que vous envisagiez de passer une nuit agréable avec votre moitié, de rester avec vos amis et une bouteille ou un vin, ou de le passer seul avec une baignoire de Ben & Jerry’s, il y a un film sur Netflix prêt pour votre plus grand plaisir. Voici quelques-uns des meilleurs à offrir.

LIRE LA SUITE: To All The Boys 3 bande originale: toutes les chansons de Always and Forever



10 films de la Saint-Valentin sur Netflix qui vous donneront la sensation. Image: Netflix

1) À tous les garçons que j’ai aimés avant

Si vous voulez vraiment ressentir les choses, ne cherchez pas plus loin À tous les garçons la franchise. Tout le monde est obsédé par l’histoire d’amour entre Lara Jean Covey (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo), et les films ont un culte. Heureusement, il y a trois films à frénésie, alors vous passez une longue nuit.

2) Quelqu’un de bien

Ok, donc cela pourrait être considéré comme un film de rupture, mais c’est toujours un visionnage parfait de V-Day. Jenny (Gina Rodriguez) s’enfonce dans la dépression après avoir décroché l’emploi de ses rêves à travers le pays et son petit ami de neuf ans rompt avec elle. Celui-ci est probablement mieux réservé pour que vous puissiez le regarder avec des amis. Attention, vous aurez également besoin de mouchoirs en papier.

3) Le stand des baisers

Si vous êtes obsédé par À tous les garçons alors tu tomberas amoureux de Le stand des baisers aussi. C’est un conte mignon sur une jeune romance en herbe et il met en vedette Jacob Elordi. Heureusement, il y a deux films Kissing Booth pour vous en frénésie et un troisième en route.

4) Soyez toujours mon peut-être

Soyez toujours mon peut-être voit deux anciens amis tomber amoureux après 15 ans d’écart. Ça fait rire, ça a la romance et ça a Keanu Reeves. Vraiment, de quoi avez-vous besoin de plus pour un film?

5) 50 premières dates

50 premières dates est un classique absolu. un vétérinaire marin (Adam Sandler) tombe amoureux d’une femme qui a une perte de mémoire à court terme (Drew Barrymore) et décide de la conquérir chaque jour. La plupart du film a été tourné à Oahu, à Hawaï, donc il fournira une évasion indispensable.

6) Les tourtereaux

Jibran et Leilani sont dans une relation à long terme, mais les choses deviennent un peu obsolètes, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans un complot de meurtre élaboré et le chaos s’ensuit.

sept) Quand nous nous sommes rencontrés

Avez-vous déjà été zoné? Oui, vous ressentirez celui-ci dans votre cœur. Noah voyage dans le temps pour gagner le cœur de son meilleur ami Avery mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu…

8) Une histoire de Cendrillon

Il n’y a rien de tel qu’un classique et la moderne Cendrillon d’Hilary Duff est une montre incontournable pour vous remonter le moral le V-Day.

9) Facile

Facile Ce n’est peut-être pas votre montre traditionnelle de la Saint-Valentin, mais c’est vraiment quelque chose d’amusant pour les filles. Olive (Emma Stone) décide de raconter un petit mensonge sur la perte de sa virginité qui se répand rapidement sur le campus.

dix) Souviens-toi de moi

Vous ne pouvez vraiment pas épeler V-Day sans Robert Pattinson et Souviens-toi de moi est parfait. Troubled Tyler (Robert) rencontre enfin la fille de ses rêves qui le comprend complètement. Mais les choses se terminent horriblement. C’est un déchireur à coup sûr.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