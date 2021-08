10 filles de l’équipe de robotique afghane secourues

CYRILLUS T-shirt avec collerette en coton bio fille ecru/ col liberty taille: 10A

Sur une belle matière douce et naturelle en coton biologique, il suffit d'une collerette dorée ou en tissu Liberty pour transformer un T-shirt en pièce chic et raffinée. Made with Liberty Fabric - Original British design since 1875. Des motifs dessinés ou peints à la main par l'équipe Liberty dans le quartier de Soho à Londres, puis transposés au tissu dans l'imprimerie italienne de Liberty. Les tissus Liberty sont pour nous un gage de qualité, de raffinement et de créativité, chaque saison nos stylistes choisissent parmi une sélection exclusive les tissus Liberty qui composent nos collections. C'est une histoire de savoir-faire, d'amour des imprimés qui nous lient à cette marque prestigieuse. DétailsCol élastiqué en tissu uni doré ou en tissu Liberty. Manches longues. Ouverture par pressions au dos. Picot contrasté à la base. MatièreCol en tissu liberty 100% coton. Jersey 100% coton biologique. Cyrillus s'engage... Nous avons choisi pour ce modèle du coton biologique, plus respectueux de la planète, le coton bio est produit de manière plus naturelle, sans pesticides, ni engrais chimique. Sans OGM, sa culture nécessite beaucoup moins d'eau que le coton conventionnel. Sa fibre est aussi anallergique et plus douce pour nous.