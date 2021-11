10 films de Cynthia Rothrock que vous devez regarder avant la saison 4 de Cobra Kai

Avec la série à succès Netflix Cobra Kai dont la sortie est prévue pour le 31 décembre 2021, la nouvelle année va, littéralement, démarrer du bon pied. Il est sûr de dire que les observateurs du premier jour de l’émission attendent sur le bord de leurs sièges que cette balle tombe.

Les fuites de la dernière saison de la série de suites de Karate Kid révèlent que Johnny Lawrence et Miguel se lient autour de leur amour commun pour Cynthia Rothrock. Les fans qui ne connaissent pas son héritage dans le monde des arts martiaux pourraient lire ceci et se demander: qui est exactement Cynthia Rothrock?

Cependant, pour comprendre son influence dans l’industrie du cinéma, il faut d’abord comprendre son influence en tant que personne. Le nom de Cynthia Rothrock peut sembler une langue étrangère pour certains téléspectateurs américains, mais dans le domaine des arts martiaux, qu’ils soient cinématographiques ou réels, elle est une star. Dans les films modernes, à l’exception de Tom Cruise, il est rare que les acteurs et les actrices réalisent leurs propres cascades. Rothrock, un vrai ninja et sorcier du Kung-Fu, est un peu différent.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Bien qu’elle soit sans conteste l’une des femmes les plus influentes et les plus emblématiques de l’histoire du film d’action, son statut de rockstar est enraciné dans ses succès en tant que maître artiste martial. À l’âge de 13 ans, Rothrock a commencé sa quête pour devenir l’athlète de classe mondiale, l’experte et la leader qu’elle est aujourd’hui ; « La reine des arts martiaux. » Ceinture noire dans divers domaines des pratiques d’Asie de l’Est, y compris les disciplines coréennes ainsi que les disciplines chinoises classiques et contemporaines, le chemin de Rothrock vers la célébrité en tant que prodige légionnaire a commencé bien avant de frapper les grands écrans et se poursuivra pour toujours.

Disons simplement qu’il y a une raison pour laquelle Johnny et Miguel se jettent sur elle, mais il n’y a pas de meilleure façon de croire que de la voir en action par vous-même. Pour ceux qui veulent avoir un petit avant-goût de ce dont ils parlent, voici 10 films de tous les temps à regarder avant la première de la saison quatre.

[10] Ange de la fureur

Le rôle épique de Cynthia Rothrock dans Ange de la fureur a gagné sa place sur le piédestal des arts martiaux et des critiques de cinéma. Convenant à son nom, le film est centré sur le personnage de Rothrock, Nancy Bolan, qui, après avoir été veuve et brutalement violée, se lance dans une vendetta pour se venger et emmène les téléspectateurs dans un voyage émouvant mais bourré d’action. Son voyage peut entraîner des ennuis à Bolan, mais il a permis à Rothrock de montrer ses talents de guerrière de superstar. Regarder son mouvement alors qu’elle se fraye un chemin à travers chaque scène, c’est être témoin d’une grandeur emblématique en devenir.

[9] Corriger les torts

Corriger les torts, un film d’action hongkongais de la fin des années 80 réalisé par Corey Yuen, est une autre production chargée de mettre Rothrock sur la carte. À savoir, dans le cinéma chinois. Les arts martiaux étant enracinés dans cette région de l’Asie de l’Est, il est naturel que son talent s’épanouisse auprès du public qui le connaît le mieux. Elle est juste si bonne. Quiconque n’est pas d’accord changera d’avis après avoir vu cette démonstration audacieuse et habile de son aptitude.

[8] Mercenaires

Un film plus moderne, Mercenaires, un thriller américain de 2014 réalisé par Christopher Ray, est une excellente vitrine de l’adaptabilité et de la génialité inébranlable de Rothrock. Centré sur une équipe A hautement qualifiée de combattantes de la liberté, le film présente de lourdes séquences de scènes pleines d’action tout en faisant avancer le mouvement contemporain pour l’autonomisation des femmes. Rothrock étant considérée comme une pionnière dans ce département, son rôle rebelle dans ce récit épique de féminisme et de fatalité est tout aussi parfait.

[7] Invincible

Tellement cool qu’ils ont dû trouver un nouveau mot pour décrire le rôle légendaire qu’elle joue dans le film de Hong Kong Invincible, Rothrock berce vraiment la marque résistante à un tee-shirt. Un classique culte créé par le réalisateur chinois Godfrey Ho, ce film est une pièce maîtresse de l’ascension de Rothrock vers la célébrité.

