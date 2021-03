10 films à voir si vous manquez WandaVision

1



Magnolia



An:



1999

Dirigée par:



Paul Thomas Anderson

Protagonistes:



Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Jason Robards





Coïncidence, intervention divine et destin réunissent plusieurs personnes au cours d’une journée intense qui se transforme en odyssée morale.





Disponible en:



HBO et YouTube Premium



deux



Pleasantville



An:



1998

Dirigée par:



Gary Ross

Protagonistes:



Tobey Maguire, Reese Witherspoon, Joan Allen, Willaim H. Macy





Un adolescent timide et sa sœur sont transportés dans le monde en noir et blanc d’une comédie des années 50.





3



Restez à l’écoute



An:



1992

Dirigée par:



Peter Hyams

Protagonistes:



John Ritter, Eugene Levy, Pam Dawber, Jeffrey Jones





Un couple de Seattle a 24 heures pour échapper à un système de câbles dimensionnels, ou il doit donner son âme au diable.





4



Le spectacle de Truman



An:



1998

Dirigée par:



Peter Weir

Protagonistes:



Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natascha McElhone





Truman Burbank, un agent d’assurance heureux, pense qu’il mène une vie normale, mais il n’a aucune idée que les caméras l’enregistrent 24 heures sur 24 et que tout ce qu’il fait est vu à la télévision.





Disponible en:



Netflix



5



Sucker Punch



An:



2011

Dirigée par:



Zack Snyder

Protagonistes:



Emily Browning, Abbie Cornush, Vanessa Hudgens, Jena Malone





Une fille est admise par son beau-père dans un établissement psychiatrique pour une lobotomie. Pendant qu’elle attend, son imagination crée une réalité alternative qui pourrait la sauver de sa situation dramatique.





Disponible en:



YouTube Premium



6



Rappel total



An:



1990

Dirigée par:



Paul Verhoeven

Protagonistes:



Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin, Michael Ironside





Doug Quaid, un homme qui mène une vie tranquille, est hanté par un cauchemar qui le transporte sur Mars. Désespéré, il sollicite l’aide de Recall, une entreprise de vacances virtuelles qui lui offre l’opportunité de réaliser son rêve.





7



L’île sinistre



An:



2010

Dirigée par:



Martin Scorsese

Protagonistes:



Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams





Un huissier des années 1950 traque un meurtrier qui s’est échappé d’un sanatorium sur une île isolée, et il y a des indices d’actes horribles commis à l’intérieur.





Disponible en:



Netflix



8



L’espoir vit en moi



An:



2007

Dirigée par:



Mike cartable

Protagonistes:



Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith, Terres de safran





Charlie Fineman, qui a perdu sa famille lors des attentats terroristes du 11 septembre, souffre toujours de leur mort. Il rencontre son ancien camarade de classe, Alan Johnson, et les deux se souviennent de leur amitié. Alan souffre également de responsabilités familiales et professionnelles, et sa relation renouvelée avec Charlie donne aux deux hommes la force de traverser une période très difficile de leur vie.





Disponible en:



YouTube Premium



9



Ciel vanille



An:



2002

Dirigée par:



Cameron Crowe

Protagonistes:



Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Jason Lee





David Aames a tout pour être heureux: il est beau, riche et travaille dans une célèbre société de publicité new-yorkaise. Cependant, un accident de voiture changera votre vie.





Disponible en:



YouTube Premium



dix



PS I love you



Année 2007

Dirigée par:



Richard LaGravense

Protagonistes:



Gerard Butler, Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Harry Connick Jr.





Une veuve trouve une série de messages laissés par son mari décédé pour l’aider à soulager son chagrin et l’encourager à commencer une nouvelle vie pour elle-même.





Disponible en:



Vidéo Amazon Prime