[6] Griffes de tigre

Griffes de tigre est une trilogie de romans sur deux flics, interprétés par Cynthia Rothrock et la star d’action Jalal Mehri, qui naviguent ensemble dans le monde dangereux du crime. Avec le genre de travail d’équipe capable de déplacer des montagnes à prouver, ce duo dynamique a royalement établi la capacité de Rothrock à la hauteur de ses homologues masculins. Parlant du début de sa carrière d’actrice, cependant, ce ne serait ni la première ni la dernière fois qu’elle se tiendrait dans la ligne des arts martiaux à côté des hommes. De retour à Hong Kong, avant le lancement de ses tout premiers débuts en Oui m’dame, elle a auditionné pour un rôle censé être joué par un homme ; cependant, les producteurs, époustouflés par son impression durable, ont choisi de la choisir à la place. A partir de là, c’était l’histoire.

[5] Ninja de New York

Semblable aux succès de Rothrock, le véritable éclat de Ninja de New York est tout passé dans les coulisses – ou l’histoire, plutôt. John Liu, le conservateur original de l’intrigue, a en fait tourné des séquences pour ce film en 1984, mais après avoir été horriblement déçu des résultats, il a complètement annulé la production. Ce n’est qu’il y a environ un an, en 2021, que Vinegar Syndrome, National Film Preservation Foundation, a entrepris le projet de reconstituer ces archives épissées et inachevées. Les coutures ont peut-être été faites ici et là, mais sur la base des résultats, à la fois au box-office et aux critiques, cette adaptation a rendu la vision de Liu encore mieux que justice.

[4] Ne jamais dire mourir

En ce qui concerne les films d’action, le réalisateur Geoff Murphy a certainement coché toutes les cases avec son méga-hit d’arts martiaux de 2017 Ne jamais dire mourir, aussi connu sous le nom Hors la loi. Aiguisant vraiment sa réputation de guerrière au cœur de lion avec conviction, Cynthia Rothrock joue un soldat à la retraite et agent du gouvernement nommé Julie, qui, comme en témoigne très tôt le fait qu’elle est la dernière debout après une embuscade tragique, est également un monstre artiste martial. Cela ne convient que car c’est exactement ce qu’elle est dans la vraie vie.

[3] Chine O’Brien

Chine O’Brien, réalisé par Robert Clouse, pourrait très bien être les représentations les plus classiques de l’athlétisme sensationnel de Rothrock et de sa maîtrise des arts. En vedette aux côtés de la célébrité hollywoodienne très appréciée et du chorégraphe australien très apprécié, Richard Nixon, Rothrock prouve ses références en tant que choix de tous les temps pour le Karaté Kid lui-même à choisir comme partenaire d’entraînement. Ironiquement nommée China O’Brien, la capacité acrobatique de son personnage à complimenter si gracieusement, mais férocement, la force brute et la force pure dont fait preuve le personnage de Nixon, rend chaque scène de combat qu’ils partagent d’autant plus captivante, excitante et dynamique à regarder. Non seulement ces films de franchise permettent à Rothrock de faire valoir ses compétences en supernova en tant que combattante, mais ils lui permettent de le faire aux côtés d’une superstar chevronnée.

[2] Dame Dragon

Le réalisateur américain David Worth ne tarde pas à dévoiler la finesse fulgurante de Rothrock dans son blockbuster de 1990, Dame Dragon, s’ouvrant directement dans l’action avec une bagarre incroyable entre son personnage, Kathy Galagher, et un adversaire adverse. Avant la fin de la première scène, les téléspectateurs pourraient très bien supposer que Kathy est réellement capable de cracher du feu. Si vous voulez avoir une idée de ce dont parlent Johnny et Miguel, ce film, littéralement, serait un excellent point de départ.

[1] Escapade rapide

Finalement, Escapade rapide, réalisé par Spiro Rapatoz, capture parfaitement la raison pour laquelle Cynthia Rothrock est réputée être la version « féminine » de « Bruce Lee » et pourquoi elle est tenue avec le même respect que certaines des légendes des arts martiaux les plus renommées à avoir jamais vécu. À contre-courant de son rôle typique de protagoniste surhumaine, la « Reine des arts martiaux » régnera en tant que championne des poids lourds surhumains dans un jeu de balle différent et affichera ses affaires sous un tout nouveau jour. Les fans qui pensaient qu’elle était impressionnante intacte et de nature intimidante lorsqu’elle incarne le héros classique seront choqués lorsqu’ils verront à quel point elle est redoutable et menaçante en tant que méchante.